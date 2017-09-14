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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 бер, 2025 23:05
_hunter
бодикамеры -- в тцк
А запалена уява - у німецького бігунця. ))
Так звідки тоді фантазії?)
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Hotab
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Додано: Вів 18 бер, 2025 23:05
Господар Вельзевула ссилку давай
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unicdima
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Додано: Вів 18 бер, 2025 23:24
Hotab написав: unicdima написав: _hunter написав:
Так о том и разговор: что уже почти как год назад помешало легализировать бусификацию?
-- тогда бы в сторону анонимов в балаклавах никто бы и слова плохого не сказал.
Та не треба цих казок, той хто три роки петляв від мобілізації знайде тисячу причин і надалі це робити. Як бачим суди не бачать в затриманні порушників ніякого злочину.
Вихід тут лише в наданні більших повноважень ТЦК, дати можливість затримувати на дому, блокувати рахунки, позбавляти прав і т.д.
І обов'язково саджати ждунів які нападають на військових та поліцейських відбиваючи ухилянтів.
Саме так. Воювати не хочеться, це зрозуміло.
При будь якому розклАді. Але починаються якісь недолугі розповіді «ти перед тим як вставити мені в зад гарячий кукан, розкажи мені віршик, і скажи як мене кохаєш, от тоді я з радістю, а так . ти недостаньо ласкаво мені його вводиш»..
Вижу, что манера ЛАДа - "неудобный вопрос? - игнорируем и пишем бред" аошла в массы...
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Додано: Вів 18 бер, 2025 23:24
Що тут - далі постановочні відео розміщують?
Пора вже відео знімати, де бітами черепки проламують, а то мало трешу
А що - хто має Бандерлогів після Великодня поміняти?
Чи ви думаєте, що ухилянт з проламаною черепушкою буде погано захищати Батьківщину?
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Додано: Вів 18 бер, 2025 23:27
Hotab написав:_hunter
бодикамеры -- в тцк
А запалена уява - у німецького бігунця. ))
Так звідки тоді фантазії?)
А что, есть хоть одно видео - за три года - где анонимы в балаклавах действуют строго по процедуре, а в ответ получают физическую агрессию? 🤔
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_hunter
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