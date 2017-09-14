_hunter написав:Так о том и разговор: что уже почти как год назад помешало легализировать бусификацию? -- тогда бы в сторону анонимов в балаклавах никто бы и слова плохого не сказал.
Та не треба цих казок, той хто три роки петляв від мобілізації знайде тисячу причин і надалі це робити. Як бачим суди не бачать в затриманні порушників ніякого злочину. Вихід тут лише в наданні більших повноважень ТЦК, дати можливість затримувати на дому, блокувати рахунки, позбавляти прав і т.д. І обов'язково саджати ждунів які нападають на військових та поліцейських відбиваючи ухилянтів.
Саме так. Воювати не хочеться, це зрозуміло. При будь якому розклАді. Але починаються якісь недолугі розповіді «ти перед тим як вставити мені в зад гарячий кукан, розкажи мені віршик, і скажи як мене кохаєш, от тоді я з радістю, а так . ти недостаньо ласкаво мені його вводиш»..
Вижу, что манера ЛАДа - "неудобный вопрос? - игнорируем и пишем бред" аошла в массы...
Якби то Вам внятніше донести... про то шо ви не розумієте що таке війна? І чому пробиті голови бітами не впєчатляють? Це тил. Од мене км під 15, а я не штурмовик... Я бачив схожу чуть менш обгорілу, в таврійську. там ще телефон впав на підлогу машини і дзвонив.