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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 83
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
16%
13
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 23:16

  unicdima написав:Господар Вельзевула ссилку давай


https://t.me/kindzadza_ua/15157
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 23:24

  Hotab написав:
  unicdima написав:
  _hunter написав:Так о том и разговор: что уже почти как год назад помешало легализировать бусификацию? :roll: -- тогда бы в сторону анонимов в балаклавах никто бы и слова плохого не сказал.

Та не треба цих казок, той хто три роки петляв від мобілізації знайде тисячу причин і надалі це робити. Як бачим суди не бачать в затриманні порушників ніякого злочину.
Вихід тут лише в наданні більших повноважень ТЦК, дати можливість затримувати на дому, блокувати рахунки, позбавляти прав і т.д.
І обов'язково саджати ждунів які нападають на військових та поліцейських відбиваючи ухилянтів.

Саме так. Воювати не хочеться, це зрозуміло.
При будь якому розклАді. Але починаються якісь недолугі розповіді «ти перед тим як вставити мені в зад гарячий кукан, розкажи мені віршик, і скажи як мене кохаєш, от тоді я з радістю, а так . ти недостаньо ласкаво мені його вводиш»..

Вижу, что манера ЛАДа - "неудобный вопрос? - игнорируем и пишем бред" аошла в массы...
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 23:24

І все буде добре!© )))

  Господар Вельзевула написав:
  unicdima написав:Господар Вельзевула ссилку давай


https://t.me/kindzadza_ua/15157

Що тут - далі постановочні відео розміщують? :mrgreen:

Пора вже відео знімати, де бітами черепки проламують, а то мало трешу :mrgreen:

А що - хто має Бандерлогів після Великодня поміняти?

Чи ви думаєте, що ухилянт з проламаною черепушкою буде погано захищати Батьківщину? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 23:27

  Hotab написав:_hunter

бодикамеры -- в тцк


А запалена уява - у німецького бігунця. ))
Так звідки тоді фантазії?)

А что, есть хоть одно видео - за три года - где анонимы в балаклавах действуют строго по процедуре, а в ответ получают физическую агрессию? 🤔
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 23:32

_hunter

А что, есть хоть одно видео


Я не дивлюсь ніякі, і відповідно не стверджую всіляку дічь , типу :



  _hunter написав:Ну совсем перевирать не нужно:
-- анонимов вежливо попросили показать документы.
Анонимы пошли в отказ.
-- анонимов вежливо отправили по известному адресу.
Анонимы почему-то обиделись.



Той хто це пише, очевидно бачив на відео? Чи невже придумав? :lol:


А що - хто має Бандерлогів після Великодня поміняти?


Хто не пройде киціну МСЕК.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 18 бер, 2025 23:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 23:34

❗️Не факт, що щось буде призупинено, — Зеленський про перемир'я
.
❗️Найближчими місяцями очікуємо максимального наступу путіна на нашу територію, — Зеленський
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 23:49

  Господар Вельзевула написав:
  unicdima написав:Господар Вельзевула ссилку давай


https://t.me/kindzadza_ua/15157

Якби то Вам внятніше донести... про то шо ви не розумієте що таке війна? І чому пробиті голови бітами не впєчатляють? Це тил. Од мене км під 15, а я не штурмовик...
Я бачив схожу чуть менш обгорілу, в таврійську. там ще телефон впав на підлогу машини і дзвонив.

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Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 23:52

Banderlog ваш фотохостинг не работает. заливайте сюда
https://uk.imgbb.com/
потом копируйте эту строку на форум
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 23:54

Banderlog
Вы наверное сегодня немного не в духе, потому не поддерживаете легкий ироничный разговор. Желаю вам скорейшего отпуска с продолжением оного по своему разумению.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 23:58

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Тобто ти ставиш на те, що "коні, які хуячили 2-3роки - нехай і далі йдуть хуячать",


Ти мені особисто казав що треба «куячити» до упору поки Україна в вогні. Щось не так вже? Ковтай мовчки, до тебе все повертається бумерангом
Hotab
 
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  #<1 ... 132791328013281132821328313284>
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