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Додано: Вів 18 бер, 2025 23:58
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 19 бер, 2025 00:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 18 бер, 2025 23:58
якщо не работає тим краще)
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:00
хорошо когда всё хорошо.
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:03
Banderlog
Цікаво, на якому ентузіазмі там хлопці тримаються?
Навіть, якщо перемир'я буде - і що хлопцям з того?(ті, що на фронті)
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:04
Успіх
Ти мало. Україна все ще у вогні. Не перевзувайся, не можна кидати , поки вона стікає кровʼю. МСЕК поверне справедливість.
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:11
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 19 бер, 2025 00:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:12
та не в тім справа. Тут дехто возмущався що в тцк купу не воювавших засіли в тилу жирні поросята а інших шлють на фронт... Дядьки, в покалічених фронтовиків з емпатією до ухилянтів проблеми. І вони точно знають куди їх пішлють, за невиконання плану)
Не зважайте, я в нормальнім гуморі то находить часом щось таке як птср, хочеться витягнути співбесідника з теплого ліжка і макнути в го -но.
Даж жалів, що інтернет запах не може передавати)
діло не особисто в Вас, мене більш поціновувачі конституції дивують)
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:14
ниче ниче скоро AI по желанию за 2 секунды будет делать любой фон, фотографируешь себя в ванной, а на выходе фото в крутом бассейне или на пляже на мальдивах. рыбки устанут клевать.
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:14
Звичайно, що не так.
Дивлюсь - Хотаб клав на це все і собі вже роками в тилу "вимикається"/релаксує
Ну і ще й ковтає раз про це пише.
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:16
Я художник, я так бачу
Успіх
Ні, мені зовсім не піх на справедливість. Вона має торжествувати: хто верещав , що служити треба до перемоги, бо не можна «кидати Україну яка в вогні і стікає кровʼю ..як так ..», той має поухилявшись трохи за липовою кицею, знову після МСЕК повернутись і дотримуватись слова. Я справедливість бачу саме так
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