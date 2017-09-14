RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1328013281132821328313284>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 83
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
16%
13
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 23:58

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 19 бер, 2025 00:23, всього редагувалось 2 разів.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7765
З нами з: 18.03.21
Подякував: 241 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 23:58

  Wirująświatła написав:Banderlog ваш фотохостинг не работает. заливайте сюда
https://uk.imgbb.com/
потом копируйте эту строку на форум
Зображення
якщо не работає тим краще)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2290
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:00

  Banderlog написав:якщо не работає тим краще)
хорошо когда всё хорошо.
  Успіх написав:а умовні поні, які дивились з підвалу на кобилиць - нехай і далі цим займаються?

https://t.me/oko18_channel/15755
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28990
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3424 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:03

Banderlog
Цікаво, на якому ентузіазмі там хлопці тримаються?

Навіть, якщо перемир'я буде - і що хлопцям з того?(ті, що на фронті)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7765
З нами з: 18.03.21
Подякував: 241 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:04

Успіх

коні, які hyячили


Ти мало. Україна все ще у вогні. Не перевзувайся, не можна кидати , поки вона стікає кровʼю. МСЕК поверне справедливість.
Hotab
 
Повідомлень: 14462
З нами з: 15.02.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:11

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 19 бер, 2025 00:23, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7765
З нами з: 18.03.21
Подякував: 241 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:12

  Господар Вельзевула написав:Banderlog
Вы наверное сегодня немного не в духе, потому не поддерживаете легкий ироничный разговор. Желаю вам скорейшего отпуска с продолжением оного по своему разумению.
та не в тім справа. Тут дехто возмущався що в тцк купу не воювавших засіли в тилу жирні поросята а інших шлють на фронт... :lol: Дядьки, в покалічених фронтовиків з емпатією до ухилянтів проблеми. І вони точно знають куди їх пішлють, за невиконання плану)
Не зважайте, я в нормальнім гуморі то находить часом щось таке як птср, хочеться витягнути співбесідника з теплого ліжка і макнути в го -но. :lol:
Даж жалів, що інтернет запах не може передавати)
діло не особисто в Вас, мене більш поціновувачі конституції дивують)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2290
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:14

  Успіх написав:Wirująświatła
Я оцього чела влітку багато роликів переглянув -ппц, які сучасні мандамси))
Добре, що то не наші такі! :mrgreen:
З нашими таке не случіцццо нікогда ©😁
https://youtube.com/shorts/CpE_s70-Saw? ... jjmr12Szwd

ниче ниче скоро AI по желанию за 2 секунды будет делать любой фон, фотографируешь себя в ванной, а на выходе фото в крутом бассейне или на пляже на мальдивах. рыбки устанут клевать.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28990
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3424 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:14

  Hotab написав:Успіх

Тобто ти ставиш на те, що "коні, які хуячили 2-3роки - нехай і далі йдуть хуячать",


Ти мені особисто казав що треба «куячити» до упору поки Україна в вогні. Щось не так вже? Ковтай мовчки, до тебе все повертається бумерангом

Звичайно, що не так.
Дивлюсь - Хотаб клав на це все і собі вже роками в тилу "вимикається"/релаксує :mrgreen:
Ну і ще й ковтає :mrgreen: раз про це пише.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7765
З нами з: 18.03.21
Подякував: 241 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:16

Я художник, я так бачу

Успіх

Але ж всім пох на справедливість, чи не так?


Ні, мені зовсім не піх на справедливість. Вона має торжествувати: хто верещав , що служити треба до перемоги, бо не можна «кидати Україну яка в вогні і стікає кровʼю ..як так ..», той має поухилявшись трохи за липовою кицею, знову після МСЕК повернутись і дотримуватись слова. Я справедливість бачу саме так
Hotab
 
Повідомлень: 14462
З нами з: 15.02.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 1328013281132821328313284>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89609
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 264360
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 913130
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (285)
18.03.2025 21:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.