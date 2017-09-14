К сожалению,справедливость-искусственное понятие. У эволюции нет такого термина, у нее есть способности и выживание. Хотя эволюционно у вас неплохие шансы,надо признать.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 00:16
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:20
конституцию писали сказочники. На случай войны должно быть подробно разжевано кто воюет, кто работает, кто рожает. Выпускать детей заграницу или нет. Палка в 2х концах, с одной стороны там безопаснее, с другой а если все дети выедут и не вернутся? через 30-50 лет с нами и воевать будет не нужно, просто придут чужаки с бангладеша и скажут теперь мы хозяева. И что 5 млнная нация сделает 50 млн понаехам?
как раз эволюции надоела наша коррупция и ненависть друг к другу... когда то друг из эмиграции приехал в гости. 1й его вопрос был не "как дела?", а "почему все такие злые?" мы эту злобу видим каждый день и не замечаем ее, а людям из другой среды кидается в глаза.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 00:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:21
) еволюція зараз діло не хитре. Якщо підкидати свої яйця в чужі гнізда)
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:26
Не скажите. Даже тут,на форуме есть люди, многократно богаче и успешнее Успиха (пардон за каламбур), которым не дано совершить то,что удалось Успиху.
Хотя я желаю добра и им,и Успиху и вам.Дай бог нам всем добра и мира.
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:30
Я от ловлю себе на думці, що якщо б я пішов працювати в тцк бусифікатором)) то я б довго там не затримався, так як мене б просто на підсвідомості тягнуло б підійти до крутих джипів з синами депутатів і іншіших "надважливих в тилу"
Коротше, поки тцкашникам ще не видають і не дозволяють застосовувати перцеві балончики і електрошокери - туди нема чого йти працевлаштовуватись
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 19 бер, 2025 00:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:31
Господар Вельзевула
Це ж треба спочатку 500 уо витратити, купити дрона, і лише потім пролюбити. Не всі схочуть, не всім дано.
Господін вже потроху тренується чухати за вухом, як і обіцяв , ветеранів. Входить в роль 😅
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:32
Да,вы всегда нормальным были. С удовольствием вас читаю. Но прошу отметить-я единственный человек здесь,который имея законные основания не воевать-называю себя и подобных себе-ухилянтами. Потому что всегда можно пойти добровольцем, а не возьмут- так грошей дать,что бы взяли )
Посему давайте,макайте нас в говно, но прошу справедливо- меня по пояс, а лицемеров-прямо целиком.
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:34
я за еволюцію, ви ж маєте на увазі наплодить потомства?
То було в мене раніше таке хобі з гніздами, правда не заради еволюції. Мені нравився процес.
Так от, залізти в чуже гніздо діло нехитре, даж мож сказати техніки, якщо канєшно не корчить з себе донжуана з завоюванням неприступностей а працювати на статистику.
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дуже розчарований переговорами трампа і пуйла , ЗСУ навчилися завдавати російскій інфраструктурі шкоди і ця шкода болючіша ніж удари рф по нашій енергетиці , чомусь російські удари не завдали шкоди і не завдають а Україна знатно жарить їхні нафтопереробні підприємства … тож така домовленість на шкоду нам
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:39
Гординя і тяга до справедливості тебе погубить.
Хочеш заробить трохи дітям капусти і допомогти рідним близьким ухилятись то іди канєшно)
А помста вона як і понти дорого стоїть.
А якщо помста з понтами то ващє більше чим баби нормальних пацанів погубило...
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