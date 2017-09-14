Додано: Сер 19 бер, 2025 00:20

Banderlog написав: діло не особисто в Вас, мене більш поціновувачі конституції дивують) діло не особисто в Вас, мене більш поціновувачі конституції дивують)

Господар Вельзевула написав: Успіх написав: Але ж всім пох на справедливість, чи не так? Але ж всім пох на справедливість, чи не так?



К сожалению,справедливость-искусственное понятие. У эволюции нет такого термина, у нее есть способности и выживание. Хотя эволюционно у вас неплохие шансы,надо признать. К сожалению,справедливость-искусственное понятие. У эволюции нет такого термина, у нее есть способности и выживание. Хотя эволюционно у вас неплохие шансы,надо признать.

конституцию писали сказочники. На случай войны должно быть подробно разжевано кто воюет, кто работает, кто рожает. Выпускать детей заграницу или нет. Палка в 2х концах, с одной стороны там безопаснее, с другой а если все дети выедут и не вернутся? через 30-50 лет с нами и воевать будет не нужно, просто придут чужаки с бангладеша и скажут теперь мы хозяева. И что 5 млнная нация сделает 50 млн понаехам?как раз эволюции надоела наша коррупция и ненависть друг к другу... когда то друг из эмиграции приехал в гости. 1й его вопрос был не "как дела?", а "почему все такие злые?" мы эту злобу видим каждый день и не замечаем ее, а людям из другой среды кидается в глаза.