Оооо, якщо брати лицемірів - то під цю категорію дуууууууже багато хто підходить
Навіть, наш ґвинтокрильчик з не тим ВОСом))
Піти добровольцем в піхоту - радо приймуть!(а запис про ВОС можна видерти сторінку з військового квитка)
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Додано: Сер 19 бер, 2025 00:40
Можливо все - було б лише бажання!;)
Оооо, якщо брати лицемірів - то під цю категорію дуууууууже багато хто підходить
Навіть, наш ґвинтокрильчик з не тим ВОСом))
Піти добровольцем в піхоту - радо приймуть!(а запис про ВОС можна видерти сторінку з військового квитка)
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:42
я давно говорил условия завершения войны будут как при Байдене. То есть трамп не выторговал ровно ничего кроме договора с ископаемыми. Другими словами, путин считает себя властелином мира и авторитет президента США для него коричневое мокрое пятно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 00:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:44
А так завжди хотілось бути, як Робін Гуд, чи Зорро!)))
Та добре, що зажди вистачає розуму "приглушити" своє загострене відчуття справедливості.
А то би, напевно, і до цих днів не дожив...
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:50
1. Цікаво - Херсонська і Запорізька облась - по лінії фронту?
2. Та ясна річ - всі три роки ніхто не може поставити бика в стійло, то чому бику не думати, що він могутній?
Це якийсь позОр для колективного і світового поліціянта!
Тут підходить смайлик, що спльовує🤮(ну, чи ригає)
Додано: Сер 19 бер, 2025 01:04
демократии заигрались с комфортом из которого не хотят вылазить. образно крутой ролс ройс попал в большое дтп и дальше не едет, но хозяину комфортно на заднем диване он требует шампанского, заменить девушек и про дтп слышать не хочет. Да нам шлют деньги и оружие в количестве "сколько не жалко" лишь бы война не вышла за пределы Украины. Запад нас похоронил как государство, мы в его глазах сомали где конституция - человек с ак47 Флаг Мозамбика — единственный в мире флаг, на котором есть изображение современного оружия — автомата Калашникова. может и нам нарисовать?
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