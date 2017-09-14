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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13281132821328313284

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 83
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
16%
13
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:40

Можливо все - було б лише бажання!;)

  Господар Вельзевула написав:называю себя и подобных себе-ухилянтами. Потому что всегда можно пойти добровольцем, а не возьмут- так грошей дать,что бы взяли )
Посему давайте,макайте нас в говно, но прошу справедливо- меня по пояс, а лицемеров-прямо целиком.
Оооо, якщо брати лицемірів - то під цю категорію дуууууууже багато хто підходить :mrgreen:
Навіть, наш ґвинтокрильчик :lol: з не тим ВОСом))
Піти добровольцем в піхоту - радо приймуть!(а запис про ВОС можна видерти сторінку з військового квитка) :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:42

Зображення

я давно говорил условия завершения войны будут как при Байдене. То есть трамп не выторговал ровно ничего кроме договора с ископаемыми. Другими словами, путин считает себя властелином мира и авторитет президента США для него коричневое мокрое пятно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 00:44, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:44

А так завжди хотілось бути, як Робін Гуд, чи Зорро!)))

  Banderlog написав:Гординя і тяга до справедливості тебе погубить.
Хочеш заробить трохи дітям капусти і допомогти рідним близьким ухилятись то іди канєшно)
А помста вона як і понти дорого стоїть.
А якщо помста з понтами то ващє більше чим баби нормальних пацанів погубило...
Та добре, що зажди вистачає розуму "приглушити" своє загострене відчуття справедливості.
А то би, напевно, і до цих днів не дожив...
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:50

  Wirująświatła написав:Зображення

я давно говорил условия завершения войны будут как при Байдене. То есть трамп не выторговал ровно ничего кроме договора с ископаемыми. Другими словами, путин считает себя властелином мира и авторитет президента США для него коричневое мокрое пятно.

1. Цікаво - Херсонська і Запорізька облась - по лінії фронту?

2. Та ясна річ - всі три роки ніхто не може поставити бика в стійло, то чому бику не думати, що він могутній?


Це якийсь позОр для колективного і світового поліціянта!
Тут підходить смайлик, що спльовує🤮(ну, чи ригає)
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 01:04

  Успіх написав:Це якийсь позОр для колективного і світового поліціянта!
демократии заигрались с комфортом из которого не хотят вылазить. образно крутой ролс ройс попал в большое дтп и дальше не едет, но хозяину комфортно на заднем диване он требует шампанского, заменить девушек и про дтп слышать не хочет. Да нам шлют деньги и оружие в количестве "сколько не жалко" лишь бы война не вышла за пределы Украины. Запад нас похоронил как государство, мы в его глазах сомали где конституция - человек с ак47 Флаг Мозамбика — единственный в мире флаг, на котором есть изображение современного оружия — автомата Калашникова. может и нам нарисовать?
Wirująświatła
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