Додано: Сер 19 бер, 2025 01:04

Успіх написав: Це якийсь позОр для колективного і світового поліціянта! Це якийсь позОр для колективного і світового поліціянта!

Успіх написав: Херсонська і Запорізька облась - по лінії фронту? Херсонська і Запорізька облась - по лінії фронту?

демократии заигрались с комфортом из которого не хотят вылазить. образно крутой ролс ройс попал в большое дтп и дальше не едет, но хозяину комфортно на заднем диване он требует шампанского, заменить девушек и про дтп слышать не хочет. Да нам шлют деньги и оружие в количестве "сколько не жалко" лишь бы война не вышла за пределы Украины. Запад нас похоронил как государство, мы в его глазах сомали где конституция - человек с ак47 как Флаг Мозамбика — единственный в мире флаг, на котором есть изображение современного оружия — автомата Калашникова. может и нам нарисовать?имхо по админграницам, но думаю можно поторговаться хотя кнута для путина у запада нет. ну кроме вечной войны. Такое наверное даже путину неинтересно...