я давно говорил условия завершения войны будут как при Байдене. То есть трамп не выторговал ровно ничего кроме договора с ископаемыми. Другими словами, путин считает себя властелином мира и авторитет президента США для него коричневое мокрое пятно.
|
|
|
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:42
я давно говорил условия завершения войны будут как при Байдене. То есть трамп не выторговал ровно ничего кроме договора с ископаемыми. Другими словами, путин считает себя властелином мира и авторитет президента США для него коричневое мокрое пятно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 00:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:44
А так завжди хотілось бути, як Робін Гуд, чи Зорро!)))
Та добре, що зажди вистачає розуму "приглушити" своє загострене відчуття справедливості.
А то би, напевно, і до цих днів не дожив...
Додано: Сер 19 бер, 2025 00:50
1. Цікаво - Херсонська і Запорізька облась - по лінії фронту?
2. Та ясна річ - всі три роки ніхто не може поставити бика в стійло, то чому бику не думати, що він могутній?
Це якийсь позОр для колективного і світового поліціянта!
Тут підходить смайлик, що спльовує🤮(ну, чи ригає)
Додано: Сер 19 бер, 2025 01:04
демократии заигрались с комфортом из которого не хотят вылазить. образно крутой ролс ройс попал в большое дтп и дальше не едет, но хозяину комфортно на заднем диване он требует шампанского, заменить девушек и про дтп слышать не хочет. Да нам шлют деньги и оружие в количестве "сколько не жалко" лишь бы война не вышла за пределы Украины. Запад нас похоронил как государство, мы в его глазах сомали где конституция - человек с ак47 как Флаг Мозамбика — единственный в мире флаг, на котором есть изображение современного оружия — автомата Калашникова. может и нам нарисовать?
имхо по админграницам, но думаю можно поторговаться хотя кнута для путина у запада нет. ну кроме вечной войны. Такое наверное даже путину неинтересно...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 01:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 бер, 2025 01:06
Свято наближається!©)))
Великдень скоро...
Додано: Сер 19 бер, 2025 01:07
Успіх
Та погоди. Мало что там кто пишет. Подывымось что будет на деле. Я вот понаблюдаю как "энергетическое перемирие" будет происходить. Вечером дроны мимо хаты, как обычно, пролетели. Ну даю им сутки на устаткование и доведение приказов до рядового состава. Ежели и завтра вечером дроны мимо хаты пролетят-я начну подозревать, что тут что-то нечисто
Додано: Сер 19 бер, 2025 01:09
Успіх
Чому ти не пішов в піхоту? не той ВОС?
Тобі давали кращий ВОС, ти не осилив, пролюбив. А інші тягнуть . І дронщиками стають, і ССО, і пілоти літаків /вертольотів.
Значить ні на що нездатне днище, якому тільки лопату змогли дати після пролюбленого дрона, хоче щоб всі хто здатні більше ніж він , стали як він , дном з лопатою, все так?
Ти поцікавився скільки ця «рижа борода» хоче припаркувати твоїх бойових премій, без гарантій що тебе не посодють?
Зателефонуй))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 бер, 2025 01:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 бер, 2025 01:14
Додано: Сер 19 бер, 2025 01:16
Всё работает, всё видно. Очевидно, что людям побывавшим в зоне реальных боевых действий, достаточно странны стенания ухилянтов, что кому-то там зеркало разбили, или при попытке убежать от патруля в ухо дали. Это на самом деле очень нежное обращение в сравнении с реалиями боевых действий.
Особенно тоже забавляют видео ухилянтов из сухих, теплых застенков ТЦК, посмотрите тут кровати, матрас и нет ремонта, по сравнению с зимней жизнью в блиндаже.
Додано: Сер 19 бер, 2025 01:31
интересно что из написанного вы считаете за норму? не хотите из одесской квартиры переехать куда нибудь в блиндаж? а ухылянт должен хотеть. вас забавляет что не хочет. а сами вы конечно хотите....
|