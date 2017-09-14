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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13282132831328413285>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 83
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
16%
13
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:42

Зображення

я давно говорил условия завершения войны будут как при Байдене. То есть трамп не выторговал ровно ничего кроме договора с ископаемыми. Другими словами, путин считает себя властелином мира и авторитет президента США для него коричневое мокрое пятно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 00:44, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:44

А так завжди хотілось бути, як Робін Гуд, чи Зорро!)))

  Banderlog написав:Гординя і тяга до справедливості тебе погубить.
Хочеш заробить трохи дітям капусти і допомогти рідним близьким ухилятись то іди канєшно)
А помста вона як і понти дорого стоїть.
А якщо помста з понтами то ващє більше чим баби нормальних пацанів погубило...
Та добре, що зажди вистачає розуму "приглушити" своє загострене відчуття справедливості.
А то би, напевно, і до цих днів не дожив...
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 00:50

  Wirująświatła написав:Зображення

я давно говорил условия завершения войны будут как при Байдене. То есть трамп не выторговал ровно ничего кроме договора с ископаемыми. Другими словами, путин считает себя властелином мира и авторитет президента США для него коричневое мокрое пятно.

1. Цікаво - Херсонська і Запорізька облась - по лінії фронту?

2. Та ясна річ - всі три роки ніхто не може поставити бика в стійло, то чому бику не думати, що він могутній?


Це якийсь позОр для колективного і світового поліціянта!
Тут підходить смайлик, що спльовує🤮(ну, чи ригає)
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 01:04

  Успіх написав:Це якийсь позОр для колективного і світового поліціянта!
демократии заигрались с комфортом из которого не хотят вылазить. образно крутой ролс ройс попал в большое дтп и дальше не едет, но хозяину комфортно на заднем диване он требует шампанского, заменить девушек и про дтп слышать не хочет. Да нам шлют деньги и оружие в количестве "сколько не жалко" лишь бы война не вышла за пределы Украины. Запад нас похоронил как государство, мы в его глазах сомали где конституция - человек с ак47 как Флаг Мозамбика — единственный в мире флаг, на котором есть изображение современного оружия — автомата Калашникова. может и нам нарисовать?
  Успіх написав:Херсонська і Запорізька облась - по лінії фронту?
имхо по админграницам, но думаю можно поторговаться хотя кнута для путина у запада нет. ну кроме вечной войны. Такое наверное даже путину неинтересно...
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 01:07, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 01:06

Свято наближається!©)))

  Banderlog написав:Хочеш
Великдень скоро... :)
https://youtube.com/shorts/t0S1KkjLlkQ? ... OPDCsfNx6c
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 01:07

Успіх

Та погоди. Мало что там кто пишет. Подывымось что будет на деле. Я вот понаблюдаю как "энергетическое перемирие" будет происходить. Вечером дроны мимо хаты, как обычно, пролетели. Ну даю им сутки на устаткование и доведение приказов до рядового состава. Ежели и завтра вечером дроны мимо хаты пролетят-я начну подозревать, что тут что-то нечисто :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 01:09

Успіх

Навіть, наш ґвинтокрильчик з не тим ВОСом))
Піти добровольцем в піхоту - радо приймуть!(


Чому ти не пішов в піхоту? :D не той ВОС? :P
Тобі давали кращий ВОС, ти не осилив, пролюбив. А інші тягнуть . І дронщиками стають, і ССО, і пілоти літаків /вертольотів.
Значить ні на що нездатне днище, якому тільки лопату змогли дати після пролюбленого дрона, хоче щоб всі хто здатні більше ніж він , стали як він , дном з лопатою, все так? :mrgreen:

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Хочеш
Великдень скоро... :)
https://youtube.com/shorts/t0S1KkjLlkQ? ... OPDCsfNx6c

Ти поцікавився скільки ця «рижа борода» хоче припаркувати твоїх бойових премій, без гарантій що тебе не посодють?
Зателефонуй))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 бер, 2025 01:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 01:14

путін хоче піти в наступ на Харківщину, Сумщину, на Запорізькому напрямку та на Сході. Я би дуже бажав, аби Трамп це побачив, — Зеленський.

«Допомога Україні триватиме й наші партнери не покинуть нас. Я впевнений», — додав Президент.

Україна погоджується на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі росії, — Володимир Зеленський

Інші головні заяви Президента України:
🔵путін готує наступи на кількох напрямках для посилення тиску й висування ультиматумів.
🟡росія не готова зробити навіть перший крок до завершення війни.
🔵Я знав про обмін 175 на 175. Від СБУ та від ГУР я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий наш обмін.
🔵У мене буде розмова з Трампом, і я буду знати деталі.
🔵Українські військові залишаються на Курщині і будуть там доти, поки ця операція нам потрібна.
🔵Впевнений, що підтримка України триватиме, і партнери нас не зрадять, незалежно від того, що говорять росіяни.
🔵В Україні наразі немає серйозного дефіциту в озброєнні.
🔵Сподіваюсь, що Трамп натиснув на путіна.
🔵Ми не салат і не компот, щоб бути в меню у путіна, незважаючи на його апетити.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 01:16

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:Banderlog ваш фотохостинг не работает. заливайте сюда
https://uk.imgbb.com/
потом копируйте эту строку на форум
Зображення
якщо не работає тим краще)

Всё работает, всё видно. Очевидно, что людям побывавшим в зоне реальных боевых действий, достаточно странны стенания ухилянтов, что кому-то там зеркало разбили, или при попытке убежать от патруля в ухо дали. Это на самом деле очень нежное обращение в сравнении с реалиями боевых действий.
Особенно тоже забавляют видео ухилянтов из сухих, теплых застенков ТЦК, посмотрите тут кровати, матрас и нет ремонта, по сравнению с зимней жизнью в блиндаже.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 01:31

  freeze написав:Особенно тоже забавляют видео ухилянтов из сухих, теплых застенков ТЦК, посмотрите тут кровати, матрас и нет ремонта, по сравнению с зимней жизнью в блиндаже.
интересно что из написанного вы считаете за норму? не хотите из одесской квартиры переехать куда нибудь в блиндаж? а ухылянт должен хотеть. вас забавляет что не хочет. а сами вы конечно хотите....
Wirująświatła
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