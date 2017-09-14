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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 83
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
34%
28
Це загроза
16%
13
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 01:35

Тцк і ухилянти

Те саме і з тими ухилянтами, якщо вони тупо сидять вдома😁 >>>
https://youtube.com/shorts/1SlzYi-ioVM? ... ApLs2WhcPa
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 02:23

  Wirująświatła написав:
  freeze написав:Особенно тоже забавляют видео ухилянтов из сухих, теплых застенков ТЦК, посмотрите тут кровати, матрас и нет ремонта, по сравнению с зимней жизнью в блиндаже.
интересно что из написанного вы считаете за норму? не хотите из одесской квартиры переехать куда нибудь в блиндаж? а ухылянт должен хотеть. вас забавляет что не хочет. а сами вы конечно хотите....
Да я хотел и переехал из квартиры с видом на море в подвалы разрушенных зданий и в блиндажи аж почти на три года. Если бы не проблемы со здоровьем, точно хотя бы на годик еще остался. Уже сколько месяцев прошло, мне и сейчас хлопцы оттуда по возможности 1-2 раза в неделю звонят, как ты, как дела, как здоровье.
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