freeze написав:Особенно тоже забавляют видео ухилянтов из сухих, теплых застенков ТЦК, посмотрите тут кровати, матрас и нет ремонта, по сравнению с зимней жизнью в блиндаже.
интересно что из написанного вы считаете за норму? не хотите из одесской квартиры переехать куда нибудь в блиндаж? а ухылянт должен хотеть. вас забавляет что не хочет. а сами вы конечно хотите....
Да я хотел и переехал из квартиры с видом на море в подвалы разрушенных зданий и в блиндажи аж почти на три года. Если бы не проблемы со здоровьем, точно хотя бы на годик еще остался. Уже сколько месяцев прошло, мне и сейчас хлопцы оттуда по возможности 1-2 раза в неделю звонят, как ты, как дела, как здоровье.