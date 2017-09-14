Додано: Сер 19 бер, 2025 04:45

freeze написав: Wirująświatła написав: freeze написав: Особенно тоже забавляют видео ухилянтов из сухих, теплых застенков ТЦК, посмотрите тут кровати, матрас и нет ремонта, по сравнению с зимней жизнью в блиндаже. Особенно тоже забавляют видео ухилянтов из сухих, теплых застенков ТЦК, посмотрите тут кровати, матрас и нет ремонта, по сравнению с зимней жизнью в блиндаже. интересно что из написанного вы считаете за норму? не хотите из одесской квартиры переехать куда нибудь в блиндаж? а ухылянт должен хотеть. вас забавляет что не хочет. а сами вы конечно хотите.... интересно что из написанного вы считаете за норму? не хотите из одесской квартиры переехать куда нибудь в блиндаж? а ухылянт должен хотеть. вас забавляет что не хочет. а сами вы конечно хотите.... Да я хотел и переехал из квартиры с видом на море в подвалы разрушенных зданий и в блиндажи аж почти на три года. Если бы не проблемы со здоровьем, точно хотя бы на годик еще остался. Уже сколько месяцев прошло, мне и сейчас хлопцы оттуда по возможности 1-2 раза в неделю звонят, как ты, как дела, как здоровье. Да я хотел и переехал из квартиры с видом на море в подвалы разрушенных зданий и в блиндажи аж почти на три года. Если бы не проблемы со здоровьем, точно хотя бы на годик еще остался. Уже сколько месяцев прошло, мне и сейчас хлопцы оттуда по возможности 1-2 раза в неделю звонят, как ты, как дела, как здоровье.

значит все должны? По жизни много кто натерпелся и не только блиндажей без туалетов. И родителей хоронили и детей тоже. И болячки с годами реабилитации были. И бизнесы прогорали так что одни долги оставались. И любимые жены к другому уходили.Но почему то военные (не вы 1й не принимайте на свой счёт) считают что только их блиндажи и лишения достойны внимания. Остальные на мягких подушках в мире розовых пони живут.Пожалуйста не обижайтесь просто посмотрите на эту ситуацию со стороны. Дальнобойщики тоже не видят семью месяцами, от сидения теряют здоровье, рискуют попасть на деньги (ответственность за груз) или в дтп. Ночуют не в отелях. Но почему то не пишут на форумах в каких тяжёлых условиях живут и не делают выводы что все должны так жить. Потому что к дальнобойщикам уважительное отношение со стороны руководства, никто им не приказывает брать Говерлу с разгона, не смешивает с гавном. Может в этом причина?У меня впечатление что у бывших военных какая то профессиональная деформация. Или сидят с напряжением 380 вольт на лице или начинают рассказывать как им тяжело жилось и какие все вокруг гады. При этом пенсию от гадов-ухылянтов с удовольствием получают.Думаю причина злобы не в блиндажах без туалетов, а в руководстве, совковых методах управления армией, подавлении инициативы, выполнить приказ любой ценой. Это действительно деформирует. Руководство дальнобойщика заинтересовано чтобы работник был жив, здоров, накормлен, доволен зарплатой и условиями труда. Потому что работать будет некому. Один хозяин предприятия мне жаловался что не может найти водилу на КамАЗ. Все хотят иномарку. В чем заинтересовано военное руководство? Чтобы 70% армии сидело в тылу или охраняло карпатские горы, чтобы 100 тыс тцкашников гонялись за ухылянтами? Здесь явный конфликт интересов руководителя и работников. В перспективе, такое заканчивается развалом предприятия. Кварталовцы не умеют управлять государствомНаверное ухылянты просрали ВПК, хихикали над путиным в Париже, сдали херсонскую область без боя, поделили людей на сорта что за ними гоняются как за скотом.Мотивацией сотрудника всегда занимается руководитель. Я ни разу не видел чтобы наше ней сотрудник сам себя мотивировал, пошел работать уборщиком чтобы улицы Одессы стали чище. В руководстве нужно искать причину почему так всё происходит, а не в ухылянте, который не делает того, на что не мотивирован.