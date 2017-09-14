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Додано: Сер 19 бер, 2025 01:35
Тцк і ухилянти
Те саме і з тими ухилянтами, якщо вони тупо сидять вдома😁 >>>
Додано: Сер 19 бер, 2025 02:23
Да я хотел и переехал из квартиры с видом на море в подвалы разрушенных зданий и в блиндажи аж почти на три года. Если бы не проблемы со здоровьем, точно хотя бы на годик еще остался. Уже сколько месяцев прошло, мне и сейчас хлопцы оттуда по возможности 1-2 раза в неделю звонят, как ты, как дела, как здоровье.
Додано: Сер 19 бер, 2025 02:34
іншими словами: 73% зробили, роблять і будуть робити всіх разом так, щоб всім було зле і щоб за це дякували, бо, тіпо, можуть зробити ще гірше
Додано: Сер 19 бер, 2025 04:45
значит все должны? По жизни много кто натерпелся и не только блиндажей без туалетов. И родителей хоронили и детей тоже. И болячки с годами реабилитации были. И бизнесы прогорали так что одни долги оставались. И любимые жены к другому уходили.
Но почему то военные (не вы 1й не принимайте на свой счёт) считают что только их блиндажи и лишения достойны внимания. Остальные на мягких подушках в мире розовых пони живут.
Пожалуйста не обижайтесь просто посмотрите на эту ситуацию со стороны. Дальнобойщики тоже не видят семью месяцами, от сидения теряют здоровье, рискуют попасть на деньги (ответственность за груз) или в дтп. Ночуют не в отелях. Но почему то не пишут на форумах в каких тяжёлых условиях живут и не делают выводы что все должны так жить. Потому что к дальнобойщикам уважительное отношение со стороны руководства, никто им не приказывает брать Говерлу с разгона, не смешивает с гавном. Может в этом причина?
У меня впечатление что у бывших военных какая то профессиональная деформация. Или сидят с напряжением 380 вольт на лице или начинают рассказывать как им тяжело жилось и какие все вокруг гады. При этом пенсию от гадов-ухылянтов с удовольствием получают.
Думаю причина злобы не в блиндажах без туалетов, а в руководстве, совковых методах управления армией, подавлении инициативы, выполнить приказ любой ценой. Это действительно деформирует. Руководство дальнобойщика заинтересовано чтобы работник был жив, здоров, накормлен, доволен зарплатой и условиями труда. Потому что работать будет некому. Один хозяин предприятия мне жаловался что не может найти водилу на КамАЗ. Все хотят иномарку. В чем заинтересовано военное руководство? Чтобы 70% армии сидело в тылу или охраняло карпатские горы, чтобы 100 тыс тцкашников гонялись за ухылянтами? Здесь явный конфликт интересов руководителя и работников. В перспективе, такое заканчивается развалом предприятия. Кварталовцы не умеют управлять государством
Наверное ухылянты просрали ВПК, хихикали над путиным в Париже, сдали херсонскую область без боя, поделили людей на сорта что за ними гоняются как за скотом.
Мотивацией сотрудника всегда занимается руководитель. Я ни разу не видел чтобы наше ней сотрудник сам себя мотивировал, пошел работать уборщиком чтобы улицы Одессы стали чище. В руководстве нужно искать причину почему так всё происходит, а не в ухылянте, который не делает того, на что не мотивирован.
Додано: Сер 19 бер, 2025 08:10
І який результат роботи наших дронів по їх нафтопереробних підприємствах?
Пальне у них значно подорожчало?, вже дорожче, ніж у нас?, є критичний дефіцит, черги, талони...? Ні?
Додано: Сер 19 бер, 2025 08:13
Wirująświatła
Прикинь!
Війна в спільній хаті! Це не особисті проблеми дальнобоя , який обрав для себе професію, як йому заробляти гроші.
Війна - це проблема кожного в країні, проблема яку не обирав ніхто. Вона просто прийшла для всіх. І вирішувати її всім. Але ти чомусь вирішив, що якщо у тебе прогорав десь колись бізнес, чи ти ховав батьків , то тобі її можна не вирішувати)) (Л.логіка )
Причому не вирішувати взагалі ніяк: «на доходы до 3 куе я налоги не плачу , а то иначе нет смысла вообще заниматься бизнесом» , захищати особисто я не буду, бо у мене інша спеціальність. Відмити карму «по-ямовому», віддаючи десятину від всіх доходів, бо їх сховав від податків, на донати - знов ні!
А це називається «на чужому кую в рай».
Ти був , як рано ставший дорослим по твоїй легенді, компаніями в походах? З палатками. Ночівлі поза домом? Там спільна справа всюди: ти несеш картоплю, а я несу воду, а ти несеш топор один на всіх. Ти чистиш картоплю, а я розбиваю табір . Нема такого, що маленький Віталій лише їсть, йому забезпечують безпеку , і хвалять що він гарно співає цілий день пісні (на форумі). А коли йому кажуть «віталя, а чому ти лише співаєш, і більше нікуя?» , він каже «а я зате батьків ховав, а не всі ж ховали ».
Я не перестаю дивуватись логіці інфантильних людей. Їх недолугим відмазкам.
На кого розрахована оця маячня про дальнобоя??
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