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Додано: Сер 19 бер, 2025 01:35
Тцк і ухилянти
Те саме і з тими ухилянтами, якщо вони тупо сидять вдома😁 >>>
Додано: Сер 19 бер, 2025 02:23
Да я хотел и переехал из квартиры с видом на море в подвалы разрушенных зданий и в блиндажи аж почти на три года. Если бы не проблемы со здоровьем, точно хотя бы на годик еще остался. Уже сколько месяцев прошло, мне и сейчас хлопцы оттуда по возможности 1-2 раза в неделю звонят, как ты, как дела, как здоровье.
Додано: Сер 19 бер, 2025 02:34
іншими словами: 73% зробили, роблять і будуть робити всіх разом так, щоб всім було зле і щоб за це дякували, бо, тіпо, можуть зробити ще гірше
Додано: Сер 19 бер, 2025 04:45
значит все должны? По жизни много кто натерпелся и не только блиндажей без туалетов. И родителей хоронили и детей тоже. И болячки с годами реабилитации были. И бизнесы прогорали так что одни долги оставались. И любимые жены к другому уходили.
Но почему то военные (не вы 1й не принимайте на свой счёт) считают что только их блиндажи и лишения достойны внимания. Остальные на мягких подушках в мире розовых пони живут.
Пожалуйста не обижайтесь просто посмотрите на эту ситуацию со стороны. Дальнобойщики тоже не видят семью месяцами, от сидения теряют здоровье, рискуют попасть на деньги (ответственность за груз) или в дтп. Ночуют не в отелях. Но почему то не пишут на форумах в каких тяжёлых условиях живут и не делают выводы что все должны так жить. Потому что к дальнобойщикам уважительное отношение со стороны руководства, никто им не приказывает брать Говерлу с разгона, не смешивает с гавном. Может в этом причина?
У меня впечатление что у бывших военных какая то профессиональная деформация. Или сидят с напряжением 380 вольт на лице или начинают рассказывать как им тяжело жилось и какие все вокруг гады. При этом пенсию от гадов-ухылянтов с удовольствием получают.
Думаю причина злобы не в блиндажах без туалетов, а в руководстве, совковых методах управления армией, подавлении инициативы, выполнить приказ любой ценой. Это действительно деформирует. Руководство дальнобойщика заинтересовано чтобы работник был жив, здоров, накормлен, доволен зарплатой и условиями труда. Потому что иначе работать будет некому. Один хозяин предприятия мне жаловался что не может найти водилу на КамАЗ. Все хотят иномарку.
В чем заинтересовано военное руководство? Чтобы 70% армии сидело в тылу или охраняло карпатские горы, чтобы 100 тыс тцкашников гонялись за ухылянтами? Здесь явный конфликт интересов руководителя и работников. В перспективе, такое заканчивается развалом предприятия. Кварталовцы не умеют управлять государством
Наверное ухылянты просрали ВПК, хихикали над путиным в Париже, сдали херсонскую область без боя, поделили людей на сорта что за ними гоняются как за скотом.
Мотивацией сотрудника всегда занимается руководитель. Я ни разу не видел чтобы сотрудник сам себя мотивировал, например пошел работать уборщиком чтобы улицы Одессы стали чище. В руководстве нужно искать причину почему так всё происходит, а не в ухылянте, который просто не делает того, на что не мотивирован.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 09:24, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Сер 19 бер, 2025 08:13
Wirująświatła
Прикинь!
Війна в спільній хаті! Це не особисті проблеми дальнобоя , який обрав для себе професію, як йому заробляти гроші.
Війна - це проблема кожного в країні, проблема яку не обирав ніхто. Вона просто прийшла для всіх. І вирішувати її всім. Але ти чомусь вирішив, що якщо у тебе прогорав десь колись бізнес, чи ти ховав батьків , то тобі її можна не вирішувати)) (Л.логіка )
Причому не вирішувати взагалі ніяк: «на доходы до 3 куе я налоги не плачу , а то иначе нет смысла вообще заниматься бизнесом» , захищати особисто я не буду, бо у мене інша спеціальність. Відмити карму «по-ямовому», віддаючи десятину від всіх доходів, бо їх сховав від податків, на донати - знов ні!
А це називається «на чужому кую в рай».
Ти був , як рано ставший дорослим по твоїй легенді, компаніями в походах? З палатками. Ночівлі поза домом? Там спільна справа всюди: ти несеш картоплю, а я несу воду, а ти несеш топор один на всіх. Ти чистиш картоплю, а я розбиваю табір . Нема такого, що маленький Віталій лише їсть, йому забезпечують безпеку , і хвалять що він гарно співає цілий день пісні (на форумі). А коли йому кажуть «віталя, а чому ти лише співаєш, і більше нікуя?» , він каже «а я зате батьків ховав, а не всі ж ховали ».
Я не перестаю дивуватись логіці інфантильних людей. Їх недолугим відмазкам.
На кого розрахована оця маячня про дальнобоя??
Найогидніше те, що оці Віталіки з мухами , виходячи з їх постійної риторики тут, навіть не вважають, що військові воюють для них. У них паралель «дальнобой, який терпить лішенія для самого себе, а я тут при чому?»
Додано: Сер 19 бер, 2025 09:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Навряд. З тих війскових хто на війні кого я знаю особисто, та й з оточення знайомих хіба що тільки їх жінки інколи можуть згадати що "мій там а ви тут" і то не в очі. а по настрою зрозуміло. Всі воюючі ще з 22-го кажуть одне - роби все щоб сюди не потрапити. І друге - скільки нас не нажени сюди, ми не переможемо. Різні вагові категорії країн та можливості це раз, довбойопи тупі совєцкі салдафони у керма армії - це два. Вони чудово розуміють що до чого та хто винен що перемоги немає і не пеередбачається. Таких війскових уніків як тут на форумі я не зустрічав ("єлої в стойло" та "жрати лайно потрібні всі", "перемога пофік головне щоб помучилися"...) я не зустрічав. Вони якісь...підозрілі
Додано: Сер 19 бер, 2025 09:14
d44 адекватный человек не пожелает бед и проблем другому, даже если сам их перенёс.
Додано: Сер 19 бер, 2025 09:17
d44
Ну тобто треба щоб ніхто не потрапляв , і нікому було над вашою хатою на Сумщині збивати шахеди, які летять в «найкритичнішу інфраструктуру», хай напруга буде 120В , а саму Сумщину підʼєднати до курщини? Ви готові? Які ваші пропозиції, якщо ви підтримуєте «не треба нікому йти, ховайтеся всі»? Як далі розвивається логіка ваших думок? Чи вона далі не розвивається?
Адекватна людина усвідомлює, що він живе солоденько прокидаючись в ірпінському ліжку завдяки тому, що хтось прокидається в сирому бліндажі. Бо опції «нікого нема в бліндажі, а у мене і далі все солоденько як і було» - не існує, коли на державу здійснюється агресія
Якось швидко мамині черешеньки забули, як в їх Ірпені хазяйнували дикарі, коли до фронту мобілізовані успіхи ще не доїхали, а регулярних 200к якось виявилось замало захищати таку велику країну. Тобі віталя сподобалось ховатись на півдні держави в сільській батьківській хаті у березні 22 ?? Чи зараз трохи краще в ірпінській прокидатись??
А інфантильні кажуть в поході «ти ніс важку сумку , і тепер просто з помсти хочеш щоб і я ніс, адекватна людина не може бажати мені пережити те важке , що сама пережила»
Додано: Сер 19 бер, 2025 09:39
Кремль выкатил такое
у США оптимизма меньше
анализируя 2 текста прихожу к выводу никакого разговора путин Трамп не было. Был монолог. Трампу сначала озвучили все претензии к Украине/зеленскому, а потом условия на которых кремль готов закончить войну. Что в ответ сказал Трамп, с чем путин согласился? "спасибо я всё понял" или что то типа того.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 09:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 19 бер, 2025 09:40
у 2019р до влади в Україні прийшли зовсім некомпетентні люди , ця некомпетентність коштувала країні багато втрат
і що ми бачимо зараз у США -команда Трампа навіть не здатна підготовити звіт про переговори на сайті Білого Дому(а в не твітері)
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