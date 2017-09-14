Додано: Сер 19 бер, 2025 08:13



значит все должны?





Прикинь!Війна в спільній хаті! Це не особисті проблеми дальнобоя , який обрав для себе професію, як йому заробляти гроші.Війна - це проблема кожного в країні, проблема яку не обирав ніхто. Вона просто прийшла для всіх. І вирішувати її всім. Але ти чомусь вирішив, що якщо у тебе прогорав десь колись бізнес, чи ти ховав батьків , то тобі її можна не вирішувати)) (Л.логіка )Причому не вирішувати взагалі ніяк: «на доходы до 3 куе я налоги не плачу , а то иначе нет смысла вообще заниматься бизнесом» , захищати особисто я не буду, бо у мене інша спеціальність. Відмити карму «по-ямовому», віддаючи десятину від всіх доходів, бо їх сховав від податків, на донати - знов ні!А це називається «на чужому кую в рай».Ти був , як рано ставший дорослим по твоїй легенді, компаніями в походах? З палатками. Ночівлі поза домом? Там спільна справа всюди: ти несеш картоплю, а я несу воду, а ти несеш топор один на всіх. Ти чистиш картоплю, а я розбиваю табір . Нема такого, що маленький Віталій лише їсть, йому забезпечують безпеку , і хвалять що він гарно співає цілий день пісні (на форумі). А коли йому кажуть «віталя, а чому ти лише співаєш, і більше нікуя?» , він каже «а я зате батьків ховав, а не всі ж ховали ».Я не перестаю дивуватись логіці інфантильних людей. Їх недолугим відмазкам.На кого розрахована оця маячня про дальнобоя??Найогидніше те, що оці Віталіки з мухами , виходячи з їх постійної риторики тут, навіть не вважають, що військові воюють для них. У них паралель «дальнобой, який терпить лішенія для самого себе, а я тут при чому?»