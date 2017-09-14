freeze написав:Особенно тоже забавляют видео ухилянтов из сухих, теплых застенков ТЦК, посмотрите тут кровати, матрас и нет ремонта, по сравнению с зимней жизнью в блиндаже.
интересно что из написанного вы считаете за норму? не хотите из одесской квартиры переехать куда нибудь в блиндаж? а ухылянт должен хотеть. вас забавляет что не хочет. а сами вы конечно хотите....
Да я хотел и переехал из квартиры с видом на море в подвалы разрушенных зданий и в блиндажи аж почти на три года. Если бы не проблемы со здоровьем, точно хотя бы на годик еще остался. Уже сколько месяцев прошло, мне и сейчас хлопцы оттуда по возможности 1-2 раза в неделю звонят, как ты, как дела, как здоровье.
Прикинь! Війна в спільній хаті! Це не особисті проблеми дальнобоя , який обрав для себе професію, як йому заробляти гроші. Війна - це проблема кожного в країні, проблема яку не обирав ніхто. Вона просто прийшла для всіх. І вирішувати її всім. Але ти чомусь вирішив, що якщо у тебе прогорав десь колись бізнес, чи ти ховав батьків , то тобі її можна не вирішувати)) (Л.логіка ) Причому не вирішувати взагалі ніяк: «на доходы до 3 куе я налоги не плачу , а то иначе нет смысла вообще заниматься бизнесом» , захищати особисто я не буду, бо у мене інша спеціальність. Відмити карму «по-ямовому», віддаючи десятину від всіх доходів, бо їх сховав від податків, на донати - знов ні! А це називається «на чужому кую в рай». Ти був , як рано ставший дорослим по твоїй легенді, компаніями в походах? З палатками. Ночівлі поза домом? Там спільна справа всюди: ти несеш картоплю, а я несу воду, а ти несеш топор один на всіх. Ти чистиш картоплю, а я розбиваю табір . Нема такого, що маленький Віталій лише їсть, йому забезпечують безпеку , і хвалять що він гарно співає цілий день пісні (на форумі). А коли йому кажуть «віталя, а чому ти лише співаєш, і більше нікуя?» , він каже «а я зате батьків ховав, а не всі ж ховали ».
Я не перестаю дивуватись логіці інфантильних людей. Їх недолугим відмазкам. На кого розрахована оця маячня про дальнобоя??
Найогидніше те, що оці Віталіки з мухами , виходячи з їх постійної риторики тут, навіть не вважають, що військові воюють для них. У них паралель «дальнобой, який терпить лішенія для самого себе, а я тут при чому?»
Wirująświatła написав:Думаю причина злобы не в блиндажах без туалетов, а в руководстве, совковых методах управления армией, подавлении инициативы, выполнить приказ любой ценой.
Навряд. З тих війскових хто на війні кого я знаю особисто, та й з оточення знайомих хіба що тільки їх жінки інколи можуть згадати що "мій там а ви тут" і то не в очі. а по настрою зрозуміло. Всі воюючі ще з 22-го кажуть одне - роби все щоб сюди не потрапити. І друге - скільки нас не нажени сюди, ми не переможемо. Різні вагові категорії країн та можливості це раз, довбойопи тупі совєцкі салдафони у керма армії - це два. Вони чудово розуміють що до чого та хто винен що перемоги немає і не пеередбачається. Таких війскових уніків як тут на форумі я не зустрічав ("єлої в стойло" та "жрати лайно потрібні всі", "перемога пофік головне щоб помучилися"...) я не зустрічав. Вони якісь...підозрілі
Всі воюючі ще з 22-го кажуть одне - роби все щоб сюди не потрапити. І друге - скільки нас не нажени сюди, ми не переможемо.
Ну тобто треба щоб ніхто не потрапляв , і нікому було над вашою хатою на Сумщині збивати шахеди, які летять в «найкритичнішу інфраструктуру», хай напруга буде 120В , а саму Сумщину підʼєднати до курщини? Ви готові? Які ваші пропозиції, якщо ви підтримуєте «не треба нікому йти, ховайтеся всі»? Як далі розвивається логіка ваших думок? Чи вона далі не розвивається?
Wirująświatła написав:d44 адекватный человек не пожелает бед и проблем другому, даже если сам их перенёс.
Адекватна людина усвідомлює, що він живе солоденько прокидаючись в ірпінському ліжку завдяки тому, що хтось прокидається в сирому бліндажі. Бо опції «нікого нема в бліндажі, а у мене і далі все солоденько як і було» - не існує, коли на державу здійснюється агресія Якось швидко мамині черешеньки забули, як в їх Ірпені хазяйнували дикарі, коли до фронту мобілізовані успіхи ще не доїхали, а регулярних 200к якось виявилось замало захищати таку велику країну. Тобі віталя сподобалось ховатись на півдні держави в сільській батьківській хаті у березні 22 ?? Чи зараз трохи краще в ірпінській прокидатись?? А інфантильні кажуть в поході «ти ніс важку сумку , і тепер просто з помсти хочеш щоб і я ніс, адекватна людина не може бажати мені пережити те важке , що сама пережила»
анализируя 2 текста прихожу к выводу никакого разговора путин Трамп не было. Был монолог. Трампу сначала озвучили все претензии к Украине/зеленскому, а потом условия на которых кремль готов закончить войну. Что в ответ сказал Трамп, с чем путин согласился? "спасибо я всё понял" или что то типа того.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 09:48, всього редагувалось 2 разів.
по вчорашньому рішенню так званого Верховного суду є вже купа пропозицій: - якщо податковому агенту було незаконного нараховано мільйонний штраф це не позбавляє його обовязку сплатити його - порушення при украданні договору дарування нерухомого майна (наприклад з допомогою паяльника) - не є підставою для розірвання такого договору і т.д.
Прикинь! Війна в спільній хаті! Це не особисті проблеми дальнобоя , який обрав для себе професію, як йому заробляти гроші. Війна - це проблема кожного в країні, проблема яку не обирав ніхто. Вона просто прийшла для всіх. І вирішувати її всім. Але ти чомусь вирішив, що якщо у тебе прогорав десь колись бізнес, чи ти ховав батьків , то тобі її можна не вирішувати)) (Л.логіка ) Причому не вирішувати взагалі ніяк: «на доходы до 3 куе я налоги не плачу , а то иначе нет смысла вообще заниматься бизнесом» , захищати особисто я не буду, бо у мене інша спеціальність. Відмити карму «по-ямовому», віддаючи десятину від всіх доходів, бо їх сховав від податків, на донати - знов ні! А це називається «на чужому кую в рай». Ти був , як рано ставший дорослим по твоїй легенді, компаніями в походах? З палатками. Ночівлі поза домом? Там спільна справа всюди: ти несеш картоплю, а я несу воду, а ти несеш топор один на всіх. Ти чистиш картоплю, а я розбиваю табір . Нема такого, що маленький Віталій лише їсть, йому забезпечують безпеку , і хвалять що він гарно співає цілий день пісні (на форумі). А коли йому кажуть «віталя, а чому ти лише співаєш, і більше нікуя?» , він каже «а я зате батьків ховав, а не всі ж ховали ».
Я не перестаю дивуватись логіці інфантильних людей. Їх недолугим відмазкам. На кого розрахована оця маячня про дальнобоя??
Найогидніше те, що оці Віталіки з мухами , виходячи з їх постійної риторики тут, навіть не вважають, що військові воюють для них. У них паралель «дальнобой, який терпить лішенія для самого себе, а я тут при чому?»
Це ти, військовий за фахом, з окопа на лбз (не біля Львова) написав? п.с. і якби не дальнобой то не було би чим військову техніку заправляти, а якби не тракторист /комбайнер Микола то жрать не було шо в окопі , не кажучи вже про сосіски для котів