Додано: Сер 19 бер, 2025 10:47

Hotab написав: Які ваші пропозиції, якщо ви підтримуєте «не треба нікому йти, ховайтеся всі»? Як далі розвивається логіка ваших думок? Чи вона далі не розвивається? Які ваші пропозиції, якщо ви підтримуєте «не треба нікому йти, ховайтеся всі»? Як далі розвивається логіка ваших думок? Чи вона далі не розвивається?

Хотаб, ну нахіба оце по колу "як? як?"Вже - ніяк!Пізно пити Боржомі...А от, якщо б раніше(хоча б 2-2,5роки тому) почали все робити нормально, а не через ср@ку - то зараз би не було такого.Як саме? - я і Бобюа тут вже 100500раз описали/розписали!- яка релігія не дозволяла набирати регулярно людей на навчання і відпускати їх додому?(створюючи вже НАВЧЕНИЙ резерв на майбутнє)- яка релігія не дозволяла і далі нормально платити, а не старатись наїпати на кожному кроці?- яка релігія не дозволяла прийняти закон для м18-24 ще 2-2,5роки тому, а не тільки тепер?- яка релігія не дозволяла діяти за принципом "як всі, то всі"? А не поділити людей на сорти?- яка релігія не дозволяла зробити хоч частково так, як писав Яма? Недиктатуру і все по талонах, а щоб, наприклад, всі тиловики хоч 1-2 дня на тиждень йшли відпрацьовувати на оборонку! Такий собі "суботнік" на благо оборони країни.Щоб ВСІ приймали отак, чи інакше участь в захисті Батьківщини.А оце, що зараз/до чого докотились - це ж якийсь псдець!Чому ніхто не питає про якість?Якісь війська яка з отих невмотивованих і силою наловлених?