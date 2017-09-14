RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13284132851328613287>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 84
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
28
Це загроза
17%
14
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 10:13

Vadim_

Це ти, військовий за фахом, з окопа на лб


З комбайна у дворі ТЦК
Hotab
 
Повідомлень: 14469
З нами з: 15.02.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 10:35

  Hotab написав:Wirująświatła
значит все должны?

Прикинь! :D
Війна в спільній хаті! Це не особисті проблеми дальнобоя , який обрав для себе професію, як йому заробляти гроші.
Війна - це проблема кожного в країні, проблема яку не обирав ніхто. Вона просто прийшла для всіх. І вирішувати її всім. Але ти чомусь вирішив, що якщо у тебе прогорав десь колись бізнес, чи ти ховав батьків , то тобі її можна не вирішувати)) (Л.логіка )

я просто проходив повз і випадково прочитав ці чергові заклики до вічної боротьби. Маю питання:
от припустимо є сутєвий відсоток реалістів, які наприклад розуміють що навіть якщо воювати 50 років, знімаючи щомісяця останню сорочку то все рівно небуде ні кави в криму, ні близько чогось подібного. То що їм робити (законним способом)? Щоб не було притензій цих ваших "на чужому горбу в рай". Бо ж і зійти з поїзда неможна, і підкидати вугілля в три зміни до смерті планів небуло
ідейні барбершопні борці до останнього, разом з казнокрадами, силовиками та прикормленими медіапроститутками на весь голос просувають "війна на десятиліття і не одне"
Letusrock
 
Повідомлень: 2160
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 10:44

Letusrock

То що їм робити (законним способом)?


Та те що робили раніше і від чого втомились за 3 роки - нібуя! :lol: :lol:
Ви сорочки вже із дітей зняли? Чи тільки сам голий, босий і голодний?
Hotab
 
Повідомлень: 14469
З нами з: 15.02.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 10:47

За крок до...©

  Hotab написав:Які ваші пропозиції, якщо ви підтримуєте «не треба нікому йти, ховайтеся всі»? Як далі розвивається логіка ваших думок? Чи вона далі не розвивається?
Хотаб, ну нахіба оце по колу "як? як?"
Вже - ніяк!
Пізно пити Боржомі...

А от, якщо б раніше(хоча б 2-2,5роки тому) почали все робити нормально, а не через ср@ку - то зараз би не було такого.
Як саме? - я і Бобюа тут вже 100500раз описали/розписали!
- яка релігія не дозволяла набирати регулярно людей на навчання і відпускати їх додому?(створюючи вже НАВЧЕНИЙ резерв на майбутнє)
- яка релігія не дозволяла і далі нормально платити, а не старатись наїпати на кожному кроці?
- яка релігія не дозволяла прийняти закон для м18-24 ще 2-2,5роки тому, а не тільки тепер?
- яка релігія не дозволяла діяти за принципом "як всі, то всі"? А не поділити людей на сорти?
- яка релігія не дозволяла зробити хоч частково так, як писав Яма? Не
диктатуру і все по талонах, а щоб, наприклад, всі тиловики хоч 1-2 дня на тиждень йшли відпрацьовувати на оборонку! Такий собі "суботнік" на благо оборони країни.
Щоб ВСІ приймали отак, чи інакше участь в захисті Батьківщини.

А оце, що зараз/до чого докотились - це ж якийсь псдець!
Чому ніхто не питає про якість?
Якісь війська яка з отих невмотивованих і силою наловлених?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7769
З нами з: 18.03.21
Подякував: 241 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 10:56

  Vadim_ написав:Це ти, військовий за фахом, з окопа на лбз (не біля Львова) написав?
п.с. і якби не дальнобой то не було би чим військову техніку заправляти, а якби не тракторист /комбайнер Микола то жрать не було шо в окопі , не кажучи вже про сосіски для котів
это называется обесценивание тыла. деградирующему пилоту хочется быть 1м сортом а чтобы вы все были 2м, за исключением некоторых таких же. Эти идеи им тут и продвигаются в виде обмазывания дерьмом форумчан. Такая же риторика выстреливает в избиениях ногами ухылянтов. Тот кто бьёт считает себя выше. Война дала ему это право. Для кого то война горе, а для ТЦК возможность почувствовать себя хозяевами жизни. Делай что хочешь и за это ничего не будет.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28999
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3424 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 11:03

  Hotab написав:Letusrock
То що їм робити (законним способом)?

Та те що робили раніше і від чого втомились за 3 роки - нібуя! :lol: :lol:
Ви сорочки вже із дітей зняли? Чи тільки сам голий, босий і голодний?

а може бути дискусія більш конструктивна? Чи ці жартики просто приховують головне, жодного плану нема, просто воюємо ще 20 років поки не покращаться позиції по Збручу
Letusrock
 
Повідомлень: 2160
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 11:07

  Letusrock написав:а може бути дискусія більш конструктивна?
может если у оппонента IQ хотя бы 90
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28999
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3424 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 11:11

Wirująświatła

это называется обесценивание тыла


Це називається дислексійний Вадік під шмурдяком придумав якусь неважливість дальнобоя (де він це прочитав?) чи комбайнера, а маніпулятор Віталік вирішив підхопити того, чого нема.
Де те побачив знецінення тилу? Може особисто тебе знецінення - допускаю. Бо ти ніякий не тил.
Ти сам сказав «до 3 кує доходу податки платити не треба , бо інакше нема сенсу займатись бізнесом». То який ти тил?

жодного плану нема


Зараз план переговорний. Ти його не побачив? .
  Wirująświatła написав:может если у оппонента IQ хотя бы 90

Зараз в моді ікю. На рівні «вміє дружити з макаками»


Якісь війська яка з отих невмотивованих і силою наловлених?


Низька, проте достатня для підтримання мирного життя у Ірпені і Львові. І навіть у Дніпрі. Не кажучи про Закарпаття
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 бер, 2025 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 14469
З нами з: 15.02.09
Подякував: 384 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 11:19

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:Це ти, військовий за фахом, з окопа на лбз (не біля Львова) написав?
п.с. і якби не дальнобой то не було би чим військову техніку заправляти, а якби не тракторист /комбайнер Микола то жрать не було шо в окопі , не кажучи вже про сосіски для котів
это называется обесценивание тыла. деградирующему пилоту хочется быть 1м сортом а чтобы вы все были 2м, за исключением некоторых таких же. Эти идеи им тут и продвигаются в виде обмазывания дерьмом форумчан. Такая же риторика выстреливает в избиениях ногами ухылянтов. Тот кто бьёт считает себя выше. Война дала ему это право. Для кого то война горе, а для ТЦК возможность почувствовать себя хозяевами жизни. Делай что хочешь и за это ничего не будет.



Хоттабыч написал тебе ПРАВДУ !
Ты и другие , такие же трусы и словоблуды (болтуны ) готовы написать любую ересь чтоб оправдать свои действия .( Особенно умиляет долярчик - спаситель кыць и дизертир .)
Ты спрыгни в окоп , когда приходы идут и не знаешь в тебя или нет , и сравни с дальнобойщиком .
Это водила остановился , хлопнул дверью и в спалку , а ты в окопе -СРАВНИ .
Он(хоттаб) не поливает тебя дерьмом -он ОТКРЫВАЕТ тебе глаза .
Почему кто то ТЕБЯ и других должен защищать , отдавать свою жизнь , а ты тут с "летающим дятлом " и дизертиром ,рассуждать о тонкости чувств ?
О непонимании зверинных инстинктов по отношению к вам .

ЖДУ ЖАЛОБУ И УДАЛЕНИЕ МОЕГО СООБЩЕНИЯ
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5220
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 11:23

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Letusrock
То що їм робити (законним способом)?

Та те що робили раніше і від чого втомились за 3 роки - нібуя! :lol: :lol:
Ви сорочки вже із дітей зняли? Чи тільки сам голий, босий і голодний?

а може бути дискусія більш конструктивна? Чи ці жартики просто приховують головне, жодного плану нема, просто воюємо ще 20 років поки не покращаться позиції по Збручу


Ну да .
А вы хотите чтобы все закончилось по Днепру ?
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5220
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
  #<1 ... 13284132851328613287>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89619
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 264391
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 913218
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8061)
19.03.2025 09:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.