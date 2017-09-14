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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 бер, 2025 11:26
могу я отказаться от своей защиты? тогда откуда этот долг передо мной который нельзя простить? Когда мне должны 1куе я могу их простить должнику, а отказаться от долга меня защищать не могу. А власть может. Тогда может те кто в окопах не меня а власть защищают, а таких как я наоборот бусифицируют? почему меня защищают от путина, но не защищают от бусификации? где логика? ну хоть чуть-чуть думай мозгами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 19 бер, 2025 11:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 11:27
Hotab написав:
Низька, проте достатня для підтримання мирного життя у Ірпені і Львові. І навіть у Дніпрі. Не кажучи про Закарпаття
Оце все, що ти зумів нашкребти зі свого IQ?😁
А на весь мій текст хоча б сказати - "так, тут ти все правильно написав - треба було раніше саме так робити" - твій IQ вже не стягує?😁
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Додано: Сер 19 бер, 2025 11:32
холява написав:
Особенно умиляет долярчик
Чітко по кожному моєму пункту - є що сказати?
Де я не правий?
А оце бла-бла-бла - чисто як з будуна!
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Додано: Сер 19 бер, 2025 11:36
Успіх написав: холява написав:
Особенно умиляет долярчик
Чітко по кожному моєму пункту - є що сказати?
Де я не правий?
А оце бла-бла-бла - чисто як з будуна!
ЧІТКО І ЗАРАЗ КОПІЮ ПРИКАЗА НА ЗВІЛЬНЕННЯ У СТУДІЮ !
Є ЩО СКАЗАТИ ?
(тільки що змінився з чергування , робота була )
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