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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13284132851328613287

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 84
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
28
Це загроза
17%
14
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 11:26

могу я отказаться от своей защиты? тогда откуда этот долг передо мной который нельзя простить? Когда мне должны 1куе я могу их простить должнику, а отказаться от долга меня защищать не могу. А власть может. Тогда может те кто в окопах не меня а власть защищают, а таких как я наоборот бусифицируют? почему меня защищают от путина, но не защищают от бусификации? где логика? ну хоть чуть-чуть думай мозгами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 11:32, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 11:27

  Hotab написав:Низька, проте достатня для підтримання мирного життя у Ірпені і Львові. І навіть у Дніпрі. Не кажучи про Закарпаття
Оце все, що ти зумів нашкребти зі свого IQ?😁

А на весь мій текст хоча б сказати - "так, тут ти все правильно написав - треба було раніше саме так робити" - твій IQ вже не стягує?😁
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 11:32

Як всі, то всі!©А якщо "ніхто, то ніхто!"))

  холява написав:Особенно умиляет долярчик
Чітко по кожному моєму пункту - є що сказати?
Де я не правий?

А оце бла-бла-бла - чисто як з будуна!
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 11:36

  Успіх написав:
  холява написав:Особенно умиляет долярчик
Чітко по кожному моєму пункту - є що сказати?
Де я не правий?

А оце бла-бла-бла - чисто як з будуна!


ЧІТКО І ЗАРАЗ КОПІЮ ПРИКАЗА НА ЗВІЛЬНЕННЯ У СТУДІЮ !
Є ЩО СКАЗАТИ ?
(тільки що змінився з чергування , робота була )
холява
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