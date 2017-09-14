То що їм робити (законним способом)?
Та те що робили раніше і від чого втомились за 3 роки - нібуя!
Ви сорочки вже із дітей зняли? Чи тільки сам голий, босий і голодний?
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Додано: Сер 19 бер, 2025 10:44
Letusrock
Та те що робили раніше і від чого втомились за 3 роки - нібуя!
Ви сорочки вже із дітей зняли? Чи тільки сам голий, босий і голодний?
Додано: Сер 19 бер, 2025 10:47
За крок до...©
Хотаб, ну нахіба оце по колу "як? як?"
Вже - ніяк!
Пізно пити Боржомі...
А от, якщо б раніше(хоча б 2-2,5роки тому) почали все робити нормально, а не через ср@ку - то зараз би не було такого.
Як саме? - я і Бобюа тут вже 100500раз описали/розписали!
- яка релігія не дозволяла набирати регулярно людей на навчання і відпускати їх додому?(створюючи вже НАВЧЕНИЙ резерв на майбутнє)
- яка релігія не дозволяла і далі нормально платити, а не старатись наїпати на кожному кроці?
- яка релігія не дозволяла прийняти закон для м18-24 ще 2-2,5роки тому, а не тільки тепер?
- яка релігія не дозволяла діяти за принципом "як всі, то всі"? А не поділити людей на сорти?
- яка релігія не дозволяла зробити хоч частково так, як писав Яма? Не
диктатуру і все по талонах, а щоб, наприклад, всі тиловики хоч 1-2 дня на тиждень йшли відпрацьовувати на оборонку! Такий собі "суботнік" на благо оборони країни.
Щоб ВСІ приймали отак, чи інакше участь в захисті Батьківщини.
А оце, що зараз/до чого докотились - це ж якийсь псдець!
Чому ніхто не питає про якість?
Якісь війська яка з отих невмотивованих і силою наловлених?
Додано: Сер 19 бер, 2025 11:03
а може бути дискусія більш конструктивна? Чи ці жартики просто приховують головне, жодного плану нема, просто воюємо ще 20 років поки не покращаться позиції по Збручу
Додано: Сер 19 бер, 2025 11:11
Wirująświatła
Це називається дислексійний Вадік під шмурдяком придумав якусь неважливість дальнобоя (де він це прочитав?) чи комбайнера, а маніпулятор Віталік вирішив підхопити того, чого нема.
Де те побачив знецінення тилу? Може особисто тебе знецінення - допускаю. Бо ти ніякий не тил.
Ти сам сказав «до 3 кує доходу податки платити не треба , бо інакше нема сенсу займатись бізнесом». То який ти тил?
Зараз план переговорний. Ти його не побачив? .
Зараз в моді ікю. На рівні «вміє дружити з макаками»
Низька, проте достатня для підтримання мирного життя у Ірпені і Львові. І навіть у Дніпрі. Не кажучи про Закарпаття
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 бер, 2025 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 бер, 2025 11:19
Хоттабыч написал тебе ПРАВДУ !
Ты и другие , такие же трусы и словоблуды (болтуны ) готовы написать любую ересь чтоб оправдать свои действия .( Особенно умиляет долярчик - спаситель кыць и дизертир .)
Ты спрыгни в окоп , когда приходы идут и не знаешь в тебя или нет , и сравни с дальнобойщиком .
Это водила остановился , хлопнул дверью и в спалку , а ты в окопе -СРАВНИ .
Он(хоттаб) не поливает тебя дерьмом -он ОТКРЫВАЕТ тебе глаза .
Почему кто то ТЕБЯ и других должен защищать , отдавать свою жизнь , а ты тут с "летающим дятлом " и дизертиром ,рассуждать о тонкости чувств ?
О непонимании зверинных инстинктов по отношению к вам .
ЖДУ ЖАЛОБУ И УДАЛЕНИЕ МОЕГО СООБЩЕНИЯ
Додано: Сер 19 бер, 2025 11:23
Ну да .
А вы хотите чтобы все закончилось по Днепру ?
Додано: Сер 19 бер, 2025 11:36
Додано: Сер 19 бер, 2025 11:50
Почти так: только не 20 лет, а "до прилета Черного лебедя".
Додано: Сер 19 бер, 2025 12:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Президент США Дональд Трамп заявив, що Канада є "однією з наймерзенніших країн", з якими від коли-небудь мав справу.
Додано: Сер 19 бер, 2025 12:22
Ласкаво просимо до лав ЗСУ!
Для Песікота, Василя-Рівне, Будівельника з його синами і чоловіка та сина Флер!
Я знаю, що ви всі патріотично налаштовані, тож не втрачайте свій шанс себе проявити!
Штурмова бригада «Лють» шукає мужніх, самовідданих та патріотично налаштованих воїнів. Ми – злагоджений професійний колектив, якісне забезпечення, гідна зарплата та соцпакет. Тел. 0977252513 / 0443651800,
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