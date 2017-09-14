Додано: Сер 19 бер, 2025 12:36

Книга Иосифа Исааковича Ликстанова «Малышок» повествует о военных годах. Но не о героях Советской Армии рассказывает здесь автор, а о фронте труда, о тех, кто в полную меру, а иногда и сверх меры своих сил в эту тяжелую годину работал в глубоком тылу,— об уральцах, поставлявших бойцам орудия, танки, самолеты... Костя Малышев, по прозванию «Малышок», пришел на завод еще совсем неопытным деревенским парнишкой, учеником ФЗУ. Трудно ему было на заводе, ничего не знающему, ничего не умеющему. Он тосковал среди незнакомых людей; родная тайга диким лосем подходила к заводским корпусам, зазывая Малышка обратно, домой... Но воля, упорство, дружба товарищей, а самое главное, страстное желание сделать для фронта все, что сможет, помочь Родине в ее трудные дни заставило Малышка остаться на заводе.

нашу війну порівнюють за масштабом з другою світовою , так вона менша, але найбільша з тих часів до сьогодні.поясню підчас 2-ї світової :діти\підлітки яким було менше 18 років працювали на оборнних заводахтобто на ВПК працювали всі хто міг і в три зміни ! за по суті пайок , так ця книжка це радянська пропаганда , але я її прочитав ще в школі . І я чомусь впевнений що таки працювали , адже наші ж підлітки примусово вивезені у Германію теж працювали там на їх заводах !у нас і близько країна не перейшла на військові рейкидискотеки стрип-клуби бари ресторани працюють на повну не завжаючи на комендантську годину і так далі , так є аргумент що військові у відпустці чи після демобілізації з травмами хочуть відпочити в стрип-клубах і на дискотеках ( я сумніваюсь . може хто пристуній із ЗСУ скаже чи для нього це так критично\потрібно ) весь лакшері і просто дорогий сегмент товарів присутній на ринку від ікри з хамоном до спорткарів - я розуію що це критичний імпорт і без нього ніяк ( скрказм)підчам другої світової радянський союз не торгував з германією, поодинокі випадки можна не розглядати, зараз же Україна активно прокачує через себе російську нафту на 17 млрд доларів в рік ! тодто Ми допомогаємо рф продатвати її нафтуяк уже неодноразово говорилося - воюють тільки холопи \ а серед успішних корупціонерів тільки добровольці... Тож поки хтось буде їсти хамон ходити в ресторани клуби та і тіскати дівок по стрип клубах хтось буде сидіти в окопах ? А хтось буде заробляти 500 млн доларів в рік за прокачку нафти ворога ? ( так то типу нафтогаз , але це конкретні люди із їх зарплатами акціонери , голови правління і так далі з їх преміями )