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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1328513286132871328813289 ... 13291>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 84
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
28
Це загроза
17%
14
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 12:23

https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 7138602144

От...
Путлєр хоче зупинку мобілізації в Україні.

А ви всі, хто гавкав на ТЦК -- не впорались з цією його місією.
Живіть тепер з цим...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 12:30

  Wirująświatła написав:могу я отказаться от своей защиты? тогда откуда этот долг передо мной который нельзя простить? Когда мне должны 1куе я могу их простить должнику, а отказаться от долга меня защищать не могу. А власть может. Тогда может те кто в окопах не меня а власть защищают, а таких как я наоборот бусифицируют? почему меня защищают от путина, но не защищают от бусификации? где логика? ну хоть чуть-чуть думай мозгами.



Перебуваючи в Україні у лютому 2022 року -- люди вже скористались захистом.
~40млн людей.
Щодо яких путлєр планував “Бучу”.


Як можна відмовитись від вже спожитих послуг чи товарів?

Це що за капіталізм такий в якому це можливо? 😳🙀😱
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 12:33

  Bobua написав:Як можна відмовитись від вже спожитих послуг чи товарів?
от спожитих послуг никак а от будущих - пожалуйста. пишешь заявление и тебе перекрывают газ, воду, отключают э.э. а ЗСУ перестаёт тебя защищать.
  Bobua написав:люди вже скористались захистом.
они могли отказаться от защиты в 2022-2024?
  Bobua написав:Це що за капіталізм такий в якому це можливо?
какой это капитализм если я не могу отказаться от услуг государства меня защищать? вы правильно мыслите. мне навязывают услуги, а потом рисуют несуществующий долг. Может быть я не готов воевать до последнего украинца и принимать участие в курских авантюрах. но кто то наверху решил что должен. Сегодня курск, завтра сахалин будем брать?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 12:38, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

нашу війну порівнюють за масштабом з другою світовою , так вона менша, але найбільша з тих часів до сьогодні. І хто пояснить що це за дивна війна така ?
поясню підчас 2-ї світової :
1) діти\підлітки яким було менше 18 років працювали на оборнних заводах
Книга Иосифа Исааковича Ликстанова «Малышок» повествует о военных годах. Но не о героях Советской Армии рассказывает здесь автор, а о фронте труда, о тех, кто в полную меру, а иногда и сверх меры своих сил в эту тяжелую годину работал в глубоком тылу,— об уральцах, поставлявших бойцам орудия, танки, самолеты... Костя Малышев, по прозванию «Малышок», пришел на завод еще совсем неопытным деревенским парнишкой, учеником ФЗУ. Трудно ему было на заводе, ничего не знающему, ничего не умеющему. Он тосковал среди незнакомых людей; родная тайга диким лосем подходила к заводским корпусам, зазывая Малышка обратно, домой... Но воля, упорство, дружба товарищей, а самое главное, страстное желание сделать для фронта все, что сможет, помочь Родине в ее трудные дни заставило Малышка остаться на заводе.
тобто на ВПК працювали всі хто міг і в три зміни ! за по суті пайок , так ця книжка це радянська пропаганда , але я її прочитав ще в школі . І я чомусь впевнений що таки працювали , адже наші ж підлітки примусово вивезені у Германію теж працювали там на їх заводах !
у нас і близько країна не перейшла на військові рейки
2) дискотеки стрип-клуби бари ресторани працюють на повну не завжаючи на комендантську годину і так далі , так є аргумент що військові у відпустці чи після демобілізації з травмами хочуть відпочити в стрип-клубах і на дискотеках ( я сумніваюсь . може хто пристуній із ЗСУ скаже чи для нього це так критично\потрібно ) весь лакшері і просто дорогий сегмент товарів присутній на ринку від ікри з хамоном до спорткарів - я розуію що це критичний імпорт і без нього ніяк ( скрказм)
3) підчам другої світової радянський союз не торгував з германією, поодинокі випадки можна не розглядати, зараз же Україна активно прокачує через себе російську нафту на 17 млрд доларів в рік ! тодто Ми допомогаємо рф продатвати її нафту :roll:
4) як уже неодноразово говорилося - воюють тільки холопи \ а серед успішних корупціонерів тільки добровольці

тож якась це дивна війна ? торгуєм з ворогом , вся Україна крім прифронтових зон взагалі не помічає війну ... Тож поки хтось буде їсти хамон ходити в ресторани клуби та і тіскати дівок по стрип клубах хтось буде сидіти в окопах ? А хтось буде заробляти 500 млн доларів в рік за прокачку нафти ворога ? ( так то типу нафтогаз , але це конкретні люди із їх зарплатами акціонери , голови правління і так далі з їх преміями )

PS https://www.instagram.com/reel/DGQnl7kA_8k/
Востаннє редагувалось yama в Сер 19 бер, 2025 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 12:48

  Wirująświatła написав:могу я отказаться от своей защиты?

Можеш, коли нападуть на тебе особисто.

  Wirująświatła написав: Тогда может те кто в окопах не меня а власть защищают

Ні, захищають країну, тому що ворог напав не на вас і не на владу, а на всю країну. Ворог хоче захопити країну (а не вас і не Зе), перетворити її на с̶м̶і̶т̶н̶и̶к̶ рф (як це вже зроблено ним у Криму та ін. окупованих територіях).

  Wirująświatła написав: почему меня защищают от путина, но не защищают от бусификации?

Тому що захист країни від нападу ворога вміщує в себе захист її громадян, а бусифікація - це відповідь на спротив виконувати вимоги Закону - оновити дані та стати на захист країни від ворога. Ворог нападає на всіх, а бусифікація - лише на порушників Закону.
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Перебуваючи в Україні у лютому 2022 року -- люди вже скористались захистом.
~40млн людей.
Щодо яких путлєр планував “Бучу”.
Як можна відмовитись від вже спожитих послуг чи товарів?

трохи не так - спочатку тебе примусово закривають в хаті що горить, не даючи евакуюватись. А потім вимагають заднім числом за "надані послуги з безпеки"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 13:09

  Bobua написав:https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=4002682733312974&id=100007138602144

От...
Путлєр хоче зупинку мобілізації в Україні.

А ви всі, хто гавкав на ТЦК -- не впорались з цією його місією.
Живіть тепер з цим...

А питань до можновладців, силових структур, командування ЗСУ , судової гілки і інших держиморд і презедента з оофісом і корабельними соснами- нема? Зі зряплатою у 100000 грн. і преміями стількиж і інвалідами прокурорами хз якою пенсією і виплатами отриманими через вирок суду,суду???!!!
З такою владою і хуйло не страшніший, прості Господі

п.с.Вітаю! Це Кирило Верес. На війні технології та досвід вирішують усе. Я гарантую компетентне ставлення. Нам у «К-2» потрібні лише ви. Долучайтеся до «Лінії дронів»!
Командир полку Кирило «К-2» Верес

Деталі: https://droneline.army.gov.ua
Тел. 0800301314
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 19 бер, 2025 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 13:11

  Wirująświatła написав:
  Bobua написав:Як можна відмовитись від вже спожитих послуг чи товарів?
от спожитих послуг никак а от будущих - пожалуйста. пишешь заявление и тебе перекрывают газ, воду, отключают э.э. а ЗСУ перестаёт тебя защищать.
  Bobua написав:люди вже скористались захистом.
они могли отказаться от защиты в 2022-2024?
  Bobua написав:Це що за капіталізм такий в якому це можливо?
какой это капитализм если я не могу отказаться от услуг государства меня защищать? вы правильно мыслите. мне навязывают услуги, а потом рисуют несуществующий долг. Может быть я не готов воевать до последнего украинца и принимать участие в курских авантюрах. но кто то наверху решил что должен. Сегодня курск, завтра сахалин будем брать?



Всі від усього могли відмовитись ще десь у 2013 чи 2014.

Якось тоді я сидів у банку, і якась бабулька питала працівницю “а как я смагу забрать всє дєньгі в Криму, пєрєєхать туда хачу, тут шото майданять...”

Ще всі охочі відмовитись від захисту (перед московією) могли зробити це на виборах 2014 і 2019 років. Могли голосувати за слуг московії (опжз, шарії-мертвечуки...)

А коли побачили вибір більшості -- могли звалити з України.

Залишившись в Україні і в 2014, і в 2019, і навіть трясця у 2022 (коли всі олігархи звалювали чартерами) -- всі погодились з вибором більшості.
І погодились на захист ЗСУ, замість капітуляції!

Але якщо погодились, то треба ж платити за цей захист!
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 13:11

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Перебуваючи в Україні у лютому 2022 року -- люди вже скористались захистом.
~40млн людей.
Щодо яких путлєр планував “Бучу”.
Як можна відмовитись від вже спожитих послуг чи товарів?

трохи не так - спочатку тебе примусово закривають в хаті що горить, не даючи евакуюватись. А потім вимагають заднім числом за "надані послуги з безпеки"

Конституция - это как публичный договор в банке. В 16 лет вы подписываете паспорт что влечёт за собой уже частичное право соблюдать и принимать эти нормы. Публичный договор меняется время от времени и нормы изменений публикуются на сайте rada.gov.ua Орать через 3 года, что банк повысил ставки обслуживания и лично не позвонил вам в дверь посоветоваться согласны ли вы с тарифами это похвально, но бесполезно.
Да, то что вы не голосуете за ген.дира банка тоже нормально, и нравится он вам или нет, как человек - это личная приязнь или не приязнь. Но именно он будет решать политику найма/увольнения в банке в законодательном порядке, не спрашивая нравится ли вам ваш начальник отделения или он на вас смотрит как на идиота. Можете писать Зеленскому свои предложения, если они пройдут фильтр с вами свяжутся за советом который ответственным работникам покажется интересным и будет передан по всем ступенькам вверх.
Востаннє редагувалось stm в Сер 19 бер, 2025 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 13:15

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Перебуваючи в Україні у лютому 2022 року -- люди вже скористались захистом.
~40млн людей.
Щодо яких путлєр планував “Бучу”.
Як можна відмовитись від вже спожитих послуг чи товарів?

трохи не так - спочатку тебе примусово закривають в хаті що горить, не даючи евакуюватись. А потім вимагають заднім числом за "надані послуги з безпеки"


Хто кого закривав у 2013, 2014, 2019, і навіть поч.лютого 2022?

Як можна було не виїхати за увесь цей час, якщо 100% знати, що захисту не хочеш і платити на нього не будеш аж до кривавих шмарклів...
Як!? 😳🙀😱
Bobua
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