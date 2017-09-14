От...
Путлєр хоче зупинку мобілізації в Україні.
А ви всі, хто гавкав на ТЦК -- не впорались з цією його місією.
Живіть тепер з цим...
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Додано: Сер 19 бер, 2025 12:23
От...
Путлєр хоче зупинку мобілізації в Україні.
А ви всі, хто гавкав на ТЦК -- не впорались з цією його місією.
Живіть тепер з цим...
Додано: Сер 19 бер, 2025 12:30
Перебуваючи в Україні у лютому 2022 року -- люди вже скористались захистом.
~40млн людей.
Щодо яких путлєр планував “Бучу”.
Як можна відмовитись від вже спожитих послуг чи товарів?
Це що за капіталізм такий в якому це можливо? 😳🙀😱
Додано: Сер 19 бер, 2025 12:33
от спожитих послуг никак а от будущих - пожалуйста. пишешь заявление и тебе перекрывают газ, воду, отключают э.э. а ЗСУ перестаёт тебя защищать.
они могли отказаться от защиты в 2022-2024?
какой это капитализм если я не могу отказаться от услуг государства меня защищать? вы правильно мыслите. мне навязывают услуги, а потом рисуют несуществующий долг. Может быть я не готов воевать до последнего украинца и принимать участие в курских авантюрах. но кто то наверху решил что должен. Сегодня курск, завтра сахалин будем брать?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 19 бер, 2025 12:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 19 бер, 2025 12:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
нашу війну порівнюють за масштабом з другою світовою , так вона менша, але найбільша з тих часів до сьогодні. І хто пояснить що це за дивна війна така ?
поясню підчас 2-ї світової :
1) діти\підлітки яким було менше 18 років працювали на оборнних заводах
тобто на ВПК працювали всі хто міг і в три зміни ! за по суті пайок , так ця книжка це радянська пропаганда , але я її прочитав ще в школі . І я чомусь впевнений що таки працювали , адже наші ж підлітки примусово вивезені у Германію теж працювали там на їх заводах !
у нас і близько країна не перейшла на військові рейки
2) дискотеки стрип-клуби бари ресторани працюють на повну не завжаючи на комендантську годину і так далі , так є аргумент що військові у відпустці чи після демобілізації з травмами хочуть відпочити в стрип-клубах і на дискотеках ( я сумніваюсь . може хто пристуній із ЗСУ скаже чи для нього це так критично\потрібно ) весь лакшері і просто дорогий сегмент товарів присутній на ринку від ікри з хамоном до спорткарів - я розуію що це критичний імпорт і без нього ніяк ( скрказм)
3) підчам другої світової радянський союз не торгував з германією, поодинокі випадки можна не розглядати, зараз же Україна активно прокачує через себе російську нафту на 17 млрд доларів в рік ! тодто Ми допомогаємо рф продатвати її нафту
4) як уже неодноразово говорилося - воюють тільки холопи \ а серед успішних корупціонерів тільки добровольці
тож якась це дивна війна ? торгуєм з ворогом , вся Україна крім прифронтових зон взагалі не помічає війну ... Тож поки хтось буде їсти хамон ходити в ресторани клуби та і тіскати дівок по стрип клубах хтось буде сидіти в окопах ? А хтось буде заробляти 500 млн доларів в рік за прокачку нафти ворога ? ( так то типу нафтогаз , але це конкретні люди із їх зарплатами акціонери , голови правління і так далі з їх преміями )
PS
Востаннє редагувалось yama в Сер 19 бер, 2025 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 бер, 2025 12:48
Можеш, коли нападуть на тебе особисто.
Ні, захищають країну, тому що ворог напав не на вас і не на владу, а на всю країну. Ворог хоче захопити країну (а не вас і не Зе), перетворити її на с̶м̶і̶т̶н̶и̶к̶ рф (як це вже зроблено ним у Криму та ін. окупованих територіях).
Тому що захист країни від нападу ворога вміщує в себе захист її громадян, а бусифікація - це відповідь на спротив виконувати вимоги Закону - оновити дані та стати на захист країни від ворога. Ворог нападає на всіх, а бусифікація - лише на порушників Закону.
Додано: Сер 19 бер, 2025 12:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
трохи не так - спочатку тебе примусово закривають в хаті що горить, не даючи евакуюватись. А потім вимагають заднім числом за "надані послуги з безпеки"
Додано: Сер 19 бер, 2025 13:09
А питань до можновладців, силових структур, командування ЗСУ , судової гілки і інших держиморд і презедента з оофісом і корабельними соснами- нема? Зі зряплатою у 100000 грн. і преміями стількиж і інвалідами прокурорами хз якою пенсією і виплатами отриманими через вирок суду,суду???!!!
З такою владою і хуйло не страшніший, прості Господі
п.с.Вітаю! Це Кирило Верес. На війні технології та досвід вирішують усе. Я гарантую компетентне ставлення. Нам у «К-2» потрібні лише ви. Долучайтеся до «Лінії дронів»!
Командир полку Кирило «К-2» Верес
Деталі:
Тел. 0800301314
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 19 бер, 2025 13:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 бер, 2025 13:11
Всі від усього могли відмовитись ще десь у 2013 чи 2014.
Якось тоді я сидів у банку, і якась бабулька питала працівницю “а как я смагу забрать всє дєньгі в Криму, пєрєєхать туда хачу, тут шото майданять...”
Ще всі охочі відмовитись від захисту (перед московією) могли зробити це на виборах 2014 і 2019 років. Могли голосувати за слуг московії (опжз, шарії-мертвечуки...)
А коли побачили вибір більшості -- могли звалити з України.
Залишившись в Україні і в 2014, і в 2019, і навіть трясця у 2022 (коли всі олігархи звалювали чартерами) -- всі погодились з вибором більшості.
І погодились на захист ЗСУ, замість капітуляції!
Але якщо погодились, то треба ж платити за цей захист!
Додано: Сер 19 бер, 2025 13:11
Конституция - это как публичный договор в банке. В 16 лет вы подписываете паспорт что влечёт за собой уже частичное право соблюдать и принимать эти нормы. Публичный договор меняется время от времени и нормы изменений публикуются на сайте rada.gov.ua Орать через 3 года, что банк повысил ставки обслуживания и лично не позвонил вам в дверь посоветоваться согласны ли вы с тарифами это похвально, но бесполезно.
Да, то что вы не голосуете за ген.дира банка тоже нормально, и нравится он вам или нет, как человек - это личная приязнь или не приязнь. Но именно он будет решать политику найма/увольнения в банке в законодательном порядке, не спрашивая нравится ли вам ваш начальник отделения или он на вас смотрит как на идиота. Можете писать Зеленскому свои предложения, если они пройдут фильтр с вами свяжутся за советом который ответственным работникам покажется интересным и будет передан по всем ступенькам вверх.
Востаннє редагувалось stm в Сер 19 бер, 2025 13:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 бер, 2025 13:15
Хто кого закривав у 2013, 2014, 2019, і навіть поч.лютого 2022?
Як можна було не виїхати за увесь цей час, якщо 100% знати, що захисту не хочеш і платити на нього не будеш аж до кривавих шмарклів...
Як!? 😳🙀😱
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