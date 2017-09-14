Успіх написав:

fler написав: виконувати вимоги Закону - оновити дані та стати на захист країни від ворога. Ворог нападає на всіх виконувати вимоги Закону - оновити дані таВорог нападає на всіх

чому ні твій чоловік, ні твій син НЕ став на захист країни???!



http://www.npu.gov.ua/liut-shukaie-voiniv , http://www.lyutnabir.com Штурмова бригада «Лють» шукає мужніх, самовідданих та патріотично налаштованих воїнів. Ми – злагоджений професійний колектив, якісне забезпечення, гідна зарплата та соцпакет. Тел. 0977252513 / 0443651800,

ТоЯк так?©Тут - граєм, тут - не граєм, а тут - рибу завертаєм?©Так що давай - будь послідовною, а не голословною!Не кидай слова на вітер, а телефонуй! >>>