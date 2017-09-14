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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 бер, 2025 13:21
stm написав: Letusrock написав: Bobua написав:
Перебуваючи в Україні у лютому 2022 року -- люди вже скористались захистом.
~40млн людей.
Щодо яких путлєр планував “Бучу”.
Як можна відмовитись від вже спожитих послуг чи товарів?
трохи не так - спочатку тебе примусово закривають в хаті що горить, не даючи евакуюватись. А потім вимагають заднім числом за "надані послуги з безпеки"
Конституция - это как публичный договор в банке. В 16 лет вы подписываете паспорт что влечёт за собой уже частичное право соблюдать и принимать эти нормы. Публичный договор меняется время от времени и нормы изменений публикуются на сайте rada.gov.ua Орать через 3 года, что банк повысил ставки обслуживания и лично не позвонил вам в дверь посоветоваться согласны ли вы с тарифами это похвально, но бесполезно.
Навіть не так...
Банк не підвищував.
Банк просто надав послугу. Дорогу послугу.
Наприклад, конвертував гривні в доляри під час форс-мажору.
І замість нуля на балансі (катування і смерть, якщо відійти від аналогії), клієнт має гроші на балансі (життя, нерухомість, вклади...)
Але клієнт виє щось типу “чому курс конвертації був 80, а не 8, я з дитинства за 8”...
От як пояснити клієнту, що банку треба як мінімум вийти на беззбитковість?
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Додано: Сер 19 бер, 2025 13:24
Bobua написав: Letusrock написав: Bobua написав:
Перебуваючи в Україні у лютому 2022 року -- люди вже скористались захистом.
~40млн людей.
Щодо яких путлєр планував “Бучу”.
Як можна відмовитись від вже спожитих послуг чи товарів?
трохи не так - спочатку тебе примусово закривають в хаті що горить, не даючи евакуюватись. А потім вимагають заднім числом за "надані послуги з безпеки"
Хто кого закривав у 2013, 2014, 2019, і навіть поч.лютого 2022?Як можна було не виїхати за увесь цей час
, якщо 100% знати, що захисту не хочеш і платити на нього не будеш аж до кривавих шмарклів...
Як!? 😳🙀😱
А чьому я/ми повинні кудись виїзджати , може ви виїдете з України кудись і візьмете з собою те кодло?
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Додано: Сер 19 бер, 2025 13:29
Bobua написав:
Навіть не так...
Банк не підвищував.
Банк просто надав послугу. Дорогу послугу.
Наприклад, конвертував гривні в доляри під час форс-мажору.
І замість нуля на балансі (катування і смерть, якщо відійти від аналогії), клієнт має гроші на балансі (життя, нерухомість, вклади...)
Але клієнт виє щось типу “чому курс конвертації був 80, а не 8, я з дитинства за 8”...
От як пояснити клієнту, що банку треба як мінімум вийти на беззбитковість?
Входит ли в функциональные обязанности банка успокоение? ) менеджер банка по работе с клиентом вынужден смотреть на слезы и стенания, общество в целом тоже. Вопрос сколько слёз и стенаний помогли без судебных решений. Так мы делим на сорта клиентов: плаксы и опасные зануды. Ах, эта вечная сортовость. Но эволюция жестокая штука...
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Додано: Сер 19 бер, 2025 13:44
Успіх написав: fler написав:
виконувати вимоги Закону - оновити дані та стати на захист країни від ворога.
Ворог нападає на всіх
То чому ні твій чоловік, ні твій син НЕ став на захист країни???!
Як так?©
Тут - граєм, тут - не граєм, а тут - рибу завертаєм?©
Так що давай - будь послідовною, а не голословною!
Не кидай слова на вітер, а телефонуй! >>>
Успих, у меня к вам тоже вопрос: сколько людей, не связанных с вами родственными связями было когда-либо в вашем подчинении? Руководителем какой группы людей и отделов приходилось быть вам, что бы знать ответ на вечный вопрос "как так?" Дальше подставте "закончилась туалетная бумага", "не тот тип чая в тумбочке" хотя бы. Потом сложность увеличим до дронов и их количества на пролюбить, нехватке персонала вечной, денег и средств поболее туалетной бумаги...
Востаннє редагувалось stm
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Додано: Сер 19 бер, 2025 13:44
Wirująświatła
далее не вижу смысла писать на этой ветке
Протестую!! Хто нам принесе новини з російських помийок тепер ? Хто буде носити формулювання «канфлікт НА Украине»?
Ні, я не переживу це!!
А от чогось віталя думав, що ти розумієш, що таке пакет послуг і плата за пакет. Який ти отримав разом з паспортом громадянина України. А виявляється ні. Або вчергове клеїш дурочку, як завжди
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 19 бер, 2025 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 13:46
Letusrock написав: Bobua написав:
Перебуваючи в Україні у лютому 2022 року -- люди вже скористались захистом.
~40млн людей.
Щодо яких путлєр планував “Бучу”.
Як можна відмовитись від вже спожитих послуг чи товарів?
трохи не так - спочатку тебе примусово закривають в хаті що горить, не даючи евакуюватись. А потім вимагають заднім числом за "надані послуги з безпеки"
Навіть якщо розглянути варіант, що всім 40млн дають “зелене світло” на виїзд з України от зразу 24.2.22р. -- то як ви всі 40млн оплатите захист на час потрібний для перетину кордонів.
От уявімо неуявне, що всі трансп.артерії і пункти пропуску (чи відкрити кордони по повній, а на тому боці фільтрац.табори? 🤔) можуть 1млн за день пропустити...
То хто має забезпечити вам всім ті 40днів?
І як оплатите цю послугу? 🤔
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Додано: Сер 19 бер, 2025 13:49
stm написав:
в законодательном порядке
закони)) гарний жарт, піду краще почитаю Швейка, Хакслі та 1984
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Додано: Сер 19 бер, 2025 13:52
Vadim_ написав:
А чьому я/ми повинні кудись виїзджати , може ви виїдете з України кудись і візьмете з собою те кодло?
Тут чувак писав, що хоче відмовитись від захисту (ЗСУ).
Вже після того, як скористався цим захистом по повній на початку 22р...
І крім нього є мільйони таки відмовників в Україні.
І це питання було до них всіх...
Чому скористались захистом, якщо не планували платити?
І до “емігрантів” теж будуть питання.
Чому користуєтесь захистом своїх нових країн, якщо не плануєте платити? 🤔
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Додано: Сер 19 бер, 2025 13:55
Letusrock написав: stm написав:
в законодательном порядке
закони)) гарний жарт, піду краще почитаю Швейка, Хакслі та 1984
Т.е. вы плакса, который никогда не будет бороться даже с банком за свои права, читая эти самые законы публичного договора.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 14:03
Bobua написав:
що захисту не хочеш і платити на нього не будеш аж до кривавих шмарклів..
скиньте номер рахунка куда платити і скільки, але щоб була "Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая броня"(с)
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