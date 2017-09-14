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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 бер, 2025 14:06
Wirująświatła написав: Bobua написав:
Як можна відмовитись від вже спожитих послуг чи товарів?
от спожитих послуг никак а от будущих - пожалуйста. пишешь заявление и тебе перекрывают газ, воду, отключают э.э. а ЗСУ перестаёт тебя защищать.
Bobua написав:
люди вже скористались захистом.
они могли отказаться от защиты в 2022-2024?
Bobua написав:
Це що за капіталізм такий в якому це можливо?
какой это капитализм если я не могу отказаться от услуг государства меня защищать? вы правильно мыслите. мне навязывают услуги, а потом рисуют несуществующий долг. Может быть я не готов воевать до последнего украинца и принимать участие в курских авантюрах. но кто то наверху решил что должен. Сегодня курск, завтра сахалин будем брать?
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Додано: Сер 19 бер, 2025 14:06
stm написав: Letusrock написав: stm написав:
в законодательном порядке
закони)) гарний жарт, піду краще почитаю Швейка, Хакслі та 1984
Т.е. вы плакса, который никогда не будет бороться даже с банком за свои права, читая эти самые законы публичного договора.
Не втримався))
Бо це комедія вже.
Вам у лоба, що навіть "працівники банку" не боряться за свої права, а ви про плакс.
Цирк.
Bobua написав:
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=4002682733312974&id=100007138602144
От...
Путлєр хоче зупинку мобілізації в Україні.
А ви всі, хто гавкав на ТЦК -- не впорались з цією його місією.
Живіть тепер з цим...
*Умова, яка вигідна і Зеленському, бо це лише підвищить його рейтинги серед електорату ухилянтів, і звісно ж, це неймовірна новина для самих ухилянтів та всіх «уставших»…
А як же ті, хто служать 4-й рік без ротацій, з мізерною зарплатою та вічними зборами грошей для свого існування в армії?
«Ми їх туди не посилали» — заволають «ненароджені» та «втомлені» від війни.
«Давайте єднатися!» — заверещать на телемарафоні.
«Саничу видніше» — зазначать прикормлені ОП блогери.
«Це все російське іпсо!» — скажуть в самому ОП.
«🤡» — напише Єрмак.
І тільки наші захисники мовчки продовжать виконувати свій громадянський обовʼязок, захищаючи країну і спостерігаючи за цією квінтесенцією абсурда, несправедливості та постправди.* (С)
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Додано: Сер 19 бер, 2025 14:08
stm написав:
который никогда не будет бороться даже с банком за свои права, читая эти самые законы публичного договора.
якщо це все не зупиниться. то коли небуть жінок теж загонять під плінтус, і коли вас спакують в демографічний бусик щоб замутити зародження свіжомого моб.ресурсу, я теж вам почну нести маячню про закони
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Додано: Сер 19 бер, 2025 14:08
Hotab написав:
А от чогось віталя думав, що ти розумієш, що таке пакет послуг і плата за пакет. Який ти отримав разом з паспортом громадянина України. А виявляється ні. Або вчергове клеїш дурочку, як завжди
де можна відмовитися від даного пакету послуг ? Я допустив помилку в далекому 200Х році отримав , хочу відмовитися . Але кажуть презедент не підписує місяцями і роками відмови...
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Додано: Сер 19 бер, 2025 14:09
detroytred написав:
Не втримався))
Бо це комедія вже.
Вам у лоба, що навіть "працівники банку" не боряться за свої права, а ви про плакс.
Цирк.
Ну слава Богу, а то Лучикидобра нас хотят покинуть и тонны текста без действий к улучшению ситуации могли бы закончиться ) не рада Вас видеть, но замена достойная, вы номер 2 по бесполезному тесту в моем рейтинге )
Востаннє редагувалось stm
в Сер 19 бер, 2025 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 14:15
stm написав: Letusrock написав: stm написав:
в законодательном порядке
закони)) гарний жарт, піду краще почитаю Швейка, Хакслі та 1984
Т.е. вы плакса, который никогда не будет бороться даже с банком за свои права, читая эти самые законы публичного договора.
ще про stm та закони.
Відчуваю легке дежавю.
У буремні 2008-2009 вчорашньому студенту довелось побути ТВО філії банку, і ваші заклики до законів нагадали діалог двух клієнток яким ми відмовлялись достроково повертати депозити (бо просто небуло грошей).
Вони між собою згадували закони, гарячу лінію, скаргу в НБУ, держспожівспілку, "вашій репутації кінець", а я мовчки посміхався прокручуючи в голові інфо з ЦО що протягом 5 днів наш банк мають визнати банкрутом і призначити тимчасову адміністрацію
Востаннє редагувалось Letusrock
в Сер 19 бер, 2025 14:18, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 14:15
stm написав: detroytred написав:
Не втримався))
Бо це комедія вже.
Вам у лоба, що навіть "працівники банку" не боряться за свої права, а ви про плакс.
Цирк.
Ну слава Богу, а то Лучикидобра нас хотят покинуть и тонны текста без действий к улучшению ситуации могли бы закончиться ) не рада Вас видеть, но замена достойная, вы номер 2 по бесполезному тесту в моем рейтинге )
Хе-хе))
Халяви вже не буде.
Про свої почуття, рейтинги, тести і т.д. співайте іншим.
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detroytred
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Додано: Сер 19 бер, 2025 14:17
detroytred написав: stm написав: detroytred написав:
Не втримався))
Бо це комедія вже.
Вам у лоба, що навіть "працівники банку" не боряться за свої права, а ви про плакс.
Цирк.
Ну слава Богу, а то Лучикидобра нас хотят покинуть и тонны текста без действий к улучшению ситуации могли бы закончиться ) не рада Вас видеть, но замена достойная, вы номер 2 по бесполезному тесту в моем рейтинге )
Хе-хе))
Халяви вже не буде.
Про свої почуття, рейтинги, тести і т.д. співайте іншим.
Я так и знала что вы тот пудель из Семена Альтова ) после моего ухода жизнь потеряла для Вас всякий смысл ))) моя мама очень любит это сравнение, пуделей в нашей жизни прям достаточно ))) срать и умирать когда срать не выходит... )))
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Додано: Сер 19 бер, 2025 14:27
stm написав:
после моего ухода жизнь потеряла для Вас всякий смысл )))
Тільки на брехні будувати і можете.
Вигадали-збрехали і на цьому побудували.
Це факт.
І це сенс ваших співів.
Макнув у комедію з плаксами, так ви одразу й перескочили на пряму.
Цирк.
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detroytred
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Додано: Сер 19 бер, 2025 14:28
detroytred написав: stm написав:
после моего ухода жизнь потеряла для Вас всякий смысл )))
Тільки на брехні будувати і можете.
Вигадали-збрехали і на цьому побудували.
Це факт.
І це сенс ваших співів.
Макнув у комедію з плаксами, так ви одразу й перескочили на пряму.
Цирк.
Цирк исключительно с вами. Но и восприятие мы в Матрице используют люди не борцы. Вы не Нео, Вы тот кто в капсуле и всё норм, флудить можно ) еда для Матриц - это Вы, я Тринити мне идёт облегающая кожа черного цвета ))9
Востаннє редагувалось stm
в Сер 19 бер, 2025 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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