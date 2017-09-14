stm написав:

Успіх написав: fler написав: виконувати вимоги Закону - оновити дані та стати на захист країни від ворога. Ворог нападає на всіх виконувати вимоги Закону - оновити дані таВорог нападає на всіх То чому ні твій чоловік, ні твій син НЕ став на захист країни???!



Як так?©



Тут - граєм, тут - не граєм, а тут - рибу завертаєм?©



Так що давай - будь послідовною, а не голословною!

Не кидай слова на вітер, а телефонуй! >>>

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Успих, у меня к вам тоже вопрос: сколько людей, не связанных с вами родственными связями было когда-либо в вашем подчинении? Руководителем какой группы людей и отделов приходилось быть вам, что бы знать ответ на вечный вопрос "как так?" Дальше подставте "закончилась туалетная бумага", "не тот тип чая в тумбочке" хотя бы. Потом сложность увеличим до дронов и их количества на пролюбить, нехватке персонала вечной, денег и средств поболее туалетной бумаги...