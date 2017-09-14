stm написав:который никогда не будет бороться даже с банком за свои права, читая эти самые законы публичного договора.
якщо це все не зупиниться. то коли небуть жінок теж загонять під плінтус, і коли вас спакують в демографічний бусик щоб замутити зародження свіжомого моб.ресурсу, я теж вам почну нести маячню про закони
Я плакать не буду: решение извечное бей-беги, без возможности для решающего знать на 100% результат.
stm написав: после моего ухода жизнь потеряла для Вас всякий смысл )))
Тільки на брехні будувати і можете. Вигадали-збрехали і на цьому побудували.
Це факт. І це сенс ваших співів.
Макнув у комедію з плаксами, так ви одразу й перескочили на пряму. Цирк.
Цирк исключительно с вами. Но и восприятие мы в Матрице используют люди не борцы. Вы не Нео, Вы тот кто в капсуле и всё норм, флудить можно ) еда для Матриц - это Вы, я Тринити мне идёт облегающая кожа черного цвета ))9
Бу-га-га. Я на Нео ніколи й претендував.
Ви Трініті? -- чергова комедія. Ви клоунша... Бо тут ЛАДу закидають за навіть досовдепівських руцькомитців, гляну на цирковий номер з вами та вашим Альтовим: *Век Украины не видать: еще один российский сатирик Альтов попал в “Чистилище” 3 августа данные известного российского артиста, писателя-сатирика Семена Альтова занесены в раздел " Чистилище" проекта "Миротворец". читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/126599_1501761714?locale=ru
Трініті з Альтовим та томами Даля під "облегающей кожей")))
Успих, у меня к вам тоже вопрос: сколько людей, не связанных с вами родственными связями было когда-либо в вашем подчинении? Руководителем какой группы людей и отделов приходилось быть вам, что бы знать ответ на вечный вопрос "как так?" Дальше подставте "закончилась туалетная бумага", "не тот тип чая в тумбочке" хотя бы. Потом сложность увеличим до дронов и их количества на пролюбить, нехватке персонала вечной, денег и средств поболее туалетной бумаги...
Тут ЧІТКЕ питання до Флер, на яке вона соромиться відповісти))
А щодо вашого питання - так, доводилось керувати людьми. Навіть, в ЗСУ траплялось так, що командир каже - "я на 2год відлучусь, а Успіх - за старшого!"
stm написав:который никогда не будет бороться даже с банком за свои права, читая эти самые законы публичного договора.
якщо це все не зупиниться. то коли небуть жінок теж загонять під плінтус, і коли вас спакують в демографічний бусик щоб замутити зародження свіжомого моб.ресурсу, я теж вам почну нести маячню про закони
Я плакать не буду: решение извечное бей-беги, без возможности для решающего знать на 100% результат.