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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1328813289132901329113292>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 84
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
28
Це загроза
17%
14
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 14:34

  Letusrock написав:
  stm написав:который никогда не будет бороться даже с банком за свои права, читая эти самые законы публичного договора.

якщо це все не зупиниться. то коли небуть жінок теж загонять під плінтус, і коли вас спакують в демографічний бусик щоб замутити зародження свіжомого моб.ресурсу, я теж вам почну нести маячню про закони

Я плакать не буду: решение извечное бей-беги, без возможности для решающего знать на 100% результат.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 14:37

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав: после моего ухода жизнь потеряла для Вас всякий смысл )))

Тільки на брехні будувати і можете.
Вигадали-збрехали і на цьому побудували.

Це факт.
І це сенс ваших співів.

Макнув у комедію з плаксами, так ви одразу й перескочили на пряму.
Цирк.

Цирк исключительно с вами. Но и восприятие мы в Матрице используют люди не борцы. Вы не Нео, Вы тот кто в капсуле и всё норм, флудить можно ) еда для Матриц - это Вы, я Тринити мне идёт облегающая кожа черного цвета ))9

Бу-га-га.
Я на Нео ніколи й претендував.

Ви Трініті? -- чергова комедія.
Ви клоунша...
Бо тут ЛАДу закидають за навіть досовдепівських руцькомитців, гляну на цирковий номер з вами та вашим Альтовим:
*​Век Украины не видать: еще один российский сатирик Альтов попал в “Чистилище” 3 августа данные известного российского артиста, писателя-сатирика Семена Альтова занесены в раздел " Чистилище" проекта "Миротворец".
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/126599_1501761714?locale=ru

Трініті з Альтовим та томами Даля під "облегающей кожей")))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 14:39

  stm написав:
  Успіх написав:
  fler написав:виконувати вимоги Закону - оновити дані та стати на захист країни від ворога. Ворог нападає на всіх
То чому ні твій чоловік, ні твій син НЕ став на захист країни???!

Як так?©

Тут - граєм, тут - не граєм, а тут - рибу завертаєм?©

Так що давай - будь послідовною, а не голословною!
Не кидай слова на вітер, а телефонуй! >>>
Штурмова бригада «Лють» шукає мужніх, самовідданих та патріотично налаштованих воїнів. Ми – злагоджений професійний колектив, якісне забезпечення, гідна зарплата та соцпакет. Тел. 0977252513 / 0443651800, http://www.npu.gov.ua/liut-shukaie-voiniv, http://www.lyutnabir.com

Успих, у меня к вам тоже вопрос: сколько людей, не связанных с вами родственными связями было когда-либо в вашем подчинении? Руководителем какой группы людей и отделов приходилось быть вам, что бы знать ответ на вечный вопрос "как так?" Дальше подставте "закончилась туалетная бумага", "не тот тип чая в тумбочке" хотя бы. Потом сложность увеличим до дронов и их количества на пролюбить, нехватке персонала вечной, денег и средств поболее туалетной бумаги...

Тут ЧІТКЕ питання до Флер, на яке вона соромиться відповісти))

А щодо вашого питання - так, доводилось керувати людьми.
Навіть, в ЗСУ траплялось так, що командир каже - "я на 2год відлучусь, а Успіх - за старшого!"
:lol:
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 14:39

  Bobua написав:
  Vadim_ написав:А чьому я/ми повинні кудись виїзджати , може ви виїдете з України кудись і візьмете з собою те кодло?


Тут чувак писав, що хоче відмовитись від захисту (ЗСУ).

Вже після того, як скористався цим захистом по повній на початку 22р...

І крім нього є мільйони таки відмовників в Україні.

І це питання було до них всіх...

Чому скористались захистом, якщо не планували платити?

І до “емігрантів” теж будуть питання.

Чому користуєтесь захистом своїх нових країн, якщо не плануєте платити? 🤔
А що там з 9 мільйонами виїхавших, 6 мл на окупованих теріторіях? Про втративших все та мертвих поки не будемо. Їм заплатити не бажаєте за не оказані послуги? Чи там "форс мажор"?
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 14:41

  Xenon написав:
❗️Україна передасть партнерам список об'єктів, які РФ не повинна обстрілювати, — Зеленський

До нього увійдуть енергетичні, інфраструктурні та цивільні об'єкти.

"...отут і тут - ми закопали золото. Тому там не копати!"©🤦
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 14:42

  Успіх написав:Тут ЧІТКЕ питання до Флер, на яке вона соромиться відповісти))

А щодо вашого питання - так, доводилось керувати людьми.
Навіть, в ЗСУ траплялось так, що командир каже - "я на 2год відлучусь, а Успіх - за старшого!"
:lol:

Успих, 2 часа за старшего это руководитель остался ответственным за лажу на эти 2 часа. Меня интересовала постоянная должность.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 14:43

Все просто!©

  stm написав:
  Letusrock написав:
  stm написав:который никогда не будет бороться даже с банком за свои права, читая эти самые законы публичного договора.

якщо це все не зупиниться. то коли небуть жінок теж загонять під плінтус, і коли вас спакують в демографічний бусик щоб замутити зародження свіжомого моб.ресурсу, я теж вам почну нести маячню про закони

Я плакать не буду: решение извечное бей-беги, без возможности для решающего знать на 100% результат.
https://youtube.com/shorts/4qfrcQ8bVq0? ... cO1jxQTWoq
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 14:43

  Успіх написав:
  Xenon написав:
❗️Україна передасть партнерам список об'єктів, які РФ не повинна обстрілювати, — Зеленський

До нього увійдуть енергетичні, інфраструктурні та цивільні об'єкти.

"...отут і тут - ми закопали золото. Тому там не копати!"©🤦

це геніально ! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 14:45

  detroytred написав:
Трініті з Альтовим та томами Даля під "облегающей кожей")))

Приятно то, что вы не спорите с тем что вы пудель и капсула, а то как я выгляжу в облегающей коже )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Меня интересовала постоянная должность
Ну, тоді керував своїми продавцями)) (не родичами)
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