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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13289132901329113292>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 84
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
28
Це загроза
17%
14
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 14:49

  stm написав:
  detroytred написав:
Трініті з Альтовим та томами Даля під "облегающей кожей")))

Приятно то, что вы не спорите с тем что вы пудель и капсула, а то как я выгляжу в облегающей коже )

То ви знов комедію влаштовуєте -- наче не побачили текст про "все ви на брехні будуєте".
І знов заспівали про свої почуття.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 14:53

  detroytred написав:Не втримався))
Бо це комедія вже.

Вам у лоба, що навіть "працівники банку" не боряться за свої права, а ви про плакс.
Цирк.

  Bobua написав:https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=4002682733312974&id=100007138602144

От...
Путлєр хоче зупинку мобілізації в Україні.

А ви всі, хто гавкав на ТЦК -- не впорались з цією його місією.
Живіть тепер з цим...


*Умова, яка вигідна і Зеленському, бо це лише підвищить його рейтинги серед електорату ухилянтів, і звісно ж, це неймовірна новина для самих ухилянтів та всіх «уставших»…
А як же ті, хто служать 4-й рік без ротацій, з мізерною зарплатою та вічними зборами грошей для свого існування в армії?
«Ми їх туди не посилали» — заволають «ненароджені» та «втомлені» від війни.
«Давайте єднатися!» — заверещать на телемарафоні.
«Саничу видніше» — зазначать прикормлені ОП блогери.
«Це все російське іпсо!» — скажуть в самому ОП.
«🤡» — напише Єрмак.
І тільки наші захисники мовчки продовжать виконувати свій громадянський обовʼязок, захищаючи країну і спостерігаючи за цією квінтесенцією абсурда, несправедливості та постправди.* (С)


Який же ви невтримний !
Це не воля , це Купрум з Ферумом помножені на Тітаніум .
Слава нестримному детройту !

Негайно треба всім бросити воювати , бо це не справедливо !
ІПСО
Людей закликають захищати незалежність Батьківщини !
ІПСО Єрмака
Які ІДІОТИ !

..... ось давайте разберемся .... ммммм.... квінтесенцією абсурда, несправедливості та постправди.* (С)

Давайте усі разом візьмемо квитки у одну сторону і поїдемо на Камчатку .
Там ми будемо безкоштовно прибирати сніг , гратися з ведмедями , ГОЛОВНЕ БЕЗ ВІЙНИ ....
Права всіх будуть вивчені і згодом підтверджені , ну і нічого шо вас вже на буде ....
Вам їх зачитають як молитву на цвинтарі .... головне що без війни
холява
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 14:57

  холява написав:
  detroytred написав:Не втримався))
Бо це комедія вже.

Вам у лоба, що навіть "працівники банку" не боряться за свої права, а ви про плакс.
Цирк.

  Bobua написав:https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=4002682733312974&id=100007138602144

От...
Путлєр хоче зупинку мобілізації в Україні.

А ви всі, хто гавкав на ТЦК -- не впорались з цією його місією.
Живіть тепер з цим...


*Умова, яка вигідна і Зеленському, бо це лише підвищить його рейтинги серед електорату ухилянтів, і звісно ж, це неймовірна новина для самих ухилянтів та всіх «уставших»…
А як же ті, хто служать 4-й рік без ротацій, з мізерною зарплатою та вічними зборами грошей для свого існування в армії?
«Ми їх туди не посилали» — заволають «ненароджені» та «втомлені» від війни.
«Давайте єднатися!» — заверещать на телемарафоні.
«Саничу видніше» — зазначать прикормлені ОП блогери.
«Це все російське іпсо!» — скажуть в самому ОП.
«🤡» — напише Єрмак.
І тільки наші захисники мовчки продовжать виконувати свій громадянський обовʼязок, захищаючи країну і спостерігаючи за цією квінтесенцією абсурда, несправедливості та постправди.* (С)


Який же ви невтримний !
Це не воля , це Купрум з Ферумом помножені на Тітаніум .
Слава нестримному детройту !

Негайно треба всім бросити воювати , бо це не справедливо !
ІПСО
Людей закликають захищати незалежність Батьківщини !
ІПСО Єрмака
Які ІДІОТИ !

..... ось давайте разберемся .... ммммм.... квінтесенцією абсурда, несправедливості та постправди.* (С)

Давайте усі разом візьмемо квитки у одну сторону і поїдемо на Камчатку .
Там ми будемо безкоштовно прибирати сніг , гратися з ведмедями , ГОЛОВНЕ БЕЗ ВІЙНИ ....
Права всіх будуть вивчені і згодом підтверджені , ну і нічого шо вас вже на буде ....
Вам їх зачитають як молитву на цвинтарі .... головне що без війни

Ви подивіться про який предмет було в мене.

А зі своїм оцим звертайтеся до Байло і Бобуа.
До речі, цікаве питання. Ключове.
Можна було б і розглянути.
Але пас. Розглядайте самі.

З.и. да)))
Точно - тригерить тут деяких від мене.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 15:07

detroytred

Віталька вмовляв вас вернутися зранку , а ви не погодились.... , так ,вискочили як пташка з шпаковні на постріл СТМ .
Залізна людина з стійкою псіхикой .

Та да , вам зараз не до цього .
Вас там у ТЦК(тригерить ) часом не запросили ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 15:11

  Успіх написав:quote] https://youtube.com/shorts/4qfrcQ8bVq0? ... cO1jxQTWoq

Согласна, я в этом ролике с хвостиком и перьями. Но вот результат: конкретно Вы купивший на падающем рынке квартиру под сдачу до сих пор ждёте, я задала вопрос ЄДРПОУ в договоре. Я с перьями, занимаюсь и хнёй и активами, чем заняты Вы? Активов/кредитов у меня за эти 3 года пиздеца настолько уже, что я матерюсь и хочу просто на пляж с ромом и пиратами )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 15:14

  холява написав:detroytred

Віталька вмовляв вас вернутися зранку , а ви не погодились.... , так ,вискочили як пташка з шпаковні на постріл СТМ .
Залізна людина з стійкою псіхикой .

Та да , вам зараз не до цього .
Вас там у ТЦК(тригерить ) часом не запросили ?

Влом розкладати на чому оце все побудували, а також яке відношення має оце все до вашої підміни вище предмету, про який я відреагував на комедію стм, на інший предмет.

Далі самі-самі))
Без мене.
На пару хоч з стм, хоч з ким.
Тем повно ж цікавих...
Від зміни НГШ і до тлф. розмови.

Я в читачі. І так забагато накнопав.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 15:18

  detroytred написав:
  холява написав:detroytred

Віталька вмовляв вас вернутися зранку , а ви не погодились.... , так ,вискочили як пташка з шпаковні на постріл СТМ .
Залізна людина з стійкою псіхикой .

Та да , вам зараз не до цього .
Вас там у ТЦК(тригерить ) часом не запросили ?

Влом розкладати на чому оце все побудували, а також яке відношення має оце все до вашої підміни вище предмету, про який я відреагував на комедію стм, на інший предмет.

Далі самі-самі))
Без мене.


Ну трошки потролив ....
Як ви кожного разу .
Визнаю , не маю такого фаху як ви .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 15:26

Форс-мажорні обставини©

  stm написав:Вы купивший на падающем рынке квартиру под сдачу до сих пор ждёте
Так немає інших варіантів, крім чекати!
Важелі впливу на забудовника під час війни(тобто форс-мажору) - не те що мізерні, а мікроскопічні, чи навіть, взагалі, відсутні!
  stm написав:я задала вопрос ЄДРПОУ в договоре
Якщо банкрот - біда, а не банкрот - знову чекаємо))
  stm написав:чем заняты Вы?
Сім'єю.
Але одиноким вовчицям(як і одиноким вовкам-хотабам) важко зрозуміти, що це таке))
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 15:34

  Успіх написав:
  stm написав:Вы купивший на падающем рынке квартиру под сдачу до сих пор ждёте
Так немає інших варіантів, крім чекати!
Важелі впливу на забудовника під час війни(тобто форс-мажору) - не те що мізерні, а мікроскопічні, чи навіть, взагалі, відсутні!
  stm написав:я задала вопрос ЄДРПОУ в договоре
Якщо банкрот - біда, а не банкрот - знову чекаємо))
  stm написав:чем заняты Вы?
Сім'єю.
Але одиноким вовчицям(як і одиноким вовкам-хотабам) важко зрозуміти, що це таке))

Вы хоть ЄДРПОУ пробили, это не много времени и юконтрол выдаст судебные решения. Да, мне подруги детные так же говорят, что я просто не понимаю. Согласна с ними, но факт полужопы или жопы желательно знать до определенного дня, дня - банкротства, когда уже исковые требования не принимают. Обычно за 2 месяца до ликвидации.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 15:52

❗️Я думаю, що ми зможемо вийти на повне(!) припинення вогню в Україні за пару тижнів,Clash Report цитує спецпредставника Трампа Віткоффа.
Xenon
 
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