|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 19 бер, 2025 14:49
stm написав: detroytred написав:
Трініті з Альтовим та томами Даля під "облегающей кожей")))
Приятно то, что вы не спорите с тем что вы пудель и капсула, а то как я выгляжу в облегающей коже )
То ви знов комедію влаштовуєте -- наче не побачили текст про "все ви на брехні будуєте".
І знов заспівали про свої почуття.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23676
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 19 бер, 2025 14:53
detroytred написав:
Не втримався))
Бо це комедія вже.
Вам у лоба, що навіть "працівники банку" не боряться за свої права, а ви про плакс.
Цирк.
Bobua написав:
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=4002682733312974&id=100007138602144
От...
Путлєр хоче зупинку мобілізації в Україні.
А ви всі, хто гавкав на ТЦК -- не впорались з цією його місією.
Живіть тепер з цим...
*Умова, яка вигідна і Зеленському, бо це лише підвищить його рейтинги серед електорату ухилянтів, і звісно ж, це неймовірна новина для самих ухилянтів та всіх «уставших»…
А як же ті, хто служать 4-й рік без ротацій, з мізерною зарплатою та вічними зборами грошей для свого існування в армії?
«Ми їх туди не посилали» — заволають «ненароджені» та «втомлені» від війни.
«Давайте єднатися!» — заверещать на телемарафоні.
«Саничу видніше» — зазначать прикормлені ОП блогери.
«Це все російське іпсо!» — скажуть в самому ОП.
«🤡» — напише Єрмак.
І тільки наші захисники мовчки продовжать виконувати свій громадянський обовʼязок, захищаючи країну і спостерігаючи за цією квінтесенцією абсурда, несправедливості та постправди.* (С)
Який же ви невтримний !
Це не воля , це Купрум з Ферумом помножені на Тітаніум .
Слава нестримному детройту !
Негайно треба всім бросити воювати , бо це не справедливо !
ІПСО
Людей закликають захищати незалежність Батьківщини !
ІПСО Єрмака
Які ІДІОТИ !
..... ось давайте разберемся .... ммммм.... квінтесенцією абсурда, несправедливості та постправди.* (С)
Давайте усі разом візьмемо квитки у одну сторону і поїдемо на Камчатку .
Там ми будемо безкоштовно прибирати сніг , гратися з ведмедями , ГОЛОВНЕ БЕЗ ВІЙНИ ....
Права всіх будуть вивчені і згодом підтверджені , ну і нічого шо вас вже на буде ....
Вам їх зачитають як молитву на цвинтарі .... головне що без війни
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5223
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Сер 19 бер, 2025 14:57
холява написав: detroytred написав:
Не втримався))
Бо це комедія вже.
Вам у лоба, що навіть "працівники банку" не боряться за свої права, а ви про плакс.
Цирк.
Bobua написав:
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=4002682733312974&id=100007138602144
От...
Путлєр хоче зупинку мобілізації в Україні.
А ви всі, хто гавкав на ТЦК -- не впорались з цією його місією.
Живіть тепер з цим...
*Умова, яка вигідна і Зеленському, бо це лише підвищить його рейтинги серед електорату ухилянтів, і звісно ж, це неймовірна новина для самих ухилянтів та всіх «уставших»…
А як же ті, хто служать 4-й рік без ротацій, з мізерною зарплатою та вічними зборами грошей для свого існування в армії?
«Ми їх туди не посилали» — заволають «ненароджені» та «втомлені» від війни.
«Давайте єднатися!» — заверещать на телемарафоні.
«Саничу видніше» — зазначать прикормлені ОП блогери.
«Це все російське іпсо!» — скажуть в самому ОП.
«🤡» — напише Єрмак.
І тільки наші захисники мовчки продовжать виконувати свій громадянський обовʼязок, захищаючи країну і спостерігаючи за цією квінтесенцією абсурда, несправедливості та постправди.* (С)
Який же ви невтримний !
Це не воля , це Купрум з Ферумом помножені на Тітаніум .
Слава нестримному детройту !
Негайно треба всім бросити воювати , бо це не справедливо !
ІПСО
Людей закликають захищати незалежність Батьківщини !
ІПСО Єрмака
Які ІДІОТИ !
..... ось давайте разберемся .... ммммм.... квінтесенцією абсурда, несправедливості та постправди.* (С)
Давайте усі разом візьмемо квитки у одну сторону і поїдемо на Камчатку .
Там ми будемо безкоштовно прибирати сніг , гратися з ведмедями , ГОЛОВНЕ БЕЗ ВІЙНИ ....
Права всіх будуть вивчені і згодом підтверджені , ну і нічого шо вас вже на буде ....
Вам їх зачитають як молитву на цвинтарі .... головне що без війни
Ви подивіться про який предмет було в мене.
А зі своїм оцим звертайтеся до Байло і Бобуа.
До речі, цікаве питання. Ключове.
Можна було б і розглянути.
Але пас. Розглядайте самі.
З.и. да)))
Точно - тригерить тут деяких від мене.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23676
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 19 бер, 2025 15:07
detroytred
Віталька вмовляв вас вернутися зранку , а ви не погодились.... , так ,вискочили як пташка з шпаковні на постріл СТМ .
Залізна людина з стійкою псіхикой .
Та да , вам зараз не до цього .
Вас там у ТЦК(тригерить ) часом не запросили ?
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5223
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Сер 19 бер, 2025 15:11
Согласна, я в этом ролике с хвостиком и перьями. Но вот результат: конкретно Вы купивший на падающем рынке квартиру под сдачу до сих пор ждёте, я задала вопрос ЄДРПОУ в договоре. Я с перьями, занимаюсь и хнёй и активами, чем заняты Вы? Активов/кредитов у меня за эти 3 года пиздеца настолько уже, что я матерюсь и хочу просто на пляж с ромом и пиратами )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5534
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 19 бер, 2025 15:14
холява написав:detroytred
Віталька вмовляв вас вернутися зранку , а ви не погодились.... , так ,вискочили як пташка з шпаковні на постріл СТМ .
Залізна людина з стійкою псіхикой .
Та да , вам зараз не до цього .
Вас там у ТЦК(тригерить ) часом не запросили ?
Влом розкладати на чому оце все побудували, а також яке відношення має оце все до вашої підміни вище предмету, про який я відреагував на комедію стм, на інший предмет.
Далі самі-самі))
Без мене.
На пару хоч з стм, хоч з ким.
Тем повно ж цікавих...
Від зміни НГШ і до тлф. розмови.
Я в читачі. І так забагато накнопав.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23676
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 19 бер, 2025 15:18
detroytred написав: холява написав:detroytred
Віталька вмовляв вас вернутися зранку , а ви не погодились.... , так ,вискочили як пташка з шпаковні на постріл СТМ .
Залізна людина з стійкою псіхикой .
Та да , вам зараз не до цього .
Вас там у ТЦК(тригерить ) часом не запросили ?
Влом розкладати на чому оце все побудували, а також яке відношення має оце все до вашої підміни вище предмету, про який я відреагував на комедію стм, на інший предмет.
Далі самі-самі))
Без мене.
Ну трошки потролив ....
Як ви кожного разу .
Визнаю , не маю такого фаху як ви .
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5223
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Сер 19 бер, 2025 15:26
stm написав:
Вы купивший на падающем рынке квартиру под сдачу до сих пор ждёте
Так немає інших варіантів, крім чекати!
Важелі впливу на забудовника під час війни(тобто форс-мажору) - не те що мізерні, а мікроскопічні, чи навіть, взагалі, відсутні!
stm написав:
я задала вопрос ЄДРПОУ в договоре
Якщо банкрот - біда, а не банкрот - знову чекаємо))
stm написав:
чем заняты Вы?
Сім'єю.
Але одиноким вовчицям(як і одиноким вовкам-хотабам) важко зрозуміти, що це таке))
-
Успіх
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 7773
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 963 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
3
Додано: Сер 19 бер, 2025 15:34
Успіх написав: stm написав:
Вы купивший на падающем рынке квартиру под сдачу до сих пор ждёте
Так немає інших варіантів, крім чекати!
Важелі впливу на забудовника під час війни(тобто форс-мажору) - не те що мізерні, а мікроскопічні, чи навіть, взагалі, відсутні!
stm написав:
я задала вопрос ЄДРПОУ в договоре
Якщо банкрот - біда, а не банкрот - знову чекаємо))
stm написав:
чем заняты Вы?
Сім'єю.
Але одиноким вовчицям(як і одиноким вовкам-хотабам) важко зрозуміти, що це таке))
Вы хоть ЄДРПОУ пробили, это не много времени и юконтрол выдаст судебные решения. Да, мне подруги детные так же говорят, что я просто не понимаю. Согласна с ними, но факт полужопы или жопы желательно знать до определенного дня, дня - банкротства, когда уже исковые требования не принимают. Обычно за 2 месяца до ликвидации.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5534
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 19 бер, 2025 15:52
❗️Я думаю, що ми зможемо вийти на повне(!) припинення вогню в Україні за пару тижнів, – Clash Report цитує спецпредставника Трампа Віткоффа.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5214
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|89628
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|264395
|
|
|6076
|913269
|
|