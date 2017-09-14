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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 бер, 2025 16:05
Успіх написав:
Навіть, в ЗСУ траплялось так, що командир каже - "я на 2год відлучусь, а Успіх - за старшого!"
над котами: що залишиться після вечері роздаси порівну
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Додано: Сер 19 бер, 2025 16:06
Успіх написав: Xenon написав:
❗️Україна передасть партнерам список об'єктів, які РФ не повинна обстрілювати, — Зеленський
До нього увійдуть енергетичні, інфраструктурні та цивільні об'єкти.
"...отут і тут - ми закопали золото. Тому там не копати!"©🤦
список куди (не) бити в першу чергу
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Додано: Сер 19 бер, 2025 16:08
stm написав: detroytred написав:
Трініті з Альтовим та томами Даля під "облегающей кожей")))
Приятно то, что вы не спорите с тем что вы пудель и капсула, а то как я выгляжу в облегающей коже )
у вас там мено на паузі, чи просто червоні дні календаря, внєзапно?
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Додано: Сер 19 бер, 2025 16:16
Letusrock написав: Bobua написав:
що захисту не хочеш і платити на нього не будеш аж до кривавих шмарклів..
скиньте номер рахунка куда платити і скільки, але щоб була "Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая броня"(с)
Немає жодних проблем
1 Створюєш Підприємство
2 Виконуєш нормативи прописані в Законах
критично важливих можуть бути віднесені підприємства, що відповідають двом або більше критеріям: загальна сума сплачених податків перевищує еквівалент 1,5 млн євро протягом року;
сума надходжень в іноземній валюті за рік перевищує еквівалент 32 млн євро;
підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
підприємство має важливе значення для галузі національної економіки;
відсутність заборгованості із сплати ЄСВ;
розмір середньої зарплати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р;
підприємство є резидентом Дія Сіті.
Як бачиш -все просто
60 млн грн податків на рік і відсутність заборгованості по ЄСВ або середня зарплата вища ніж в 4кварталі 2021 року..
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