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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1329013291132921329313294>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 84
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
28
Це загроза
17%
14
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:05

  Успіх написав:Навіть, в ЗСУ траплялось так, що командир каже - "я на 2год відлучусь, а Успіх - за старшого!"
:lol:

над котами: що залишиться після вечері роздаси порівну
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:06

намагайтесь не думати про макаку з червоною дупою

  Успіх написав:
  Xenon написав:
❗️Україна передасть партнерам список об'єктів, які РФ не повинна обстрілювати, — Зеленський

До нього увійдуть енергетичні, інфраструктурні та цивільні об'єкти.

"...отут і тут - ми закопали золото. Тому там не копати!"©🤦

список куди (не) бити в першу чергу
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:08

  stm написав:
  detroytred написав:
Трініті з Альтовим та томами Даля під "облегающей кожей")))

Приятно то, что вы не спорите с тем что вы пудель и капсула, а то как я выгляжу в облегающей коже )

у вас там мено на паузі, чи просто червоні дні календаря, внєзапно?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:16

  Letusrock написав:
  Bobua написав:що захисту не хочеш і платити на нього не будеш аж до кривавих шмарклів..
скиньте номер рахунка куда платити і скільки, але щоб була "Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая броня"(с)
Немає жодних проблем
1 Створюєш Підприємство
2 Виконуєш нормативи прописані в Законах
критично важливих можуть бути віднесені підприємства, що відповідають двом або більше критеріям:

загальна сума сплачених податків перевищує еквівалент 1,5 млн євро протягом року;
сума надходжень в іноземній валюті за рік перевищує еквівалент 32 млн євро;
підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
підприємство має важливе значення для галузі національної економіки;
відсутність заборгованості із сплати ЄСВ;
розмір середньої зарплати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р;
підприємство є резидентом Дія Сіті.

Як бачиш -все просто
60 млн грн податків на рік і відсутність заборгованості по ЄСВ або середня зарплата вища ніж в 4кварталі 2021 року..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:20

budivelnik
до критично важливих можуть бути віднесені підприємства, що відповідають двом або більше критеріям:
...
Як бачиш -все просто

запевняю, що все ДУЖЕ не просто
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:20

  flyman написав:
  stm написав:
  detroytred написав:
Трініті з Альтовим та томами Даля під "облегающей кожей")))

Приятно то, что вы не спорите с тем что вы пудель и капсула, а то как я выгляжу в облегающей коже )

у вас там мено на паузі, чи просто червоні дні календаря, внєзапно?

Флай, бюджет выше 140$ даже не за месяц, проблема... Мои сыры за раз могут перевесить бюджет...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:22

  yama написав:
  Hotab написав:А от чогось віталя думав, що ти розумієш, що таке пакет послуг і плата за пакет. Який ти отримав разом з паспортом громадянина України. А виявляється ні. Або вчергове клеїш дурочку, як завжди
де можна відмовитися від даного пакету послуг ? Я допустив помилку в далекому 200Х році отримав , хочу відмовитися . Але кажуть презедент не підписує місяцями і роками відмови...

Пожежний може звільнитись ДО пожежі, або після. Під час - ні. Ви народились з брандспойтом, поки горить - тушимо. Потім підете «посуд мити у Болгарії». Тільки Яма плять давай домовимось, ти після війни пишеш на позбавлення і здаєш паспорт. А не знов у тебе все добре і ти далі юзаєш країну без сплати в ній податків.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:24

  Hennady написав:budivelnik
до критично важливих можуть бути віднесені підприємства, що відповідають двом або більше критеріям:
...
Як бачиш -все просто
запевняю, що все ДУЖЕ не просто
Тобто Ви виконали замість двох-три критерії
Наприклад
Податки - 60 млн грн/рік
Оборот - 1,2 млрд грн /рік
Резидент дія Сіті - і Вам не надали бронювання?
Чи Ви викинули там де про податки і оборот і залишили тільки пункти про відсутність заборгованості по ЄСВ і середню зарплату?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:29

  Hotab написав:
  yama написав:
  Hotab написав:А от чогось віталя думав, що ти розумієш, що таке пакет послуг і плата за пакет. Який ти отримав разом з паспортом громадянина України. А виявляється ні. Або вчергове клеїш дурочку, як завжди
де можна відмовитися від даного пакету послуг ? Я допустив помилку в далекому 200Х році отримав , хочу відмовитися . Але кажуть презедент не підписує місяцями і роками відмови...

Пожежний може звільнитись ДО пожежі, або після. Під час - ні. Ви народились з брандспойтом, поки горить - тушимо. Потім підете «посуд мити у Болгарії». Тільки Яма плять давай домовимось, ти після війни пишеш на позбавлення і здаєш паспорт. А не знов у тебе все добре і ти далі юзаєш країну без сплати в ній податків.

Хорошая сказка, но просто сказка, увы. Точнее да: именно _уволиться_, наверное, не может. Но вот со словами "тут угроза для жизни наблюдается" отойти на безопасное расстояние -- и уже оттуда брандспойтом поливать -- вообще без вопросов.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:31

  _hunter написав:Хорошая сказка, но просто сказка, увы. Точнее да: именно _уволиться_, наверное, не может. Но вот со словами "тут угроза для жизни наблюдается" отойти на безопасное расстояние -- и уже оттуда брандспойтом поливать -- вообще без вопросов.

Хантер, моя проблема в том, что я влажу не в своё. Но очень часто то, что меня беспокоит, является основой. Какие изменения законодательства Германии, а они существенны, беспокоят вас меньше, чем законодательства Украины?...
stm
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