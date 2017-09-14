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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13291132921329313294>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 84
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
28
Це загроза
17%
14
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:40

  Xenon написав:
❗️Я думаю, що ми зможемо вийти на повне(!) припинення вогню в Україні за пару тижнів,Clash Report цитує спецпредставника Трампа Віткоффа.

Главное, что бы сейчас на инструктаже опять не напортачил...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:42

  _hunter написав:
  Xenon написав:
❗️Я думаю, що ми зможемо вийти на повне(!) припинення вогню в Україні за пару тижнів,Clash Report цитує спецпредставника Трампа Віткоффа.

Главное, что бы сейчас на инструктаже опять не напортачил...

Да, ответ на мой вопрос - это не главное... )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:51

_hunter

отойти на безопасное расстояние -- и уже оттуда брандспойтом поливать


Ви трохи переоцінили розмір свого брандспойта, він з Німеччини не дістає.
Як над пісуаром напис «не льсти себе - подойди ближе».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:54

  Успіх написав:
  stm написав:Меня интересовала постоянная должность
Ну, тоді керував своїми продавцями)) (не родичами)

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stm
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:55

budivelnik
Велике (відносно) промислове підприємство. Електротехнічне обладнання (що з обстрілами енергетичного сектору архіважливо). Плюс контракти з МО.
Податки і обіг значно перевищують + енергетика + "цікава" продукція. Офіційно були не визнані критичним підприємством. І тільки особисте втручання власників зі своїми особистими контактами у міністерствах після офіційної відповіді виправило ситуацію.
В той же час "Бумбокс" і т.д. критичні. Торгівельні фірми, торгові представники "Молокій" і т.д. (образно) критичні.
Це як сучасні суди. Якщо ти 100% правий, є відео, є покази свідків - то абсолютно нема гарантії, що так вирішить суд. Все треба "рішати".
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:57

  Hennady написав:budivelnik
Велике (відносно) промислове підприємство. Електротехнічне обладнання (що з обстрілами енергетичного сектору архіважливо). Плюс контракти з МО.
Податки і обіг значно перевищують + енергетика + "цікава" продукція. Офіційно були не визнані критичним підприємством. І тільки особисте втручання власників зі своїми особистими контактами у міністерствах після офіційної відповіді виправило ситуацію.
В той же час "Бумбокс" і т.д. критичні. Торгівельні фірми, торгові представники "Молокій" і т.д. (образно) критичні.
Це як сучасні суди. Якщо ти 100% правий, є відео, є покази свідків - то абсолютно нема гарантії, що так вирішить суд. Все треба "рішати".

Критично важным по енергетике, какой наказ номер?
Проблема, что я подала на критическую, для вас и 76 не основной... Точнее, не единственный )
Востаннє редагувалось stm в Сер 19 бер, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 16:59

  Hotab написав:
  yama написав:
  Hotab написав:А от чогось віталя думав, що ти розумієш, що таке пакет послуг і плата за пакет. Який ти отримав разом з паспортом громадянина України. А виявляється ні. Або вчергове клеїш дурочку, як завжди
де можна відмовитися від даного пакету послуг ? Я допустив помилку в далекому 200Х році отримав , хочу відмовитися . Але кажуть презедент не підписує місяцями і роками відмови...

Пожежний може звільнитись ДО пожежі, або після. Під час - ні. Ви народились з брандспойтом, поки горить - тушимо. Потім підете «посуд мити у Болгарії». Тільки Яма плять давай домовимось, ти після війни пишеш на позбавлення і здаєш паспорт. А не знов у тебе все добре і ти далі юзаєш країну без сплати в ній податків.

тільки поізносівшиєся професіанальні пожежники мирного часу із не тим ВОС на період пожежі почергують на каланчах в Хартумах і Занзібарах поки замкнуті в палаючому будинку мешканці з лопатами боротимуться з вогнем
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 17:05

  Hennady написав:budivelnik
Велике (відносно) промислове підприємство. Електротехнічне обладнання (що з обстрілами енергетичного сектору архіважливо). Плюс контракти з МО.
Податки і обіг значно перевищують + енергетика + "цікава" продукція. Офіційно були не визнані критичним підприємством. І тільки особисте втручання власників зі своїми особистими контактами у міністерствах після офіційної відповіді виправило ситуацію.
В той же час "Бумбокс" і т.д. критичні. Торгівельні фірми, торгові представники "Молокій" і т.д. (образно) критичні.
Це як сучасні суди. Якщо ти 100% правий, є відео, є покази свідків - то абсолютно нема гарантії, що так вирішить суд. Все треба "рішати".
Те що корупцію ніхто навіть під час війни не відміняв - то відомо.
Те що за те щоб правильно заповнити документи Благодійного Фонду на подачу в міністерство - юристи захотіли 100 000 грн - також відомо.

Суть то була в іншому
Місцевий захисник Ужгородського Котла -переживає що відсутні суми які позволяють ЛЕГАЛЬНО отримати БРОНЬ - я показав що такі варіанти є...

Але ж він хотів щоб його поцілували в пяту точку за його сплату єдиного податку і на підставі цієї сплати йому виділили бронь....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 17:23

flyman

тільки поізносівшиєся професіанальні пожежники мирного часу із не тим ВОС на період пожежі почергують на каланчах в Хартумах і Занзібарах поки замкнуті в палаючому будинку мешканці з лопатами боротимуться з вогнем


І таке мабуть буває, а що поробиш… Хтось не хоче паяти сітківку і знайти своє дєло в мисці недоперекрученого фаршу, ховається в підвалі і ні копійки не дає щоб були не лопати , а ФПВ. Думає само все розсосецця, і труп філіппінки сам запливе в підвал халамидний. Життя кумедне.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 17:24

  Letusrock написав:
  Bobua написав:що захисту не хочеш і платити на нього не будеш аж до кривавих шмарклів..

скиньте номер рахунка куда платити і скільки, але щоб була "Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая броня"(с)


Тут така справа, що помірними грошима не відбутись.
Лише власною участю.

Сирійські найманці готові їхати воювати в Україну на стороні Росії, тому що у них немає грошей на життя. Про це пише ВВС з посиланням на одного з таких добровольців.
...

Соцмережі в Сирії переповнені пропозиціями, щоб найманці приєдналися до російських військ. За участь у бойових діях на передовій їм пропонують до 7 тисяч доларів. У Сирії Росія відкрила 14 центрів з набору бойовиків у багатьох містах, включно з Дамаском і Алеппо.

І це 2022 рік. Коли дрони ще не гули постійно.
І це набирали у жебрацькій країні...

Скільки у 2025? 🤔

20тис в місяць платитимете? 🤔 Не гривень...
Bobua
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