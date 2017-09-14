|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 19 бер, 2025 16:40
Xenon написав:
❗️Я думаю, що ми зможемо вийти на повне(!) припинення вогню в Україні за пару тижнів, – Clash Report цитує спецпредставника Трампа Віткоффа.
Главное, что бы сейчас на инструктаже опять не напортачил...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9396
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 19 бер, 2025 16:42
_hunter написав: Xenon написав:
❗️Я думаю, що ми зможемо вийти на повне(!) припинення вогню в Україні за пару тижнів, – Clash Report цитує спецпредставника Трампа Віткоффа.
Главное, что бы сейчас на инструктаже опять не напортачил...
Да, ответ на мой вопрос - это не главное... )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5540
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 19 бер, 2025 16:51
_hunter
отойти на безопасное расстояние -- и уже оттуда брандспойтом поливать
Ви трохи переоцінили розмір свого брандспойта, він з Німеччини не дістає.
Як над пісуаром напис «не льсти себе - подойди ближе».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14473
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 2330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Сер 19 бер, 2025 16:54
Успіх написав: stm написав:
Меня интересовала постоянная должность
Ну, тоді керував своїми продавцями)) (не родичами)
Количество?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5540
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 19 бер, 2025 16:55
budivelnik
Велике (відносно) промислове підприємство. Електротехнічне обладнання (що з обстрілами енергетичного сектору архіважливо). Плюс контракти з МО.
Податки і обіг значно перевищують + енергетика + "цікава" продукція. Офіційно були не визнані критичним підприємством. І тільки особисте втручання власників зі своїми особистими контактами у міністерствах після офіційної відповіді виправило ситуацію.
В той же час "Бумбокс" і т.д. критичні. Торгівельні фірми, торгові представники "Молокій" і т.д. (образно) критичні.
Це як сучасні суди. Якщо ти 100% правий, є відео, є покази свідків - то абсолютно нема гарантії, що так вирішить суд. Все треба "рішати".
-
Hennady
-
-
- Повідомлень: 520
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 19 бер, 2025 16:57
Hennady написав:budivelnik
Велике (відносно) промислове підприємство. Електротехнічне обладнання (що з обстрілами енергетичного сектору архіважливо). Плюс контракти з МО.
Податки і обіг значно перевищують + енергетика + "цікава" продукція. Офіційно були не визнані критичним підприємством. І тільки особисте втручання власників зі своїми особистими контактами у міністерствах після офіційної відповіді виправило ситуацію.
В той же час "Бумбокс" і т.д. критичні. Торгівельні фірми, торгові представники "Молокій" і т.д. (образно) критичні.
Це як сучасні суди. Якщо ти 100% правий, є відео, є покази свідків - то абсолютно нема гарантії, що так вирішить суд. Все треба "рішати".
Критично важным по енергетике, какой наказ номер?
Проблема, что я подала на критическую, для вас и 76 не основной... Точнее, не единственный )
Востаннє редагувалось stm
в Сер 19 бер, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5540
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 19 бер, 2025 16:59
Hotab написав: yama написав: Hotab написав:
А от чогось віталя думав, що ти розумієш, що таке пакет послуг і плата за пакет. Який ти отримав разом з паспортом громадянина України. А виявляється ні. Або вчергове клеїш дурочку, як завжди
де можна відмовитися від даного пакету послуг ? Я допустив помилку в далекому 200Х році отримав , хочу відмовитися . Але кажуть презедент не підписує місяцями і роками відмови...
Пожежний може звільнитись ДО пожежі, або після. Під час - ні. Ви народились з брандспойтом, поки горить - тушимо. Потім підете «посуд мити у Болгарії». Тільки Яма плять давай домовимось, ти після війни пишеш на позбавлення і здаєш паспорт. А не знов у тебе все добре і ти далі юзаєш країну без сплати в ній податків.
тільки поізносівшиєся професіанальні пожежники мирного часу із не тим ВОС на період пожежі почергують на каланчах в Хартумах і Занзібарах поки замкнуті в палаючому будинку мешканці з лопатами боротимуться з вогнем
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38831
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1596 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 19 бер, 2025 17:05
Hennady написав:budivelnik
Велике (відносно) промислове підприємство. Електротехнічне обладнання (що з обстрілами енергетичного сектору архіважливо). Плюс контракти з МО.
Податки і обіг значно перевищують + енергетика + "цікава" продукція. Офіційно були не визнані критичним підприємством. І тільки особисте втручання власників зі своїми особистими контактами у міністерствах після офіційної відповіді виправило ситуацію.
В той же час "Бумбокс" і т.д. критичні. Торгівельні фірми, торгові представники "Молокій" і т.д. (образно) критичні.
Це як сучасні суди. Якщо ти 100% правий, є відео, є покази свідків - то абсолютно нема гарантії, що так вирішить суд. Все треба "рішати".
Те що корупцію ніхто навіть під час війни не відміняв - то відомо.
Те що за те щоб правильно заповнити документи Благодійного Фонду на подачу в міністерство - юристи захотіли 100 000 грн - також відомо.
Суть то була в іншому
Місцевий захисник Ужгородського Котла -переживає що відсутні суми які позволяють ЛЕГАЛЬНО отримати БРОНЬ - я показав що такі варіанти є...
Але ж він хотів щоб його поцілували в пяту точку за його сплату єдиного податку і на підставі цієї сплати йому виділили бронь....
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25860
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 19 бер, 2025 17:23
flyman
тільки поізносівшиєся професіанальні пожежники мирного часу із не тим ВОС на період пожежі почергують на каланчах в Хартумах і Занзібарах поки замкнуті в палаючому будинку мешканці з лопатами боротимуться з вогнем
І таке мабуть буває, а що поробиш… Хтось не хоче паяти сітківку і знайти своє дєло в мисці недоперекрученого фаршу, ховається в підвалі і ні копійки не дає щоб були не лопати , а ФПВ. Думає само все розсосецця, і труп філіппінки сам запливе в підвал халамидний. Життя кумедне.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14473
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 384 раз.
- Подякували: 2330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Сер 19 бер, 2025 17:24
Letusrock написав: Bobua написав:
що захисту не хочеш і платити на нього не будеш аж до кривавих шмарклів..
скиньте номер рахунка куда платити і скільки, але щоб була "Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая броня"(с)
Тут така справа, що помірними грошима не відбутись.
Лише власною участю.
Сирійські найманці готові їхати воювати в Україну на стороні Росії, тому що у них немає грошей на життя. Про це пише ВВС з посиланням на одного з таких добровольців.
...
Соцмережі в Сирії переповнені пропозиціями, щоб найманці приєдналися до російських військ. За участь у бойових діях на передовій їм пропонують до 7 тисяч доларів. У Сирії Росія відкрила 14 центрів з набору бойовиків у багатьох містах, включно з Дамаском і Алеппо.
І це 2022 рік. Коли дрони ще не гули постійно.
І це набирали у жебрацькій країні...
Скільки у 2025? 🤔
20тис в місяць платитимете? 🤔 Не гривень...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2570
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|89639
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|264403
|
|
|6076
|913291
|
|