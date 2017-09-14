budivelnik написав:Те що корупцію ніхто навіть під час війни не відміняв - то відомо.Hennady написав:budivelnik
Велике (відносно) промислове підприємство. Електротехнічне обладнання (що з обстрілами енергетичного сектору архіважливо). Плюс контракти з МО.
Податки і обіг значно перевищують + енергетика + "цікава" продукція. Офіційно були не визнані критичним підприємством. І тільки особисте втручання власників зі своїми особистими контактами у міністерствах після офіційної відповіді виправило ситуацію.
В той же час "Бумбокс" і т.д. критичні. Торгівельні фірми, торгові представники "Молокій" і т.д. (образно) критичні.
Це як сучасні суди. Якщо ти 100% правий, є відео, є покази свідків - то абсолютно нема гарантії, що так вирішить суд. Все треба "рішати".
Те що за те щоб правильно заповнити документи Благодійного Фонду на подачу в міністерство - юристи захотіли 100 000 грн - також відомо.
Суть то була в іншому
Місцевий захисник Ужгородського Котла -переживає що відсутні суми які позволяють ЛЕГАЛЬНО отримати БРОНЬ - я показав що такі варіанти є...
Але ж він хотів щоб його поцілували в пяту точку за його сплату єдиного податку і на підставі цієї сплати йому виділили бронь....
Кого від кого захищати?
Чим кацапи гірші місцевих гнид?
Кацапи скупили з дозволу Кравчука і Кучми все що можна в УКРАІНІ, Лісічанськнефтеоргсинтез - бензин/дизель и полипропилен, купили/ обанкротили и закрыли.
Лисичанск сода , купили/ обанкротили /закрыли
и таких предприятий 1000 и 1