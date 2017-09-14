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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13291132921329313294

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 84
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
28
Це загроза
17%
14
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 17:26

  budivelnik написав:
  Hennady написав:budivelnik
Велике (відносно) промислове підприємство. Електротехнічне обладнання (що з обстрілами енергетичного сектору архіважливо). Плюс контракти з МО.
Податки і обіг значно перевищують + енергетика + "цікава" продукція. Офіційно були не визнані критичним підприємством. І тільки особисте втручання власників зі своїми особистими контактами у міністерствах після офіційної відповіді виправило ситуацію.
В той же час "Бумбокс" і т.д. критичні. Торгівельні фірми, торгові представники "Молокій" і т.д. (образно) критичні.
Це як сучасні суди. Якщо ти 100% правий, є відео, є покази свідків - то абсолютно нема гарантії, що так вирішить суд. Все треба "рішати".
Те що корупцію ніхто навіть під час війни не відміняв - то відомо.
Те що за те щоб правильно заповнити документи Благодійного Фонду на подачу в міністерство - юристи захотіли 100 000 грн - також відомо.

Суть то була в іншому
Місцевий захисник Ужгородського Котла -переживає що відсутні суми які позволяють ЛЕГАЛЬНО отримати БРОНЬ - я показав що такі варіанти є...

Але ж він хотів щоб його поцілували в пяту точку за його сплату єдиного податку і на підставі цієї сплати йому виділили бронь....

Кого від кого захищати?
Чим кацапи гірші місцевих гнид?
Кацапи скупили з дозволу Кравчука і Кучми все що можна в УКРАІНІ, Лісічанськнефтеоргсинтез - бензин/дизель и полипропилен, купили/ обанкротили и закрыли.
Лисичанск сода , купили/ обанкротили /закрыли
и таких предприятий 1000 и 1
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 17:31

  Hotab написав:_hunter

отойти на безопасное расстояние -- и уже оттуда брандспойтом поливать


Ви трохи переоцінили розмір свого брандспойта, він з Німеччини не дістає.
Як над пісуаром напис «не льсти себе - подойди ближе».

Этот набор бесвязногт бормотания какой-то смысл несет? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:Чим кацапи гірші місцевих гнид?
Давай так
Якщо тобі все одно - то чого ти не здриснув в кращі місця ?
Адже ті кому не все одно -змушені й таких як ти - захищати від тих , хто для тебе без різниці.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 19 бер, 2025 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 17:32

  Vadim_ написав:Кого захищати?
Чим кацапи гірші місцевих гнид?

Этим: https://youtu.be/GVpHSdLv0kE?si=FkjZ-SAzF8n5JWQ1
Востаннє редагувалось stm в Сер 19 бер, 2025 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 17:35

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

отойти на безопасное расстояние -- и уже оттуда брандспойтом поливать


Ви трохи переоцінили розмір свого брандспойта, він з Німеччини не дістає.
Як над пісуаром напис «не льсти себе - подойди ближе».

Этот набор бесвязногт бормотания какой-то смысл несет? 🤔

Німецький переклад і апостиль не запропоную, це самостійно
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 17:41

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter


отойти на безопасное расстояние -- и уже оттуда брандспойтом поливать


Ви трохи переоцінили розмір свого брандспойта, він з Німеччини не дістає.
Як над пісуаром напис «не льсти себе - подойди ближе».

Этот набор бесвязногт бормотания какой-то смысл несет? 🤔

Німецький переклад і апостиль не запропоную, це самостійно

надеешся, что от смены языка отсутствующий смысл появится? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 17:49

  stm написав:
  Vadim_ написав:Кого захищати?
Чим кацапи гірші місцевих гнид?
Этим: https://youtu.be/GVpHSdLv0kE?si=FkjZ-SAzF8n5JWQ1
Борцуни за справедливість не мають зеленого уявлення про те скільки наприклад у вартості товарів - розмір зарплати
От наприклад офіційна звітність Укроптбакалії за 2022 рік
Реалізація продукції - 113,7млн грн
Покупка товарів/послуг -49,9млн грн
Оплата праці___________-34,3млн грн
податки/збори__________-22,5млн грн
Соціальні заходи_______-9,3млн грн

І простий аналіз ( я розумію що це два лікті по карті ) показує
113,7-49,9-34,3-22,5-9,3=-2,3млн грн
Тобто оплата праці працівників+податки - становить більше 50% від виторгу....
Тобто фактично все що створено -виплачено тим хто створював..
Так зарплати директора і доходи власників в рази більші від зарплати пересічного працівника... але основним ВИГОДОНАБУВАЧЕМ є працівники а не власники.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 17:51

  budivelnik написав:
  Vadim_ написав:Чим кацапи гірші місцевих гнид?
Давай так
Якщо тобі все одно - то чого ти не здриснув в кращі місця ?
Адже ті кому не все одно -змушені й таку сволоту як ти - захищати від тих , хто для тебе без різниці.

Буде відповідь?
Чим кращі кацапські воші від Українських гнид?
Vadim_
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