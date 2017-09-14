Hennady написав:budivelnik Велике (відносно) промислове підприємство. Електротехнічне обладнання (що з обстрілами енергетичного сектору архіважливо). Плюс контракти з МО. Податки і обіг значно перевищують + енергетика + "цікава" продукція. Офіційно були не визнані критичним підприємством. І тільки особисте втручання власників зі своїми особистими контактами у міністерствах після офіційної відповіді виправило ситуацію. В той же час "Бумбокс" і т.д. критичні. Торгівельні фірми, торгові представники "Молокій" і т.д. (образно) критичні. Це як сучасні суди. Якщо ти 100% правий, є відео, є покази свідків - то абсолютно нема гарантії, що так вирішить суд. Все треба "рішати".
Те що корупцію ніхто навіть під час війни не відміняв - то відомо. Те що за те щоб правильно заповнити документи Благодійного Фонду на подачу в міністерство - юристи захотіли 100 000 грн - також відомо.
Суть то була в іншому Місцевий захисник Ужгородського Котла -переживає що відсутні суми які позволяють ЛЕГАЛЬНО отримати БРОНЬ - я показав що такі варіанти є...
Але ж він хотів щоб його поцілували в пяту точку за його сплату єдиного податку і на підставі цієї сплати йому виділили бронь....
Кого від кого захищати? Чим кацапи гірші місцевих гнид? Кацапи скупили з дозволу Кравчука і Кучми все що можна в УКРАІНІ, Лісічанськнефтеоргсинтез - бензин/дизель и полипропилен, купили/ обанкротили и закрыли. Лисичанск сода , купили/ обанкротили /закрыли и таких предприятий 1000 и 1
Борцуни за справедливість не мають зеленого уявлення про те скільки наприклад у вартості товарів - розмір зарплати От наприклад офіційна звітність Укроптбакалії за 2022 рік Реалізація продукції - 113,7млн грн Покупка товарів/послуг -49,9млн грн Оплата праці___________-34,3млн грн податки/збори__________-22,5млн грн Соціальні заходи_______-9,3млн грн
І простий аналіз ( я розумію що це два лікті по карті ) показує 113,7-49,9-34,3-22,5-9,3=-2,3млн грн Тобто оплата праці працівників+податки - становить більше 50% від виторгу.... Тобто фактично все що створено -виплачено тим хто створював.. Так зарплати директора і доходи власників в рази більші від зарплати пересічного працівника... але основним ВИГОДОНАБУВАЧЕМ є працівники а не власники.