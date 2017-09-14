Додано: Сер 19 бер, 2025 17:57

Bobua написав: Тут чувак писав, що хоче відмовитись від захисту (ЗСУ).



Вже після того, як скористався цим захистом по повній на початку 22р...

Тут чувак писав, що хоче відмовитись від захисту (ЗСУ).Вже після того, як скористався цим захистом по повній на початку 22р...

Я вже писав, що на початку 22-го трапився не захист, а трапились наслідки неналежного виконання державою своїх обов'язків щодо такого захисту. Захист на державному рівні -- це не танк під вікнами, що відстрілюється від ворога. Це комплекс заходів з виявлення, оцінки і прогнозу небезпеки, створення, оснащення і підтримка сил оборони, що будуть здатні протистояти цій небезпеці, пошук партнерів і створення оборонних союзів.За все це я, як громадянин держави, повинен був дотримуватись встановлених законів і правил, виконувати свої обов'язки, і сплачувати державні послуги, як у вигляді прямих податків, так і у вигляді оплати за чисельні "державні послуги", тобто такі, які сама ж держава визначила як обов'язкові для надання мені на платній основі. Свою частку обов'язків я виконував справно десятиріччями.І от прийшов той день, коли держава свою частку обов'язків відкрито і беззаперечно виконати не змогла, тут вже байдуже з яких причин. Якщоб це були умови якогось договору, то за таких обставин винна сторона зазвичай повинна була б своїм коштом усунути недоліки, відшкодувати збитки, сплатити штраф за порушення умов договору. Можливо не все одразу, але факт в тому, що винна сторона втрачає, а потерпіла - набуває.Але тут все виявилося чомусь інакше. Внаслідок зовнішньої агресії я і моя родина втратила одне житло повністю, і втратила можливість користуватися іншим, всім нам довелося всупереч своєї волі переїхати і змінити спосіб життя. Але виявляється, що постраждала сторона у стосунках з державою -- це не я і не моя сім'я, бо держава нічого не збирається відшкодовувати (будемо реалістами), ніякого штрафу нам теж платити не буде. Натомість у нас у всіх з'явилася маса додаткових обов'язків перед державою: наприклад, вставати на облік внутрішньо-переміщених осіб, військовий облік, та головне -- відправитись в окоп та, можливо, померти там за можливість держави і надалі поводитись так, нібито це саме я не виконав свої обов'язки, а не держава, і розповсюджувати ось такі звинувачення "ухилянтів" у становищі, що склалося.Так що вибачте, але в лютому 2022 відбувся не захист, а наслідки його неналежного виконання, і спроби виставити за це ще й рахунок просто беззмістовні.