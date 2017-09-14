Этим:
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Додано: Сер 19 бер, 2025 17:32
Этим:
Востаннє редагувалось stm в Сер 19 бер, 2025 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 бер, 2025 17:35
Німецький переклад і апостиль не запропоную, це самостійно
Додано: Сер 19 бер, 2025 17:49
Борцуни за справедливість не мають зеленого уявлення про те скільки наприклад у вартості товарів - розмір зарплати
От наприклад офіційна звітність Укроптбакалії за 2022 рік
Реалізація продукції - 113,7млн грн
Покупка товарів/послуг -49,9млн грн
Оплата праці___________-34,3млн грн
податки/збори__________-22,5млн грн
Соціальні заходи_______-9,3млн грн
І простий аналіз ( я розумію що це два лікті по карті ) показує
113,7-49,9-34,3-22,5-9,3=-2,3млн грн
Тобто оплата праці працівників+податки - становить більше 50% від виторгу....
Тобто фактично все що створено -виплачено тим хто створював..
Так зарплати директора і доходи власників в рази більші від зарплати пересічного працівника... але основним ВИГОДОНАБУВАЧЕМ є працівники а не власники.
Додано: Сер 19 бер, 2025 17:57
Я вже писав, що на початку 22-го трапився не захист, а трапились наслідки неналежного виконання державою своїх обов'язків щодо такого захисту. Захист на державному рівні -- це не танк під вікнами, що відстрілюється від ворога. Це комплекс заходів з виявлення, оцінки і прогнозу небезпеки, створення, оснащення і підтримка сил оборони, що будуть здатні протистояти цій небезпеці, пошук партнерів і створення оборонних союзів.
За все це я, як громадянин держави, повинен був дотримуватись встановлених законів і правил, виконувати свої обов'язки, і сплачувати державні послуги, як у вигляді прямих податків, так і у вигляді оплати за чисельні "державні послуги", тобто такі, які сама ж держава визначила як обов'язкові для надання мені на платній основі. Свою частку обов'язків я виконував справно десятиріччями.
І от прийшов той день, коли держава свою частку обов'язків відкрито і беззаперечно виконати не змогла, тут вже байдуже з яких причин. Якщоб це були умови якогось договору, то за таких обставин винна сторона зазвичай повинна була б своїм коштом усунути недоліки, відшкодувати збитки, сплатити штраф за порушення умов договору. Можливо не все одразу, але факт в тому, що винна сторона втрачає, а потерпіла - набуває.
Але тут все виявилося чомусь інакше. Внаслідок зовнішньої агресії я і моя родина втратила одне житло повністю, і втратила можливість користуватися іншим, всім нам довелося всупереч своєї волі переїхати і змінити спосіб життя. Але виявляється, що постраждала сторона у стосунках з державою -- це не я і не моя сім'я, бо держава нічого не збирається відшкодовувати (будемо реалістами), ніякого штрафу нам теж платити не буде. Натомість у нас у всіх з'явилася маса додаткових обов'язків перед державою: наприклад, вставати на облік внутрішньо-переміщених осіб, військовий облік, та головне -- відправитись в окоп та, можливо, померти там за можливість держави і надалі поводитись так, нібито це саме я не виконав свої обов'язки, а не держава, і розповсюджувати ось такі звинувачення "ухилянтів" у становищі, що склалося.
Так що вибачте, але в лютому 2022 відбувся не захист, а наслідки його неналежного виконання, і спроби виставити за це ще й рахунок просто беззмістовні.
Додано: Сер 19 бер, 2025 18:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тим кому фаберже заважає - пояснюю
1 Завжди є хтось хто насрав йому в штани
2 Вивчи те що написав постом вище.
Основним вигодонабувачем всього що робить ПІДПРИЄМСТВО - є працівники підприємства , які через зарплату і податки забирають мінімум 80% від того що вони створили
Додано: Сер 19 бер, 2025 18:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
73% виборці вибрали у владу того хто заявляв що не допустить війни.
Чи винуваті ці 73% в тому що влада яку вони обрали робила те що декларувала перед виборами?
Додано: Сер 19 бер, 2025 18:09
M-Audio
А можна глянули отой самий договір, як там сформульовано? Невже там надаються вам гарантії ненападу якоюсь державою? Щось мені здається там черговий «меморандум»: мінімізувати ризики, сприяти… ну і оте все. Боюсь що для гарантій на 100% треба віддавати на оборону на порядок більше , аніж ви віддавали. Це знаєте , як ото мріяти заплатити за тур 300 доларів і розраховувати , то там дійсно 5 зірок і справжній УльтраОл. Все має ціну. І справжню ціну в цій країні не платив ніхто. Бо всі вірили, що «ніхто не нападе ніколи».
Додано: Сер 19 бер, 2025 18:17
я теж радий що Ви виповзли з під тіні стіни вєсьола і зла)
шо сталось, що Вам рому з піратами захкілось?
Весна і
сонечко пригріло?
Додано: Сер 19 бер, 2025 18:17
Трамп порушує Констітуцію, критикує всіх , хто з ним не згоден, суддів, прокурорів.
Байден і Абама використовували autopen (ще з часів Джеферсона використовують, мабуть Трамп не в курсі), Байден за декілька днів до 20 січня "підписав помилування" автперном, типу Трамп вважає, що це зробив хтось інший (хоч Байден декілька раз казав про це)
сотні саспектс були депортовані в Венесуєлу (по факту Сальвадор), без рішення суда (останній раз таке робили з японськими громадянами США у 1942)
вираз "дать трампа" дуже популярне
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