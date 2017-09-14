Hotab написав:Щось мені здається там черговий «меморандум»: мінімізувати ризики, сприяти… ну і оте все. Боюсь що для гарантій на 100% треба віддавати на оборону на порядок більше , аніж ви віддавали.
Ну то так. Чіткі обов'язкі і віповідальність завжди тільки в холопів, а з боку держави - меморандум за все гарне і проти всього поганого, але коли воно по тому меморандуму не виходить, то винних немає. Просто держава може собі то дозволити, бо холоп ії вдіяти нічого все одно не зможе.
Але чому в такому разі холопу не сприймати свої обов'язки так само як меморандум? Чому обов'язок "захист держави як справа всього українського народу" повинен трактуватись як необхідність бігти до найближчого військкомату і ставати до строю з гвинтівкою? Може холоп сам визначиться, як він буде захищати державу? Наприклад, лежати на дивані, дивитись цілодобово телемарафон і писати патріотичні дописи в соцмережах. Адже коли йдеться про виконання обов'язків з боку держави, то там іноді ну дуже креативні підходи до визначення того, в чому цей обов'язок насправді полягає, і які передумови для його виконання. То ж пересічному, значить, можна так само. Звісно, в разі, коли в нього є можливість протистояти настанню негативних наслідків.
M-Audio написав:Але чому в такому разі холопу не сприймати свої обов'язки так само як меморандум?
Які проблеми Але хто втовкмачить в довбешку холопа що нейтральність під час агресії - тільки розтягує непевний час в якому цей холоп обмежений на все і вся... Тому Якщо дурень, хоче залишатись дурнем, мотивуючи тим що поки розумні не подурнішають - в нього нема шансів піднятись... доти він буде залишатись дурнем. Чи є в нього шанс порозумнішати? Так є Але цей шанс в ЙОГО руках... Бо всі інші своїми руками будують своє майбутнє.
Hotab написав:Щось мені здається там черговий «меморандум»: мінімізувати ризики, сприяти… ну і оте все. Боюсь що для гарантій на 100% треба віддавати на оборону на порядок більше , аніж ви віддавали.
Ну то так. Чіткі обов'язкі і віповідальність завжди тільки в холопів, а з боку держави - меморандум за все гарне і проти всього поганого, але коли воно по тому меморандуму не виходить, то винних немає. Просто держава може собі то дозволити, бо холоп ії вдіяти нічого все одно не зможе.
Але чому в такому разі холопу не сприймати свої обов'язки так само як меморандум? Чому обов'язок "захист держави як справа всього українського народу" повинен трактуватись як необхідність бігти до найближчого військкомату і ставати до строю з гвинтівкою? Може холоп сам визначиться, як він буде захищати державу? Наприклад, лежати на дивані, дивитись цілодобово телемарафон і писати патріотичні дописи в соцмережах. Адже коли йдеться про виконання обов'язків з боку держави, то там іноді ну дуже креативні підходи до визначення того, в чому цей обов'язок насправді полягає, і які передумови для його виконання. То ж пересічному, значить, можна так само. Звісно, в разі, коли в нього є можливість протистояти настанню негативних наслідків.
Справа в тому, що держава і є оті холопи, просто кимось організовані. Тобто коли ви кажете «холоп може лягти на диван , бо так бачить захист, , холоп може не платити подать (бо так розуміє свій обовʼязок)», то тут виникає пряма кореляція «холоп лежить пузом догори - холоп отримує ще менше безпеки». Вмикається механізм самознищення. Бо саме холопи і є гвинтиком захисної системи безпеки. Ви звичайно можете сказати, що це я як військовий асоціюю себе з державою, а скажемо комбайнер може не асоціювати. Зовсім ні. Безпека держави забезпечується і мною, і комбайнером. У вас же чомусь виходить протиставлення «я vs держава». Дивно, чому?
Наступний момент. Хоч за яку б послугу від держави я не платив (фізична безпека всередині країни, безпека на дорогах, боротьба з розповсюдженням зброї чи наркотиків) , я усвідомлюю що при деяких обставинах ця послуга може не надаватись, або надаватись погано. Бо оплачую я якийсь прийнятний середній рівень, а не гарантовано 100%-овий. І якщо буде цілеспрямована атака на послугу, вона не витримає. Наприклад поліція не гарантує безпеку під час масових безпорядків, лікарні не гарантують послугу під час епідемій. Армія не гарантує безпеку під час вторгнення величезної країни (або кількох країн). Але ж це все не означає, що треба відмовитись від цих всіх послуг.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 19 бер, 2025 18:48, всього редагувалось 1 раз.
stm написав: Давно уже отпуска не было... Очень... Даже ЗСУ ходит в отпуск, а я - нет...
опасно, так можно і до декретного дозріти) Є в мене підозра що піратський ром схожий на самогон ) воно такж нагадує звичний нам ароматизований, як чача коняку) Я б зара якесь винне желе зробив з церковного кагору. Компанія тут не підходяща)
Давай так Якщо тобі все одно - то чого ти не здриснув в кращі місця ? Адже ті кому не все одно -змушені й таких як ти - захищати від тих , хто для тебе без різниці.
M-Audio написав:
Bobua написав:Тут чувак писав, що хоче відмовитись від захисту (ЗСУ).
Вже після того, як скористався цим захистом по повній на початку 22р...
Я вже писав, що на початку 22-го трапився не захист, а трапились наслідки неналежного виконання державою своїх обов'язків щодо такого захисту. Захист на державному рівні -- це не танк під вікнами, що відстрілюється від ворога. Це комплекс заходів з виявлення, оцінки і прогнозу небезпеки, створення, оснащення і підтримка сил оборони, що будуть здатні протистояти цій небезпеці, пошук партнерів і створення оборонних союзів.
За все це я, як громадянин держави, повинен був дотримуватись встановлених законів і правил, виконувати свої обов'язки, і сплачувати державні послуги, як у вигляді прямих податків, так і у вигляді оплати за чисельні "державні послуги", тобто такі, які сама ж держава визначила як обов'язкові для надання мені на платній основі. Свою частку обов'язків я виконував справно десятиріччями.
І от прийшов той день, коли держава свою частку обов'язків відкрито і беззаперечно виконати не змогла, тут вже байдуже з яких причин. Якщоб це були умови якогось договору, то за таких обставин винна сторона зазвичай повинна була б своїм коштом усунути недоліки, відшкодувати збитки, сплатити штраф за порушення умов договору. Можливо не все одразу, але факт в тому, що винна сторона втрачає, а потерпіла - набуває.
Але тут все виявилося чомусь інакше. Внаслідок зовнішньої агресії я і моя родина втратила одне житло повністю, і втратила можливість користуватися іншим, всім нам довелося всупереч своєї волі переїхати і змінити спосіб життя. Але виявляється, що постраждала сторона у стосунках з державою -- це не я і не моя сім'я, бо держава нічого не збирається відшкодовувати (будемо реалістами), ніякого штрафу нам теж платити не буде. Натомість у нас у всіх з'явилася маса додаткових обов'язків перед державою: наприклад, вставати на облік внутрішньо-переміщених осіб, військовий облік, та головне -- відправитись в окоп та, можливо, померти там за можливість держави і надалі поводитись так, нібито це саме я не виконав свої обов'язки, а не держава, і розповсюджувати ось такі звинувачення "ухилянтів" у становищі, що склалося.
Так що вибачте, але в лютому 2022 відбувся не захист, а наслідки його неналежного виконання, і спроби виставити за це ще й рахунок просто беззмістовні.
yama написав:
Hotab написав:А от чогось віталя думав, що ти розумієш, що таке пакет послуг і плата за пакет. Який ти отримав разом з паспортом громадянина України. А виявляється ні. Або вчергове клеїш дурочку, як завжди
де можна відмовитися від даного пакету послуг ? Я допустив помилку в далекому 200Х році отримав , хочу відмовитися . Але кажуть презедент не підписує місяцями і роками відмови...
Мені так здається, що навіть навесні 2022 року “насєлєніє” України ще мало змогу відмовитись від захисту (ЗСУ).
Просто треба було вийти мільйонними натовпами на демонстрації з лозунгами “путін пріді”. Укр.військо не стріляло би у такі натовпи. Було би як в Афгані, де все миттю стало талібаном. З військами включно.
І всі разом потім пішли би з квітами “встрєчать асвабадітєлєй”. Й злились би з ними в екстазі. Найкрасивіші -- буквально. Ба “асвабадітєлі” ж все-таки “подіздєржалісь” і “право імєют”.
Тобто не тричі, а десять разів по тричі жителі України НЕ відмовились від захисту (ЗСУ).
Але щойно найлегший натяк, що пора би повертати борг за всі ті захисти -- починається скавчання “а як відмовитись, бажано заднім числом, а ще краще випустіть за кордон”...
І це фінфорум. 😳🙀😱 На фінфорумі люди не розуміють суть боргів і цивілізовані правила погашення...
Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?))
Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?))
Та це не вино, а напій на базі вина. Стало популярним в російській імперії за збігом обставин і з волі петра 1. Ніякого сакрального сенсу не має. Тут не може бути "верхнього сегменту", бо це масовий кріплений алкогольний продукт.