Додано: Сер 19 бер, 2025 19:19

Hotab написав: Тобто коли ви кажете «холоп може лягти на диван , бо так бачить захист, , холоп може не платити подать (бо так розуміє свій обовʼязок)», то тут виникає пряма кореляція «холоп лежить пузом догори - холоп отримує ще менше безпеки».

Вмикається механізм самознищення.

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У вас же чомусь виходить протиставлення «я vs держава». Дивно, чому? Тобто коли ви кажете «холоп може лягти на диван , бо так бачить захист, , холоп може не платити подать (бо так розуміє свій обовʼязок)», то тут виникає пряма кореляція «холоп лежить пузом догори - холоп отримує ще менше безпеки».Вмикається механізм самознищення....У вас же чомусь виходить протиставлення «я vs держава». Дивно, чому?

Наприклад поліція не гарантує безпеку під час масових безпорядків, лікарні не гарантують послугу під час епідемій. Армія не гарантує безпеку під час вторгнення величезної країни (або кількох країн).

Боюся, в мене не вистачить наснаги дати розгорнуту і зрозумілу відповідь.Думаю, як раз з відсутності симетричності у відносинах. Особливо в разі, коли пересічний не працює на державу і нічого від неї не отримує, окрім грізних окликів і покарань за якісь дрібні або уявні провини. А з того боку - меморандум і хронічне невиконання обов'язків і правил, які самою ж державою і встановлені. В той же час пересічний бачить, що є інший прошарок населення, для якого держава працює справно і на повну міць. Добре пам'ятаю, як якийсь чиновник обгрунтовува, чому не можна зменшити пенсії персональним держслужбовцям, які отримували (за рахунок всіх) сотні тисяч, в той час коли середня була щось в районі 1400. Аргумент був - так це ж не конституційно, вони ж підуть до суду, і суд їм все відновить. Тобто, вони не переймаються тим, що пересічний піде до суду, коли порушують його права, не в останню чергу тому, що знають, що судді такі самі. В той же час відправити до суду "поважну людину", і хай їй там відмовлять - це зашквар, ніяк не можна, от тут держава виконує закон до останньої літери.Це просто такий характерний приклад. Тож чому пересічний мусить асоціювати себе з цією державою? Звісно, він з державою асоціює отих "поважних людей", а він - так собі ніхто. Звідси і питання: а чому депутати/поліцейські/син Порошенка не на фронті, бо це вони уособлення держави, і вигодонабувачі від неї, а не він. І якщо вони цю державу захищати не хочуть, то чому він раптом зобов'язаний?Тепер стосовно того, що холоп "отримує ще менше безпеки" -- так це може й не так. Той холоп, можливо, то "для держави" лежить пузом на дивані, а для себе безпеку забезпечує як вважає за можливе. Хоч переїжджає подалі від потенційних місць ведення активних бойових дій, хоч збирає гроші для оформлення виїзду за кордон, хоч тренується плавати через Тису.Але це теж невиконання обов'язків, можливо спричинене зовнішніми обставинами. Тим не менш, держава цього факту принципово ніколи не визнає, і завжди перекладує відповідальність на пересічних.