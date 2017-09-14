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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 бер, 2025 19:07
Эпиграф
-- То що ми маємо з гуся ?
-- Шкварки
Часть 7. Искусство заключать сделки. Глава 3. Разговор1)
Напомню мой пост от 19.02.2025Часть 7. Искусство заключать сделки. Выборы
2)
4) Все заявление Трампа, которые слово в слово, повторяют российскую пропаганду, что это Украина начала войну, а Путин хочет мира, что всё дело в НАТО, что если б Россия хотела, то разрушила на 100% - это не попытка улестить Путина, заманить его в переговорный процесс, а потом ... КАК вжарить своими требования.
Он реально так думает и действовать будет именно из этих убеждений
5) В этом кроется вторая победа Путина - он посадил Трампа на крючок переговорного процесса. Военные действия Путин и не собирается прекращать.
От длительного переговорного процесс Путин ожидает и, он это получит, прекращение военной помощи от США Украине
6) п.3 и п.5 - это не достижение Путина, он воспользовался ситуацией, потому что рыжий комерс сам пришел на груминг.
Путину, как истинному мафиози, грех было не побрить такого жирного лоха.
Трамп сам (без ансамбля) всё сделал для этого.
Состоялся разговор Трампа и Путина и ... результат ровно Н.И.Ч.П.У.Я.
Трамп даже не вышел на пресс-конференцию, потому что сказать ему было нечего3)
Где же эти железные копыта Трампа ? Которыми так грезил наш номерной.
Их не было и нет, разговор Трампа с Путиным это отчётливо показал
Путин тупо послал Трампа с его хотелками4)
Это против Украины, Канады, Гренландии, Мексики, Трамп такой "грозный".
А против Путина - он побитая облезлая болонка
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Додано: Сер 19 бер, 2025 19:15
Hotab написав:Banderlog
церковного кагору
Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?))
Кагор если сделать с приправами и яблоко/апельсин, то отличный глинтвейн ) в подвале не жарко )
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Додано: Сер 19 бер, 2025 19:19
Hotab написав:
Тобто коли ви кажете «холоп може лягти на диван , бо так бачить захист, , холоп може не платити подать (бо так розуміє свій обовʼязок)», то тут виникає пряма кореляція «холоп лежить пузом догори - холоп отримує ще менше безпеки».
Вмикається механізм самознищення.
...
У вас же чомусь виходить протиставлення «я vs держава». Дивно, чому?
Боюся, в мене не вистачить наснаги дати розгорнуту і зрозумілу відповідь.
Думаю, як раз з відсутності симетричності у відносинах. Особливо в разі, коли пересічний не працює на державу і нічого від неї не отримує, окрім грізних окликів і покарань за якісь дрібні або уявні провини. А з того боку - меморандум і хронічне невиконання обов'язків і правил, які самою ж державою і встановлені. В той же час пересічний бачить, що є інший прошарок населення, для якого держава працює справно і на повну міць. Добре пам'ятаю, як якийсь чиновник обгрунтовува, чому не можна зменшити пенсії персональним держслужбовцям, які отримували (за рахунок всіх) сотні тисяч, в той час коли середня була щось в районі 1400. Аргумент був - так це ж не конституційно, вони ж підуть до суду, і суд їм все відновить. Тобто, вони не переймаються тим, що пересічний піде до суду, коли порушують його права, не в останню чергу тому, що знають, що судді такі самі. В той же час відправити до суду "поважну людину", і хай їй там відмовлять - це зашквар, ніяк не можна, от тут держава виконує закон до останньої літери.
Це просто такий характерний приклад. Тож чому пересічний мусить асоціювати себе з цією державою? Звісно, він з державою асоціює отих "поважних людей", а він - так собі ніхто. Звідси і питання: а чому депутати/поліцейські/син Порошенка не на фронті, бо це вони уособлення держави, і вигодонабувачі від неї, а не він. І якщо вони цю державу захищати не хочуть, то чому він раптом зобов'язаний?
Тепер стосовно того, що холоп "отримує ще менше безпеки" -- так це може й не так. Той холоп, можливо, то "для держави" лежить пузом на дивані, а для себе безпеку забезпечує як вважає за можливе. Хоч переїжджає подалі від потенційних місць ведення активних бойових дій, хоч збирає гроші для оформлення виїзду за кордон, хоч тренується плавати через Тису.
Наприклад поліція не гарантує безпеку під час масових безпорядків, лікарні не гарантують послугу під час епідемій. Армія не гарантує безпеку під час вторгнення величезної країни (або кількох країн).
Але це теж невиконання обов'язків, можливо спричинене зовнішніми обставинами. Тим не менш, держава цього факту принципово ніколи не визнає, і завжди перекладує відповідальність на пересічних.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 19:25
Banderlog написав:
опасно, так можно і до декретного дозріти)
Именно эта фраза в женском произношении - лучший рецепт контрацепции)))
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Додано: Сер 19 бер, 2025 19:31
Трішки цікавих історій від сина...
З'явилось досить молоде поповнення, 26-28 років, раніше було 40+, (це каже той кому самому 23).
Одного холпця 21 рік перевели до дронщиків, щоб в нього було більше шансів вижити. Але він написав відмову віконувати обов'язки та потребує його повернути назад у взвод піхоти до сина. Мій дивується, бо сам намагається тих хто адекватний та півроку побігав на позиціях переводити до більш беспечних місц служби.
Тримаються, 200-х немє можливості забирати, рахують 500-ми. Змінювати людей на позиціях теж дуже проблематично. Простіше закидувати бійцям все потрібне дронами.
Вже другий раз повернувся до дому на евакуаторі, можливо буде відкривати збір на ремонт
свого авто... В кого буде можливість допомогти буду вдячний....
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Додано: Сер 19 бер, 2025 19:42
yama написав: Hotab написав:
А от чогось віталя думав, що ти розумієш, що таке пакет послуг і плата за пакет. Який ти отримав разом з паспортом громадянина України. А виявляється ні. Або вчергове клеїш дурочку, як завжди
де можна відмовитися від даного пакету послуг ? Я допустив помилку в далекому 200Х році отримав , хочу відмовитися . Але кажуть презедент не підписує місяцями і роками відмови...
До речі, ще один показовий випадок, чому стосунки держави і громадянина не симетричні. Якщо громадянин хоче такі стосунки припинити, то він повинен: а) довести, що в нього є на це вагомі підстави (перелік вагомих підстав визначається самою ж державою), б) довести, що свої обов'язки перед державою він виконав у повному обсязі, в) виконати до останньої літери всі процедури (знов-таки, встановлені державою), деякі з них тягнуть ще низку процедур. На будь-якому етапі будь-який клерк може зупинити або суттєво затягнути процес, і йому за це нічого не буде. г) оплатити цю "послугу" державі, д) подати "прошення" до президента, і чекати, коли той зійде з Олімпу для розгляду тієї бамаги.
При цьому рішення суду: так президент зовоб'язаний задовольнити клопотання, коли воно подане з дотриманням всіх вимог, але кінцевого терміну для розгляду не визначено. Тож не підписання того наказу не є порушенням, і всім слід просто чекати.
А чому не навпаки? От уявімо, що громадянин пише заяву про вихід із громадянства, а чиновники у чіткі визначені терміни перевіряють, чи не заборгував громадянин щось державі, чи немає якихось суттєвих підстав, щоб не дозволити йому такий вихід, і готовлять відповідний наказ, який Президент зобов'язаний підписати не пізніше визначеного законом терміну. А у разі не підписання -- штраф 51000 гривень на користь громадянина і відшкодування можливих втрат (наприклад, у разі неможливості отримання іншого громадянства).
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Додано: Сер 19 бер, 2025 19:56
M-Audio написав: yama написав: Hotab написав:
А от чогось віталя думав, що ти розумієш, що таке пакет послуг і плата за пакет. Який ти отримав разом з паспортом громадянина України. А виявляється ні. Або вчергове клеїш дурочку, як завжди
де можна відмовитися від даного пакету послуг ? Я допустив помилку в далекому 200Х році отримав , хочу відмовитися . Але кажуть презедент не підписує місяцями і роками відмови...
До речі, ще один показовий випадок, чому стосунки держави і громадянина не симетричні. Якщо громадянин хоче такі стосунки припинити, то він повинен: а) довести, що в нього є на це вагомі підстави (перелік вагомих підстав визначається самою ж державою), б) довести, що свої обов'язки перед державою він виконав у повному обсязі, в) виконати до останньої літери всі процедури (знов-таки, встановлені державою), деякі з них тягнуть ще низку процедур. На будь-якому етапі будь-який клерк може зупинити або суттєво затягнути процес, і йому за це нічого не буде. г) оплатити цю "послугу" державі, д) подати "прошення" до президента, і чекати, коли той зійде з Олімпу для розгляду тієї бамаги.
При цьому рішення суду: так президент зовоб'язаний задовольнити клопотання, коли воно подане з дотриманням всіх вимог, але кінцевого терміну для розгляду не визначено. Тож не підписання того наказу не є порушенням, і всім слід просто чекати.
А чому не навпаки? От уявімо, що громадянин пише заяву про вихід із громадянства, а чиновники у чіткі визначені терміни перевіряють, чи не заборгував громадянин щось державі, чи немає якихось суттєвих підстав, щоб не дозволити йому такий вихід, і готовлять відповідний наказ, який Президент зобов'язаний підписати не пізніше визначеного законом терміну. А у разі не підписання -- штраф 51000 гривень на користь громадянина і відшкодування можливих втрат (наприклад, у разі неможливості отримання іншого громадянства).
Якщо коротко, то ми відстоюємо можливіть вірити що можемо змінити майбутьне на краще. а не стати територію з вигаданою історією де саджають за одиночний мітінг з білим папірцем без написів...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Сер 19 бер, 2025 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 19:57
M-Audio написав: yama написав: Hotab написав:
А от чогось віталя думав, що ти розумієш, що таке пакет послуг і плата за пакет. Який ти отримав разом з паспортом громадянина України. А виявляється ні. Або вчергове клеїш дурочку, як завжди
де можна відмовитися від даного пакету послуг ? Я допустив помилку в далекому 200Х році отримав , хочу відмовитися . Але кажуть презедент не підписує місяцями і роками відмови...
До речі, ще один показовий випадок, чому стосунки держави і громадянина не симетричні. Якщо громадянин хоче такі стосунки припинити, то він повинен: а) довести, що в нього є на це вагомі підстави (перелік вагомих підстав визначається самою ж державою), б) довести, що свої обов'язки перед державою він виконав у повному обсязі, в) виконати до останньої літери всі процедури (знов-таки, встановлені державою), деякі з них тягнуть ще низку процедур. На будь-якому етапі будь-який клерк може зупинити або суттєво затягнути процес, і йому за це нічого не буде. г) оплатити цю "послугу" державі, д) подати "прошення" до президента, і чекати, коли той зійде з Олімпу для розгляду тієї бамаги.
При цьому рішення суду: так президент зовоб'язаний задовольнити клопотання, коли воно подане з дотриманням всіх вимог, але кінцевого терміну для розгляду не визначено. Тож не підписання того наказу не є порушенням, і всім слід просто чекати.
А чому не навпаки? От уявімо, що громадянин пише заяву про вихід із громадянства, а чиновники у чіткі визначені терміни перевіряють, чи не заборгував громадянин щось державі, чи немає якихось суттєвих підстав, щоб не дозволити йому такий вихід, і готовлять відповідний наказ, який Президент зобов'язаний підписати не пізніше визначеного законом терміну. А у разі не підписання -- штраф 51000 гривень на користь громадянина і відшкодування можливих втрат (наприклад, у разі неможливості отримання іншого громадянства).
Я тоже хочу полностью подвластного мне мужчину, но так что бы сильный и самостоятельный, и, решал все мои вопросы. Плохое государство, не единственное которое не может мне обеспечить губозакаточную машинку хотя бы, а ведь это минимум на который я претендую.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 20:36
"полностью подвластного мне мужчину...
что бы сильный и самостоятельный"
Це ж не про одне і те ж? Особливо друга частина.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 20:44
alibob написав:
"полностью подвластного мне мужчину...
что бы сильный и самостоятельный"
Це ж не про одне і те ж? Особливо друга частина.
Запомните, девочки: сильный, добрый, богатый, красивый, веселый и умный - это шесть разных мужиков
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