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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13294132951329613297

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 84
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
28
Це загроза
17%
14
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 20:45

Этот брифинг -- не запорол. Ждем, что у саудитов будет :|
попросив нові системи ППО, включаючи "Patriot", Трамп сказав, що розгляне це питання

Також президент повідомив, що делегації України та США готові найближчими днями зустрітися в Саудівській Аравії.

Тим часом у Білому Домі заявили, що обмін розвідданими між США та Україною продовжиться.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 20:47

  alibob написав:"полностью подвластного мне мужчину...

что бы сильный и самостоятельный"

Це ж не про одне і те ж? Особливо друга частина.


Это было указание на завышенные требования через доведение до абсурда.
На самом деле, то о чем пишет M-Audio, реализуемо по сути, но не в правовом поле, а методом выбора индивидуумов выгодных кейсов для себя и избегания невыгодных. 6000000 человек соврать не дадут.
А в целом,не следует забывать,что фраза-"государство-орган карательный" относится к разным временам и формам существования оного.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 20:47

  Hotab написав:Banderlog

церковного кагору


Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?))

) бо бє одразу по голові як церковний дзвін)))
тут все залежить від компанії і атмосфери.
По перше свій шлях до алкоголізму я починав в дитинстві з вин букет молдавії і кишинівських цукерок виноград в спирту. Потім церковного кагору після служби в неділю. Причастне вино виливати гріх. :lol:
Веселе парубоцтво продовжилось з безотказного засобу соблазнєнія лікеру амаретто), дичайша бормотуха скажу я вам но бідність і причуди статевого відбору в жіноцтва не лишило мені вибору)
Корочє, в мене є склонность до десертного вина і наливок.
Бухати тим не рекомендую а напополам пляшку в 11 ранку на тще серце з кимсь з сіськами нормальний підхід до справи)
Молдовські подобаються, а з українських зараз болград років 5 тому пробував.
Портвейн теж може бути і шмурдяком.
Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спирт
Щодо рому...
Ароматизовані з соком теж можу,
раз засипав цукром і корицею дольки ананасу щоб карамелізувати на сковорідці до рому
теж так нічо... компанія була хороша)
А в чоловічій кагор хіба в дзвіниці, чи на водохреща після ополонки, або на хрестинах.
Взагалі, якщо пянка чоловіча і на більше 3х особєй то пити однозначно треба водяру, або як я тут шпирт.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 20:51

  pesikot написав:Где же эти железные копыта Трампа ? Которыми так грезил наш номерной.

Перемовини між рф та США призначили на 23 березня в Ер-Ріяді.
Там же будуть перемовини між українською делегацією та США "найближчим часом", тобто до 23? :roll:
fler
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