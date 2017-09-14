Додано: Сер 19 бер, 2025 20:57

Господар Вельзевула написав: alibob написав: "полностью подвластного мне мужчину...



что бы сильный и самостоятельный"



Це ж не про одне і те ж? Особливо друга частина. "полностью подвластного мне мужчину...что бы сильный и самостоятельный"Це ж не про одне і те ж? Особливо друга частина.



Это было указание на завышенные требования через доведение до абсурда. Это было указание на завышенные требования через доведение до абсурда.

На самом деле, то о чем пишет M-Audio, реализуемо по сути, но не в правовом поле, а методом выбора индивидуумов выгодных кейсов для себя и избегания невыгодных. 6000000 человек соврать не дадут.

Нет, это не о завышенных требованиях, а о противоречивых, когда невыполнение одной части требований приводит к невозможности выполнения другой. Сарказм понятен, но в данном случае мимо кассы. Не вижу, почему требование строго соблюдать требования закона обеими сторонами, в данном случае государства и гражданина, и требование нести ответственность, опять же четко определенную в законодательстве (а не "докажите сначала в суде документально, что вы понесли убытки") является невыполнимым.Так государство дошло в этой игре до абсолюта: никогда никакой ответственности не несёт, вся ответственность только на холопах, в том числе и за вину самого государства. Да, если смотреть с точки зрения "государство -- это все холопы вместе и есть", то вроде всё правильно, но это не совсем верный подход, на мой взгляд.