RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1329513296132971329813299>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 84
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
33%
28
Це загроза
17%
14
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
27
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 20:45

Этот брифинг -- не запорол. Ждем, что у саудитов будет :|
попросив нові системи ППО, включаючи "Patriot", Трамп сказав, що розгляне це питання

Також президент повідомив, що делегації України та США готові найближчими днями зустрітися в Саудівській Аравії.

Тим часом у Білому Домі заявили, що обмін розвідданими між США та Україною продовжиться.
_hunter
 
Повідомлень: 9396
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 20:47

  alibob написав:"полностью подвластного мне мужчину...

что бы сильный и самостоятельный"

Це ж не про одне і те ж? Особливо друга частина.


Это было указание на завышенные требования через доведение до абсурда.
На самом деле, то о чем пишет M-Audio, реализуемо по сути, но не в правовом поле, а методом выбора индивидуумов выгодных кейсов для себя и избегания невыгодных. 6000000 человек соврать не дадут.
А в целом,не следует забывать,что фраза-"государство-орган карательный" относится к разным временам и формам существования оного.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 793
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 20:47

  Hotab написав:Banderlog

церковного кагору


Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?))

) бо бє одразу по голові як церковний дзвін)))
тут все залежить від компанії і атмосфери.
По перше свій шлях до алкоголізму я починав в дитинстві з вин букет молдавії і кишинівських цукерок виноград в спирту. Потім церковного кагору після служби в неділю. Причастне вино виливати гріх. :lol:
Веселе парубоцтво продовжилось з безотказного засобу соблазнєнія лікеру амаретто), дичайша бормотуха скажу я вам но бідність і причуди статевого відбору в жіноцтва не лишило мені вибору)
Корочє, в мене є склонность до десертного вина і наливок.
Бухати тим не рекомендую а напополам пляшку в 11 ранку на тще серце з кимсь з сіськами нормальний підхід до справи)
Молдовські подобаються, а з українських зараз болград років 5 тому пробував.
Портвейн теж може бути і шмурдяком.
Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спирт
Щодо рому...
Ароматизовані з соком теж можу,
раз засипав цукром і корицею дольки ананасу щоб карамелізувати на сковорідці до рому
теж так нічо... компанія була хороша)
А в чоловічій кагор хіба в дзвіниці, чи на водохреща після ополонки, або на хрестинах.
Взагалі, якщо пянка чоловіча і на більше 3х особєй то пити однозначно треба водяру, або як я тут шпирт.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 20:51

  pesikot написав:Где же эти железные копыта Трампа ? Которыми так грезил наш номерной.

Перемовини між рф та США призначили на 23 березня в Ер-Ріяді.
Там же будуть перемовини між українською делегацією та США "найближчим часом", тобто до 23? :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5585
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1198 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 20:53

  fler написав:
  alibob написав:"полностью подвластного мне мужчину...

что бы сильный и самостоятельный"

Це ж не про одне і те ж? Особливо друга частина.

Запомните, девочки: сильный, добрый, богатый, красивый, веселый и умный - это шесть разных мужиков :D :wink:

Но жєнська мєчта то впіймать опасного звєря і дрєсіровати так, щоб тапки таскав і мамонтів в дім, і щоб в базарний день його можно булоб з мішка за гроші подружкам показувати.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 20:53

  Shaman написав:бачу потенційні диктатори активізувалися
У Туреччині почалися протести проти затримання мера Стамбулу та головного опонента Ердогана — фото, відео
спочатку диплом анульовали, тепер затримали - й наче все за законом... як людей влада чіпляє...

подивимось, що Трамп утне в 2028... єдине вік на заваді стане, а так би йому підказали нові "друзі", як строки анульовати :D

ніби в Україні мерів не затримували
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38831
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 20:57

  Господар Вельзевула написав:
  alibob написав:"полностью подвластного мне мужчину...

что бы сильный и самостоятельный"

Це ж не про одне і те ж? Особливо друга частина.


Это было указание на завышенные требования через доведение до абсурда.
Нет, это не о завышенных требованиях, а о противоречивых, когда невыполнение одной части требований приводит к невозможности выполнения другой. Сарказм понятен, но в данном случае мимо кассы. Не вижу, почему требование строго соблюдать требования закона обеими сторонами, в данном случае государства и гражданина, и требование нести ответственность, опять же четко определенную в законодательстве (а не "докажите сначала в суде документально, что вы понесли убытки") является невыполнимым.
На самом деле, то о чем пишет M-Audio, реализуемо по сути, но не в правовом поле, а методом выбора индивидуумов выгодных кейсов для себя и избегания невыгодных. 6000000 человек соврать не дадут.
Так государство дошло в этой игре до абсолюта: никогда никакой ответственности не несёт, вся ответственность только на холопах, в том числе и за вину самого государства. Да, если смотреть с точки зрения "государство -- это все холопы вместе и есть", то вроде всё правильно, но это не совсем верный подход, на мой взгляд.
M-Audio
 
Повідомлень: 3324
З нами з: 23.03.11
Подякував: 625 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:04

  fler написав:
  pesikot написав:Где же эти железные копыта Трампа ? Которыми так грезил наш номерной.

Перемовини між рф та США призначили на 23 березня в Ер-Ріяді.
Там же будуть перемовини між українською делегацією та США "найближчим часом", тобто до 23? :roll:

Ті перемовини між РФ та США, як і всі інші, закінчаться н-і-ч-и-м
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 19 бер, 2025 21:05, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10908
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:требование нести ответственность, опять же четко определенную в законодательстве (а не "докажите сначала в суде документально, что вы понесли убытки")
PS Это ведь не для того, чтобы "нагреть" государство на санкции, а для того, чтобы процедуры и механизмы совершенствовались и уточнялись, чтобы для этого был стимул. Иначе законодатели пишут неисполнимую чушь в законах, потом гос. структуры пишут непродуманные инструкции, потом конкретные клерки не могут этому всему соответствовать, и делают тоже что-то своё, но ответственности никто не несёт, и бедлам только расширяется и углубляется. Но кто-то из этого извлекает вполне неплохую выгоду, и это всё называется "коррупция". А потом пересичный, которому от этого процесса только убытки и головняк, должен это всё защищать. А он, почему-то, не хочет. Да, есть люди, готовые защищать любое государство, главное, чтобы своё. Но таких не много.
M-Audio
 
Повідомлень: 3324
З нами з: 23.03.11
Подякував: 625 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:06

  Banderlog написав:Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спирт

Вообще-то изначально Кагор является сухим вином, рецепт которого разработан во французском городе Кагор.
Существует легенда, что именно настоящий Кагор был навязан церкви в качестве ритуального Петром1.
То, что попам-алкашам показалось мало крепости, и они стали выдавать шмурдяк за Кагор, не даёт им ни прав на название, ни авторства рецепта.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7872
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6409 раз.
Подякували: 21420 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
  #<1 ... 1329513296132971329813299>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89669
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 264436
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 913365
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.