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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 бер, 2025 20:45
Этот брифинг -- не запорол. Ждем, что у саудитов будет
попросив нові системи ППО, включаючи "Patriot", Трамп сказав, що розгляне це питання
Також президент повідомив, що делегації України та США готові найближчими днями зустрітися в Саудівській Аравії.
Тим часом у Білому Домі заявили, що обмін розвідданими між США та Україною продовжиться.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 20:47
alibob написав:
"полностью подвластного мне мужчину...
что бы сильный и самостоятельный"
Це ж не про одне і те ж? Особливо друга частина.
Это было указание на завышенные требования через доведение до абсурда.
На самом деле, то о чем пишет M-Audio, реализуемо по сути, но не в правовом поле, а методом выбора индивидуумов выгодных кейсов для себя и избегания невыгодных. 6000000 человек соврать не дадут.
А в целом,не следует забывать,что фраза-"государство-орган карательный" относится к разным временам и формам существования оного.
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Господар Вельзевула
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Додано: Сер 19 бер, 2025 20:47
Hotab написав:Banderlog
церковного кагору
Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?))
) бо бє одразу по голові як церковний дзвін)))
тут все залежить від компанії і атмосфери.
По перше свій шлях до алкоголізму я починав в дитинстві з вин букет молдавії і кишинівських цукерок виноград в спирту. Потім церковного кагору після служби в неділю. Причастне вино виливати гріх.
Веселе парубоцтво продовжилось з безотказного засобу соблазнєнія лікеру амаретто), дичайша бормотуха скажу я вам но бідність і причуди статевого відбору в жіноцтва не лишило мені вибору)
Корочє, в мене є склонность до десертного вина і наливок.
Бухати тим не рекомендую а напополам пляшку в 11 ранку на тще серце з кимсь з сіськами нормальний підхід до справи)
Молдовські подобаються, а з українських зараз болград років 5 тому пробував.
Портвейн теж може бути і шмурдяком.
Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спирт
Щодо рому...
Ароматизовані з соком теж можу,
раз засипав цукром і корицею дольки ананасу щоб карамелізувати на сковорідці до рому
теж так нічо... компанія була хороша)
А в чоловічій кагор хіба в дзвіниці, чи на водохреща після ополонки, або на хрестинах.
Взагалі, якщо пянка чоловіча і на більше 3х особєй то пити однозначно треба водяру, або як я тут шпирт.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 20:51
pesikot написав:
Где же эти железные копыта Трампа ? Которыми так грезил наш номерной.
Перемовини між рф та США призначили на 23 березня в Ер-Ріяді.
Там же будуть перемовини між українською делегацією та США "найближчим часом", тобто до 23?
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Додано: Сер 19 бер, 2025 20:53
fler написав: alibob написав:
"полностью подвластного мне мужчину...
что бы сильный и самостоятельный"
Це ж не про одне і те ж? Особливо друга частина.
Запомните, девочки: сильный, добрый, богатый, красивый, веселый и умный - это шесть разных мужиков
Но жєнська мєчта то впіймать опасного звєря і дрєсіровати так, щоб тапки таскав і мамонтів в дім, і щоб в базарний день його можно булоб з мішка за гроші подружкам показувати.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 20:53
ніби в Україні мерів не затримували
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Додано: Сер 19 бер, 2025 20:57
Господар Вельзевула написав: alibob написав:
"полностью подвластного мне мужчину...
что бы сильный и самостоятельный"
Це ж не про одне і те ж? Особливо друга частина.
Это было указание на завышенные требования через доведение до абсурда.
Нет, это не о завышенных требованиях, а о противоречивых, когда невыполнение одной части требований приводит к невозможности выполнения другой. Сарказм понятен, но в данном случае мимо кассы. Не вижу, почему требование строго соблюдать требования закона обеими сторонами, в данном случае государства и гражданина, и требование нести ответственность, опять же четко определенную в законодательстве (а не "докажите сначала в суде документально, что вы понесли убытки") является невыполнимым.
На самом деле, то о чем пишет M-Audio, реализуемо по сути, но не в правовом поле, а методом выбора индивидуумов выгодных кейсов для себя и избегания невыгодных. 6000000 человек соврать не дадут.
Так государство дошло в этой игре до абсолюта: никогда никакой ответственности не несёт, вся ответственность только на холопах, в том числе и за вину самого государства. Да, если смотреть с точки зрения "государство -- это все холопы вместе и есть", то вроде всё правильно, но это не совсем верный подход, на мой взгляд.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 21:04
fler написав: pesikot написав:
Где же эти железные копыта Трампа ? Которыми так грезил наш номерной.
Перемовини між рф та США призначили на 23 березня в Ер-Ріяді.
Там же будуть перемовини між українською делегацією та США "найближчим часом", тобто до 23?
Ті перемовини між РФ та США, як і всі інші, закінчаться н-і-ч-и-м
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 19 бер, 2025 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 21:05
M-Audio написав:
требование нести ответственность, опять же четко определенную в законодательстве (а не "докажите сначала в суде документально, что вы понесли убытки")
PS Это ведь не для того, чтобы "нагреть" государство на санкции, а для того, чтобы процедуры и механизмы совершенствовались и уточнялись, чтобы для этого был стимул. Иначе законодатели пишут неисполнимую чушь в законах, потом гос. структуры пишут непродуманные инструкции, потом конкретные клерки не могут этому всему соответствовать, и делают тоже что-то своё, но ответственности никто не несёт, и бедлам только расширяется и углубляется. Но кто-то из этого извлекает вполне неплохую выгоду, и это всё называется "коррупция". А потом пересичный, которому от этого процесса только убытки и головняк, должен это всё защищать. А он, почему-то, не хочет. Да, есть люди, готовые защищать любое государство, главное, чтобы своё. Но таких не много.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 21:06
Banderlog написав:
Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спирт
Вообще-то изначально Кагор является сухим вином, рецепт которого разработан во французском городе Кагор.
Существует легенда, что именно настоящий Кагор был навязан церкви в качестве ритуального Петром1.
То, что попам-алкашам показалось мало крепости, и они стали выдавать шмурдяк за Кагор, не даёт им ни прав на название, ни авторства рецепта.
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