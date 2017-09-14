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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 бер, 2025 21:15
Сибарит
Ясно. В сегменті недорогих червоних залишусь з Кьянті. Хоча деякі баришні кажуть, що воно надто «чоловіче»))
Ну тут треба визнати, я не ліз в сегмент 15+ євро по Кьянті. Недорогі з Лідла мене цілком влаштовували)
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Hotab
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Додано: Сер 19 бер, 2025 21:33
Сибарит написав: Banderlog написав:
Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спирт
Вообще-то изначально Кагор является сухим вином, рецепт которого разработан во французском городе Кагор.
Существует легенда, что именно настоящий Кагор был навязан церкви в качестве ритуального Петром1.
То, что попам-алкашам показалось мало крепости, и они стали выдавать шмурдяк за Кагор, не даёт им ни прав на название, ни авторства рецепта.
на петра першого там все валять)
на рахунок прав на назву, то авторське право сумнівна тема)
но хай буде назва церковний кагор)
Виноград в північних регіонах не набирає потрібної сахаристості. Даж в німеччині гітлер дозволив цукор додавати.
Щодо алкашества попів, то вкусовщина)
ви проти міцного алкоголю? Чи проти кокиейлів?
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Banderlog
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Додано: Сер 19 бер, 2025 21:58
Hotab написав:Сибарит
Ясно. В сегменті недорогих червоних залишусь з Кьянті. Хоча деякі баришні кажуть, що воно надто «чоловіче»))
Ну тут треба визнати, я не ліз в сегмент 15+ євро по Кьянті. Недорогі з Лідла мене цілком влаштовували)
..не , К'ЯНТІ з Лідла я відкуштував в Хорватії 2024 у жовтні .
...добре що зі мною був ранітідін .
Зараз на мене накладуть анафему , але ШАБО -каберне гранд резерво найкраще !
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холява
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Додано: Сер 19 бер, 2025 22:00
stm написав:
Конституция - это как публичный договор в банке. В 16 лет вы подписываете паспорт что влечёт за собой уже частичное право соблюдать и принимать эти нормы.
Вы в 16 лет эти нормы приняли, получив паспорт? Или Вы себя выписали из "народа Украины" и "граждан Украины"? От Вас Конституция точно также требует защищать Украину, как и от всех остальных, а не объяснять другим на форумах о публичном договоре, который Вы сами упорно отказываетесь выполнять. Лицемерие - оно такое...
M-Audio написав:
Захист на державному рівні -- це не танк під вікнами, що відстрілюється від ворога. Це комплекс заходів з виявлення, оцінки і прогнозу небезпеки, створення, оснащення і підтримка сил оборони, що будуть здатні протистояти цій небезпеці, пошук партнерів і створення оборонних союзів.
Абсолютно з Вами згоден. Держава в особі влади не виконала своїх базових функцій - забезпечення моєї безпеки за мої гроші, які я цій державі сплачую. Тепер держава щось вимагає від мене... За що саме?
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АндрейМ
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Додано: Сер 19 бер, 2025 22:06
АндрейМ написав:
Держава в особі влади не виконала своїх базових функцій - забезпечення моєї безпеки за мої гроші, які я цій державі сплачую.
Дозвольте поцікавитись
За три роки Держава за Ваш захист заплатила 5 трлн грн....
Яку суму з цих грошей ТІЛЬКИ на ЗАХИСТ (тобто мінусуємо витрати які понесла Держава на вашу освіту і охорону, а також виплати в Пенсійний) заплатили особисто Ви за весь час поки працювали і платили податки?
і якщо вийде менше 125 000(5 трлн грн/40 млн осіб=125000 грн) - то виходить що не Держава Вам а ви Державі винні за вже отримані послуги
по охороні.
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budivelnik
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Додано: Сер 19 бер, 2025 22:11
budivelnik написав:
За три роки Держава за Ваш захист заплатила 5 трлн грн....
Яку суму з цих грошей ТІЛЬКИ на ЗАХИСТ (тобто мінусуємо витрати які понесла Держава на вашу освіту і охорону, а також виплати в Пенсійний) заплатили особисто Ви за весь час поки працювали і платили податки?
і якщо вийде менше 125 000 - то виходить що не Держава Вам а ви Державі ваинні за вже отримані послуги по охороні.
По-перше, держава мене не захистила. По-друге, держава не оплачувала мою освіту; її оплачували мої батьки своїми податками. У держави немає своїх коштів. Є лише наші кошти.
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АндрейМ
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Додано: Сер 19 бер, 2025 22:15
АндрейМ написав: budivelnik написав:
За три роки Держава за Ваш захист заплатила 5 трлн грн....
Яку суму з цих грошей ТІЛЬКИ на ЗАХИСТ (тобто мінусуємо витрати які понесла Держава на вашу освіту і охорону, а також виплати в Пенсійний) заплатили особисто Ви за весь час поки працювали і платили податки?
і якщо вийде менше 125 000 - то виходить що не Держава Вам а ви Державі ваинні за вже отримані послуги по охороні.
По-перше, держава мене не захистила. По-друге, держава не оплачувала мою освіту; її оплачували мої батьки своїми податками. У держави немає своїх коштів. Є лише наші кошти.
1 Не треба виляти
А освіту Ваших батьків оплачували їх батьки...
А ви тоді повинні оплатити освіту своїх дітей
Тому не треба виляти хвостом і бажано відповісти
СКІЛЬКИ Ви заплатили за охорону...
Бо якщо Ви заплатили менше 125000 - то Ви ВЖЕ отримували більше послуг ніж оплатили
А раз так- то чому з претензіями?
може швиденько доплатите ?
2 Держава не має своїх грошей і є ПЕРЕРОЗПОДІЛЬНИКОМ грошей від одних до других
Але точно так само Держава не має спеціальних людей які мусять Вас охороняти...
Вона або використовує Вас і тоді платить те що зібрала з інших
Або використовує інших і тоді Ви платите.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 19 бер, 2025 22:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 22:16
Banderlog написав:
ви проти міцного алкоголю? Чи проти кокиейлів?
Я против использования названий не по назначению.
Все остальное - дело вкуса. Я даже не очень против коктейля "Идиот" 😁
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Додано: Сер 19 бер, 2025 22:16
АндрейМ
забезпечення моєї безпеки за мої гроші
Багато? Бо тут більшість з тих , хто щось вимагають за свої податки, як виявляється їх не платять . Якось так співпало..
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Hotab
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Додано: Сер 19 бер, 2025 22:20
АндрейМ написав: stm написав:
Конституция - это как публичный договор в банке. В 16 лет вы подписываете паспорт что влечёт за собой уже частичное право соблюдать и принимать эти нормы.
Вы в 16 лет эти нормы приняли, получив паспорт? Или Вы себя выписали из "народа Украины" и "граждан Украины"? От Вас Конституция точно также требует защищать Украину, как и от всех остальных, а не объяснять другим на форумах о публичном договоре, который Вы сами упорно отказываетесь выполнять. Лицемерие - оно такое...
M-Audio написав:
Захист на державному рівні -- це не танк під вікнами, що відстрілюється від ворога. Це комплекс заходів з виявлення, оцінки і прогнозу небезпеки, створення, оснащення і підтримка сил оборони, що будуть здатні протистояти цій небезпеці, пошук партнерів і створення оборонних союзів.
Абсолютно з Вами згоден. Держава в особі влади не виконала своїх базових функцій - забезпечення моєї безпеки за мої гроші, які я цій державі сплачую. Тепер держава щось вимагає від мене... За що саме?
За паспорт подпись на котором вы ставили, что явилось согласием что и Вы и я можете быть призванным для защиты по публичному договору.
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