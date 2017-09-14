Помиляєшся, захист держави якраз твій обов'язок згідно Конституції. Якщо ти незгодний був з законами країни в якій жив то треба було уйобувати одразу.
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Додано: Сер 19 бер, 2025 22:21
Помиляєшся, захист держави якраз твій обов'язок згідно Конституції. Якщо ти незгодний був з законами країни в якій жив то треба було уйобувати одразу.
Додано: Сер 19 бер, 2025 22:35
Только, вот, нет таких слов в нашем публичном договоре: «можешь быть призванным». Там есть прямая обязанность Украину защищать, а не ждать пока позовут. Уже позвали, объявив всеобщую мобилизацию. Повторюсь, что лицемерие - оно такое.
Не лише мій, а усіх громадян України. Читай Конституцію уважно. Держава цей принцип порушила першою.
Додано: Сер 19 бер, 2025 22:38
Там есть что могут быть ограничены права и свободы в военное положение. Далее законом и подзаконными актами как додатками к договору меняют кто, когда и за что.
За 3 года ни Вы, ни я небыли призванны, хотя вас могут поймать быстрее, по додатку как неотъемлемой части публичного договора. И, учитывая срок непойманости у меня вопрос так ли не демократично государство и звери ТЦК. Вы теор.вер изучали?
Додано: Сер 19 бер, 2025 22:48
Додано: Сер 19 бер, 2025 23:08
І я навіть скажу куди...
Країну треба нову створити.
І назвати “Гундосія”.
І всіх хто гундосив і до війни, і під час, і після... -- туди їх всіх. Туди.
Час від часу на ту їхню країну нападатимуть. Але жителі, звісно ж, не воюватимуть. А просто робитимуть, що вміють найкраще. І, врешті-решт, нападники тікатимуть у відчаї... 😂
Додано: Сер 19 бер, 2025 23:19
Я вас розчарую. Громадянство зі всіма його обов'язками набувається зовсім не в момент отримання паспорту, і його не можна позбутися, відмовившись отримувати паспорт чи ставити в ньому підпис. Паспорт - це лише одна із численних "державних послуг", тобто таких, яка держава визначила обов'язковими для "добровільного" придбання в неї громадянами на платній основі, і встановила покарання за відмову від такої "купівлі". Звісно, відсутність цього документа і без покарання створить чисельні проблеми у житті людини, в першу чергу звісно відмову від обслуговування майже всюди, але щось мені підказує, що відсутність паспорту і обов'язкової реєстрації місця проживання ніяк не завадить врученню повістки і мобілізації.
Додано: Сер 19 бер, 2025 23:27
Поверьте мне, отсутствие паспорта как согласия взаимного на гражданство государства Украины очень даже мешает мобилизации. Мы сейчас о процедуре. Потеря паспорта или его порча, да, не поможет.
Додано: Сер 19 бер, 2025 23:31
M-Audio
Интересно, как вообще без гражданства,даже если в мандрах? Слыхал про какие-то гуманитарные серые паспорта, ну такое.
Я думаю,гражданство Украины можно оставить,что бы было какое-то,важно переместить свою тушу в ту страну,которая при любых раскладах выдавать не будет,хотя бы назло.
Ну,кому нужно,в смысле. Толку воевать с ветряными мельницами, если их можно натихаря обойти?
А то волай-не волай, толку не будет. ТЦК вообще не любят когда рассказывают,что "не должен" и все такое. Могут не стримати гніву.
Я за практические решения.
Додано: Сер 19 бер, 2025 23:47
Ну я можу прогнозувати деякі складнощі в роботі органів комплектування, коли їм раптом такий екземпляр попадеться, який ніколи паспорт не отримував. Але щоб прямо унеможливити процес мобілізації зовсім... Не думаю, якщо ТЦК не ледащі.
Але навіть і це не так важливо.
Важливіші дві речі: по-перше, громадянства відсутність паспорту не позбавляє, це факт. По-друге, отримати паспорт -- це обов'язок громадянина, так само як встати на військовий облік чи захищати державу. Намагання уникнути виконання одного обов'язку шляхом попереднього невиконання іншого -- юридично хибний шлях. По-третє, паспорт зараз видається в 14 років, а закордонний так взагалі з народження можна отримати. Цей вік на те й зветься неповнолітнім, що людина ще не може усвідомити наслідки здійснення правочинів, і тому будь-які правочини, вчинені в такому віці, окрім може самих простих, будуть з гарантією визнані недійсними при розгляді в будь-якому суді. А от укладання правочину з державою, найбільш складного із всіх можливих, і з найбільш об'ємними обов'язками і супер складною і непередбачуванною системою відповідальності -- чомусь визнається стовідсотково і без будь-якого суду. Взагалі-то я вже пояснив чому -- бо ніякого правочину насправді при отриманні паспорту не відбувається, окрім самого факту передачі документа.
Так що дорікати комусь, що він добровільно став громадянином (ну якщо це дійсно не відбулось добровільно за визначеною процедурою) -- це зовсім не в тему.
Додано: Сер 19 бер, 2025 23:53
Я не знаю, але це зовсім інша тема. Я кажу про те, що обов'язок, що виникає із факту наявності громадянства -- це примусовий обов'язок, на який людина свідомої згоди не надавала, і тому не можна їй за те дорікати, що вона не хоче цей обов'язок виконувати.
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